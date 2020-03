AMD publie une déclaration sur le vol d’IP graphiques

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

AMD a publié une déclaration concernant un vol de son IP graphique et ce qui pourrait avoir été une tentative ultérieure de chantage à la société. La déclaration se lit comme suit:

Chez AMD, la sécurité des données et la protection de notre propriété intellectuelle sont une priorité. En décembre 2019, nous avons été contactés par une personne qui prétendait avoir des fichiers de test liés à un sous-ensemble de nos produits graphiques actuels et futurs, dont certains ont été récemment publiés en ligne, mais ont depuis été supprimés.

Bien que nous soyons conscients que l’auteur a des fichiers supplémentaires qui n’ont pas été rendus publics, nous pensons que l’adresse IP graphique volée n’est pas essentielle à la compétitivité ou à la sécurité de nos produits graphiques. Nous ne savons pas que l’auteur de l’infraction possède un autre IP AMD.

Nous travaillons en étroite collaboration avec les responsables de l’application des lois et d’autres experts dans le cadre d’une enquête criminelle en cours.

C’est tout ce que nous avons en ce moment, mais ce genre d’efforts se termine rarement bien pour les parties concernées. AMD, Intel, Nvidia et d’autres sociétés de semi-conducteurs ont souvent coopéré pour poursuivre des personnes qui avaient déjà essayé ce genre de cascadeur. Bien qu’il puisse sembler idéal pour une entreprise de tenter de prendre une longueur d’avance sur une autre en copiant directement la conception de son produit, ce genre de truc est lourd de dangers juridiques pour l’entreprise qui l’essaie.

En 1995, l’ingénieur Bill Gaede a volé l’IP technologique d’Intel et d’AMD pour le partager avec la Chine, Cuba et l’Iran. AMD et Intel ont également coopéré à l’enquête sur un ancien ingénieur d’AMD et d’Intel, Biswamohan Pani, ce qui a conduit à sa condamnation en 2012. Dans ce cas, AMD était le destinataire potentiel d’informations Intel volées, mais la société a agi rapidement et en pleine coopération avec le FBI pour s’assurer qu’aucun IP Intel ne se retrouve dans leurs propres produits.

L’ingénierie de salle blanche est le processus de rétro-ingénierie d’un produit, puis de le recréer sans enfreindre aucun droit d’auteur, mais il ne s’applique pas aux brevets et ne protégerait pas Intel, AMD, etc. d’une poursuite les empêchant de vendre leur propre matériel sur la base de la contrefaçon de brevet. Ces types de poursuites ont déjà causé des problèmes majeurs à AMD. Dans les années 1980, Intel a réussi à retarder la disponibilité du processeur concurrent AMD 386 en affirmant que la société avait violé son accord de licence avec Intel (qui, selon Intel, ne couvrait rien après le 80286).

Il n’y a aucun moyen pratique d’empêcher un employé de passer d’Intel à AMD ou vice versa, mais cela fait peu de bien à ces entreprises de risquer d’incorporer la technologie critique d’un concurrent dans leurs propres produits. Imaginez si Intel s’avérait avoir enfreint un brevet majeur de Nvidia avec son GPU Xe. Si cela se produisait, Nvidia aurait des raisons de demander une injonction empêchant Intel de vendre le produit. Alternativement, Intel pourrait être contraint de supprimer les fonctionnalités critiques de sa propre carte d’une manière qui éviterait à tout moment de l’envoyer.

Nous avons contacté diverses sources au sein d’AMD et plusieurs ont discrètement confirmé que la société cadrait la situation avec précision. L’IP en question n’était pas au cœur de la compétitivité ou de la sécurité des futurs produits AMD.

