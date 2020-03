AMD lance Ryzen Mobile 4000: performances améliorées, autonomie de la batterie

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Ce matin, AMD lance officiellement sa famille Ryzen Mobile 4000. Le plan original, avant que Covid-19 ne vienne foirer la planète, devait être une revue de lancement complète. AMD a travaillé avec Lenovo pour concevoir une plate-forme de lancement pour ces débuts, mais la perturbation généralisée des livraisons de matériel en provenance de Chine a rendu impossible pour AMD d’amorcer le système. AMD envoie toujours des échantillons de matériel pour examen, mais cela prend plus de temps que prévu.

Bien que nous n’ayons pas d’examen officiel du système à vous présenter aujourd’hui, nous pouvons discuter des améliorations qu’AMD a présentées lors de son événement à Austin plus tôt cette année. Le mobile est le segment le plus faible d’AMD depuis des années, et alors que la société a fait son chemin avec les familles APU Ryzen 2000 et Ryzen 3000, le Ryzen Mobile 4000 semble appartenir à une autre catégorie.

La force historique d’Intel dans le mobile repose sur trois grands piliers: des performances par watt supérieures, des performances supérieures en termes absolus et ce que j’appellerai un avantage «historique». Parce qu’Intel a toujours dominé le haut de gamme du marché des ordinateurs portables, les gens qui recherchent des ordinateurs portables haut de gamme s’attendent à ce qu’ils portent des processeurs Intel. Les OEM ont été disposés à investir davantage dans l’optimisation d’Intel car les clients sont prêts à payer plus d’argent pour les systèmes Intel.

La série Ryzen Mobile 4000 d’AMD est destinée à attaquer chacun de ces piliers.

Performance améliorée

À l’heure actuelle, la gamme de produits mobiles d’Intel est répartie entre Ice Lake et Sky Lake. L’entreprise a dû se plier en nœuds pour trouver un moyen de positionner les deux solutions comme les «meilleures» respectives de leurs catégories. La diapositive ci-dessous est celle d’AMD, mais c’est une représentation fidèle de la façon dont Intel a représenté la dichotomie Comet Lake / Ice Lake.

Ice Lake est plus orienté divertissement, avec un GPU beaucoup plus rapide. Comet Lake a plus de cœurs CPU et des performances de rafale théoriquement plus élevées mais un GPU plus faible. Le but d’AMD est d’éviter ce choix en expédiant un processeur plus rapide que les deux. Le Ryzen 7 4800U est un processeur 8C / 16T destiné à battre le Core i7-1065G7 et le Core i7-10710U.

Les i5 et i3 sont tous deux positionnés de manière similaire, par rapport aux processeurs Intel:

Étant donné que nous n’avons pas encore eu de temps de travail significatif avec le système, au-delà d’un bref test sur site, nous retiendrons les commentaires sur les performances d’AMD jusqu’à ce que nous puissions réellement l’évaluer. D’après ce que nous avons vu, cependant, ces chiffres semblent solides.

Performance par Watt / Autonomie de la batterie

L’amélioration des performances est tout à fait satisfaisante, mais la seule façon d’utiliser efficacement ces gains de performances est également d’augmenter les performances par watt. Le nouveau GPU Vega intégré a été optimisé pour des horloges plus élevées et une puissance inférieure tout en restant dans le même TDP de 15 W que les puces de la génération précédente.

Selon AMD, les améliorations de PpW dans Zen 2 proviennent de plusieurs sources. Nous avons discuté de l’efficacité des nouveaux nœuds par rapport aux améliorations architecturales fondamentales à plusieurs reprises chez ET, mais bien qu’il soit plus difficile d’extraire les performances d’un nouveau nœud, AMD semble avoir bien fonctionné avec Zen 2. Le diaporama ci-dessous couvre certaines des améliorations d’AMD. à l’architecture CPU sous-jacente et montre les produits AMD en haut de la pile 45W / 35W. Il y a deux nouvelles puces «HS» qui ciblent un TDP de 35 W pour des performances haut de gamme dans un peu plus d’un ensemble à consommation d’énergie. Cliquez sur chaque diapositive pour l’ouvrir dans une nouvelle fenêtre.

La durée de vie de la batterie, cependant, a toujours été un problème pour AMD. Même avec la Surface 3, l’Intel Core i7-1065G7 était bien en avance sur le Ryzen 7 3780U, à 614 minutes pour 450 selon Anandtech.

AMD veut changer cela avec la famille Ryzen Mobile 4000. Le diaporama ci-dessous présente quelques-uns des principaux changements, notamment une baisse de 20% de la consommation d’énergie globale du SoC, une amélioration significative de l’efficacité énergétique et une réduction drastique du temps pour entrer ou sortir du mode d’économie d’énergie. Le diaporama ci-dessous présente les améliorations spécifiques apportées par AMD au cœur mobile Zen 2 pour réduire la consommation d’énergie, y compris des gains vraiment impressionnants pour Infinity Fabric.

Nous n’avons pas de données de test personnelles à démontrer pour étayer ces affirmations, bien sûr, mais les gains qu’AMD réclame pour ses puces de 7 nm sont conformes à ce que nous attendions de la société.

L’importance des gains OEM

Cela nous amène à la troisième pièce majeure du puzzle, en ce qui concerne la capacité d’AMD à affronter Intel: des optimisations OEM décentes.

La Surface 3 de Microsoft, optimisée pour AMD, a été le premier système premium bien optimisé remporté par la société depuis très longtemps. AMD a montré un certain nombre de victoires de conception pour la famille Ryzen Mobile 4000 dans son ensemble, mais le système que la société a présenté le plus – celui que nous étions censés tester pour cette revue – est le nouveau Lenovo Yoga Slim 7.

J’ai pu passer un peu de temps avec ce système diminutif lors de l’événement AMD, et bien que nous n’ayons pas eu le temps de faire un benchmarking indépendant, mon impression initiale du système était positive. Nous sommes impatients de pouvoir tester le matériel en interne.

Il est impossible de prétendre que Covid-19 ne jette pas un voile sur ces événements, car nous aurions du matériel en main pour tester si une pandémie mondiale ne s’était pas produite, mais AMD nous a assuré que les systèmes seraient en route dès que possible.

À tout le moins, les fans d’AMD peuvent espérer que l’entreprise sera beaucoup plus compétitive dans le mobile qu’elle ne l’a été ces dernières années. Entre les améliorations de la durée de vie de la batterie, des cœurs supplémentaires et une efficacité plus élevée, Ryzen Mobile semble avoir un sacré coup de poing lorsqu’il sera disponible … à un moment donné dans le futur.

