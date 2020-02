AMD Radeon Navi 20 pourrait emballer 5120 cœurs, 24 Go de HBM2: rapport

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Les fans d’AMD sont curieux à propos de Big Navi depuis que la société a annoncé son arrivée l’année dernière, mais AMD n’a pas officiellement dit grand-chose sur le GPU depuis, au-delà de confirmer qu’il sera lancé cette année et que la même technologie est utilisée dans la PS5 et Xbox Series X. Maintenant, un utilisateur de Twitter prétend avoir des documents de SK Hynix qui donnent certaines des statistiques officielles sur la prochaine carte graphique.

@ghost_motley @KOMACHI_ENSAKA Je ne savais pas où envoyer cela. Un de mes contacts en SK m’a envoyé. On dirait un nouveau GPU? pic.twitter.com/MEIc8smAZS

– CyberPunkCat (@CyberCatPunk) 24 février 2020

La première question à poser lors de l’évaluation d’une rumeur est de savoir dans quelle mesure la puce a du sens. De ce point de vue, c’est une rumeur assez raisonnable. Un doublement de la largeur de Navi est logique pour une carte plus grande, tandis que le bus mémoire de 4 096 bits fournirait jusqu’à 2 To / s de bande passante mémoire. C’est la double Radeon VII, pour un GPU qui contiendrait également un tampon de trame 1,5 fois plus grand. Pointe du chapeau à Hot Hardware pour voir l’histoire.

Pour être clair, il n’y aura aucun besoin à court terme de GPU avec 24 Go de RAM dédiée ou 2 To / s de bande passante mémoire pour les jeux grand public. Bien que ces deux spécifications soient impressionnantes et que nous soyons à la veille d’une nouvelle génération de consoles, les consoles comme la PS5 et la Xbox Series X devraient offrir au total 16 à 24 Go de RAM, dont un certain pourcentage est réservé au système d’exploitation hôte. . Les développeurs de jeux PC vont cibler leurs logiciels sur le matériel que les gens possèdent réellement, et les GPU les plus populaires actuellement sur le marché sont tous de l’ordre de 4 Go à 8 Go. La seule mesure qui augmente de manière fiable chaque génération de console est le total des besoins en stockage de jeu, qui ont tendance à sauter à l’introduction de chaque nouvelle génération. Les joueurs PC soucieux du stockage voudront peut-être se tourner vers leurs SSD, mais les besoins en VRAM ne devraient pas augmenter de façon spectaculaire.

L’amélioration de la bande passante serait énorme. Par rapport à la Radeon VII basée sur GCN, le GPU Navi 2.0 RDNA serait 1,25x plus grand (5120 cœurs contre 4096) avec 2x la bande passante mémoire et un équivalent supposé de 1,25x uplift attendu grâce à la nouvelle architecture RDNA. Nous ne pouvons pas spéculer sur le taux de remplissage ou les taux de texture sans connaître l’horloge du GPU, mais l’augmentation des unités de texture et des ROP fournirait également un soulèvement important par rapport à la Radeon VII. Une pile HBM2 à trois niveaux à 2 Go / couche équivaudrait à 6 Go par pile, pour un total de 24 Go en quatre piles.

Mathématiquement, tout a du sens. Un Navi construit autour de spécifications comme celles-ci mènerait facilement le combat à la famille Turing de Nvidia, étant donné que nous envisageons des améliorations significatives en termes de largeur et d’architecture. Tout gain supplémentaire qu’AMD a ramassé pour RDNA 2.0 par rapport à 1.0 serait également pris en compte, bien que nous n’ayons pas beaucoup de détails sur la différence entre les deux architectures, au-delà du fait que RDNA 2.0 prend en charge le lancer de rayons et l’ombrage à taux variable. L’efficacité énergétique est également une question – RDNA 1.0 a déplacé le ballon vers le bas, le 7 nm d’AMD rivalisant avec le 12 nm de Nvidia, mais il n’est pas clair si RDNA 2.0 améliorera encore les choses. Nvidia lancera également Ampere cette année, donc Big Navi n’a pas seulement besoin de s’attaquer à Turing – il doit avoir suffisamment de gaz dans le réservoir pour être bien positionné par rapport aux futurs produits Nvidia.

Je ne vais pas dire que cette rumeur est exacte – nous ne le savons vraiment pas – mais le GPU qu’elle décrit est au moins logique par rapport à ce que AMD pourrait publier, et nous nous attendons à une forte mise à l’échelle des performances par rapport au 5700 XT si c’est en effet le GPU AMD qui a l’intention de se lancer.

