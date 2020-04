AMD lance Ryzen 3 3300X, Ryzen 3 3100: 4C / 8T à partir de 99 $

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

AMD a annoncé deux nouveaux quadricœurs économiques, ce qui fait chuter les processeurs de 7 nm à seulement 99 $. Les Ryzen 3 3300X et Ryzen 3 3100 sont tous les deux des modèles 4C / 8T. La seule différence entre les deux est la vitesse d’horloge – le Ryzen 3 3300X est un processeur de base 3,8 GHz / 4,3 GHz, tandis que le Ryzen 3 3100 fonctionne à 3,6 GHz de base, 3,9 GHz de boost. Le 3300X est une puce de 120 $, le 3100 n’est que de 99 $. Les deux processeurs prennent en charge PCIe 4.0, ce qui n’a pas beaucoup d’importance pour les graphiques, mais offre des améliorations de performances significatives dans les charges de travail de stockage les plus lourdes.

Il y a trente-neuf mois, Intel a lancé le Core i7-7700K à un prix officiel de 340 $ – 350 $. Ce processeur est une partie 4C / 8T à 4,2 GHz de base et 4,5 GHz, et je ne dis pas que le Ryzen 3 3100 ou même le Ryzen 3300X est une correspondance exacte pour cela. Tout dépend si le 3300X traîne près de son horloge de base ou non loin de ses fréquences de boost. Quoi qu’il en soit, nous avons constaté de grandes améliorations des performances par dollar au cours des dernières années, grâce à la famille Ryzen d’AMD. En 39 mois, un processeur 4C / 8T est passé du haut du marché grand public au maintien du bas. Si vous souhaitez que les développeurs se concentrent davantage sur l’écriture de code multithread efficace, voici comment l’obtenir. Le fait que même les systèmes à faible coût intègrent désormais le 4C / 8T incitera, espérons-le, les développeurs à prendre en charge le threading de manière plus robuste.

AMD prépare sa propre gamme de produits bas de gamme à partir de la concurrence attendue du prochain Core i3 d’Intel. Les processeurs Core i3 de 10e génération devraient prendre en charge l’hyper-threading, qui devrait fournir une amélioration des performances de 15 à 20% par rapport à la génération précédente à la même vitesse d’horloge.

AMD a également annoncé un nouveau chipset de milieu de gamme, bien qu’ils n’en disent pas grand-chose. Nous savons que le B550 arrive le 16 juin et qu’il prend en charge PCIe 4.0, mais pas beaucoup plus.

Cela dit, les clients qui veulent plus de threads et ne se soucient pas tellement de l’horloge pourraient être mieux servis par un Ryzen 5 1600, un processeur 6C / 12T avec une horloge inférieure (3,2 GHz / 3,6 GHz) mais 50% de threads en plus pour travailler avec.

Le bas de gamme du marché des processeurs n’est généralement pas si intéressant, mais les prochains mois s’annoncent comme une exception. Nous avons le match Ryzen 3 / Core i3 avec la 10e génération et l’arrivée attendue des APU basés sur la famille Ryzen Mobile 4000 d’AMD. Le Rocket Lake d’Intel devrait également introduire une nouvelle architecture de processeur sur 14 nm, de sorte que nous pourrions voir AMD et Intel se positionner dans ce segment pendant le reste de l’année.

