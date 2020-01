AMD Radeon RX 5600 XT Review: test avec Ryzen de troisième génération

AMD lance sa nouvelle RTX 5600 XT aujourd’hui (279 $) et nous avons décidé d’examiner le GPU dans ce qui est devenu une méthode plutôt inhabituelle pour les examens principaux du matériel: nous allons examiner les performances d’AMD sur une carte mère AMD X570 et comparer avec Nvidia cartes sur cette base.

Ryzen a été un solide processeur pour les jeux depuis son lancement; notre examen du 1080 Ti a montré que l’écart entre Broadwell-E et Ryzen de première génération était de 1% à 4K (et de 8% à 1080p). L’un des endroits importants où Ryzen de troisième génération a amélioré la microarchitecture d’origine était le jeu à des résolutions inférieures. Alors qu’Intel a encore un avantage dans l’espace, la part de marché croissante d’AMD signifie que davantage d’acteurs voudront voir des résultats spécifiques à AMD.

Je n’ai pas l’intention de déplacer officiellement mon banc d’essai de jeu standard d’Intel vers AMD, car les plates-formes Intel conservent un avantage dans cet espace spécifique. Mais en termes d’étude de l’idée d’un système tout AMD à un prix raisonnable pour le CPU et le GPU, c’est le bon moment pour comparer sur Ryzen Zen 3. Après avoir examiné les options, nous avons décidé de tester avec un 3700X. Ce n’est pas le processeur de jeu le plus rapide d’AMD, mais il correspond bien à une carte graphique à 279 $.

Nous comparons aujourd’hui trois cartes AIB plutôt que des modèles de référence. Notre RX 5600 XT est une impulsion saphir avec un VBIOS mis à jour pour l’overclocking d’usine, comme indiqué précédemment. Cela se compare à l’EVGA RTX 2060 KO et au GTX 1660 Super SC Ultra.

Voici le Sapphire Pulse. La carte a un seul connecteur d’alimentation à huit broches et se sent bien intégrée à la main. Il est également très silencieux par rapport au 1660 Super ou au 2060 KO. Je n’ai pas de compteur de décibels à tester formellement, mais le 5600 XT manque complètement le «assez audible pour être ennuyeux, mais pas assez audible pour l’appeler bruyant“Piège dans lequel les GPU tombent parfois.

Le RTX 2060 KO. (06G-P4-2066-KR). Fourni par EVGA, il partage une conception de refroidisseur commune avec le 1660 Super SC Ultra.

Enfin, la GeForce GTX 1660 Super SC Ultra (06G-P4-1068-KR). Encore une fois, la conception du refroidisseur commun. Aucune de ces cartes n’est actuellement en stock sur le site Web d’EVGA, mais nous espérons que cela changera dans un avenir très proche.

Rencontrez le RX 5700 RX 5600 XT?

Le GPU AMD qui est lancé aujourd’hui n’est pas, à proprement parler, le GPU qu’il avait l’intention de lancer. La version originale de la Radeon 5600 XT avait une horloge de jeu de 1375 MHz et une horloge boost de 1560 MHz, avec un TDP de 150 W. La nouvelle version du GPU a une horloge de jeu de 1615 MHz et une horloge de boost de 1750 MHz. Cela équivaut à une augmentation de 1,17x pour l’horloge de jeu et de 1,12x pour augmenter. Dans le même temps, AMD a augmenté la vitesse GDDR6 de la carte de 12 Gbit / s à 14 Gbit / s, augmentant la bande passante mémoire de 288 Go / s à 336 Go / s.

AMD a pris cette mesure pour contrer la soudaine baisse de prix de Nvidia sur le RTX 2060 la semaine dernière. Le prix de lancement du RX 5600 XT est fixé à 279 $, ce qui en fait une carte très attrayante à côté du RTX 2060 à 350 $. Nvidia a ensuite réduit le prix du RTX 2060 à 299 $, détruisant la courbe prix / performances d’AMD. AMD a réagi en augmentant fortement la vitesse d’horloge du RTX 5600 XT, pour des raisons qui deviendront claires.

Mais cogner l’horloge du RTX 5600 XT a ses propres conséquences. En conséquence, le 5600 XT est pratiquement au-dessus du 5700, comme indiqué dans le tableau ci-dessous:

AMD ne nous a pas donné l’horloge de base du 5600 XT, mais les horloges de jeu et de boost correspondent ou dépassent même légèrement les 5700. Le seul avantage qui reste à la carte haut de gamme est son plus grand pool de mémoire de 8 Go et son bus de mémoire 256 bits plus large. La longévité des solutions 6 Go a suscité certaines inquiétudes, étant donné que nous sommes à l’aube d’une autre génération de consoles, mais les solutions Nvidia à ce prix sont équipées de la même manière.

D’un autre côté, AMD s’est déjà attaqué à Nvidia pour ce genre de chose avec la GTX 1060. Quand AMD a voulu pomper la proposition de valeur de la famille Polaris (RX 400, RX 500), nous avons beaucoup entendu parler du long- avantages à long terme d’un tampon de trame de 8 Go par rapport à un tampon de 6 Go. Maintenant qu’AMD doit créer des distinctions de produits significatives, nous sommes de retour à 6 Go des deux sociétés.

Étant donné la proximité de la Radeon RX 5600 XT avec la Radeon RX 5700, vous pourriez penser qu’AMD se préparerait à tuer le 5700. Selon AMD, vous vous trompez. Voici le mot officiel d’AMD:

La Radeon RX 5600 XT ne remplace pas la carte graphique Radeon RX 5700. Les deux produits répondent à des besoins différents du marché. La Radeon RX 5600 XT a été spécialement conçue et optimisée pour offrir les meilleures expériences de jeu 1080p, tandis que la Radeon RX 5700 – avec sa mémoire supplémentaire et sa bande passante mémoire – a été spécialement conçue pour les jeux 1440p.

La Radeon RX 5700 continue de bénéficier d’une demande importante des joueurs, et nous continuerons à offrir la carte en fonction de la demande du marché.

Sur le papier, les RX 5600 XT et RX 5700 devraient fonctionner de manière identique. Nous verrons s’ils le font réellement dans la pratique.

Configuration du test

Nous avons testé sur une carte mère MSI X570 Godlike avec le 7C34v17 UEFI, daté de novembre 2019, avec AGESA 1.0.0.4. Windows 1909 et le pilote Core Boost d’AMD ont tous deux été utilisés, avec toutes les mises à jour et correctifs de Windows 10 installés. Un SSD Corsair MP600 de 1 To a fourni le stockage. Nous avons testé le pilote Nvidia 441.87 et un pilote de référence d’AMD. Les pilotes publics pour le 5600 XT seront disponibles au moment où vous lirez ceci.

L’utilisation d’AMD sur Intel offrait une opportunité supplémentaire de modifier les paramètres du GPU sans perturber les ensembles de données précédents. J’ai assoupli les paramètres AA avec lesquels je teste généralement dans Rise of the Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider et Deus Ex: Mankind Divided. Metro Last Light Redux est toujours testé avec SSAA activé.

Le seul inconvénient de se concentrer sur AMD au lieu d’Intel pour ces tests est que nous sommes limités en termes de nombre de résultats de GPU comparatifs que nous pouvons offrir. Cette revue contient les résultats de quatre cartes: GTX 1660 Super et RTX 2060 de Nvidia (toutes deux fournies par EVGA sous la forme de GTX 1660 Super SC Ultra et RTX 2060 KO), la Radeon RX 5600 XT (Sapphire Pulse) et la Radeon RX 5700 (référence AMD).

Warhammer II a été testé en mode DX11 sur nos cartes Nvidia et en mode DX12 sur les GPU AMD. Alors que nous testons normalement dans la même API, Warhammer II montre de très fortes préférences pour DX12 sur les cartes AMD et DX11 sur Nvidia. Nous vous recommandons d’utiliser les API respectives pour chaque GPU pour maximiser les performances.

Cendres de la singularité: escalade

Ashes of the Singularity donne le coup d’envoi, avec une victoire saine pour le RX 5700 et une égalité entre le Radeon RX 5600 XT et le RTX 2060. Le 1660 SC Ultra est à la traîne ici, bien que son prix inférieur le rende plus acceptable qu’il ne le serait autrement.

Deus Ex: Mankind Divided

Je teste généralement DXMD avec 4x MSAA activé et j’ai souvent fait remarquer à quel point il frappait lourd. Je n’avais aucune idée que le désactiver produirait des résultats comme celui-ci sur les GPU AMD, cependant:

Les deux GPU d’AMD remportent facilement ce test. Les RTX 2060 et GTX 1660 perdent ici leur pire examen.

Tueur à gages

Hitman est une autre bonne performance pour le 5600 XT. Les RTX 2060 et 5600 XT suivent le rythme, tandis que le 1660 Super est loin derrière. Jusqu’à présent, les 5600 XT et RTX 2060 se sont associés, mais cela est sur le point de changer.

Metro Last Light Redux

Même les cartes de milieu de gamme sont désormais suffisamment puissantes pour restituer 1080p avec SSAA activé (en fait 4K) et pour maintenir la fréquence d’images au-dessus de 60fps. Le 5600 XT atterrit à mi-chemin entre le 1660 Super et l’EVGA RTX 2060 KO.

Shadow of War

Dans Shadow of War, l’EVGA RTX 2060 KO surpasse le RX 5600 XT, qui à son tour surpasse le 1660 Super, mais pas d’une énorme marge dans les deux cas. L’écart entre le 5600 XT et le 1660 Super se réduit en fait un peu à 1440p par rapport à 1080p, ce qui est l’opposé de ce que nous attendons généralement. Le RX 5700 remporte le test au général.

Rise of the Tomb Raider

Dans RotTR, le 5600 XT est en retard de 8% et de 6% sur le RTX 2060 à 1080p et 1440p, tandis que le RX 5700 conserve la référence globale.

Shadow of the Tomb Raider

SotTR montre à peu près le même modèle que RotTR, avec le 5600 XT bordé par le RTX 2060.

Malgré les commentaires d’AMD sur la façon dont le RX 5600 XT vise les jeux en 1080p, il est vraiment juste de noter que ce GPU gère très bien le 1440p, même s’il est un peu plus lent que le RTX 2060.

Warhammer II

AMD prend un marteau dans Warhammer II, mais pas inattendu. Si DXMD est notre référence la plus conviviale pour AMD, Warhammer II est l’un des tests les plus adaptés à Nvidia. Ici, le RX 5600 XT n’est que légèrement en avance sur l’EVGA GTX 1660 Super. Il faut que le RX 5700 dépasse le RTX 2060.

Far Cry 5

Après la récente déconvenue d’AMD, il est agréable de voir à nouveau un résultat proche de la parité. Le Sapphire Pulse RTX 5600 XT fonctionne 3 à 4% plus lentement que le RTX 2060, qui est juste à la limite extérieure de ce que nous considérons comme un lien (ou une marge d’erreur).

Assassin’s Creed: Origins

ACO est presque aussi compatible avec Nvidia que Warhammer II, donc nous ne sommes pas surpris par ce que nous voyons ici. Le 1660 Super revendique en fait une victoire sur le Sapphire Pulse RX 5600 XT – la première et la seule victoire qu’il verra dans cette revue – tandis que l’EVGA RTX 2060 est en avance d’un peu moins de 1,2x. Dans ce cas, le RX 5700 a apporté très peu de performances supplémentaires par rapport au RX 5600 XT, ce qui implique que l’horloge du GPU et le nombre de cœurs, plutôt que la bande passante mémoire, peuvent être le facteur limitant pour ce jeu.

Metro Exodus

Dans Metro Exodus, le 5600 XT saisit une dernière occasion pour décrocher une victoire sur la Radeon RTX 2060, et le fait. Metro Exodus est un titre fort pour AMD dans l’ensemble, et bien que les cartes GeForce affichent de bonnes performances, elles ne correspondent pas tout à fait à AMD.

Le Sapphire Pulse prend la tête des RTX 2060 et 1660 Super, tandis que la Radeon RX 5700 se détache du reste du peloton.

Consommation d’énergie

Nous avons testé la puissance de charge en utilisant Metro Last Light Redux en 1080p avec SSAA activé. AMD a montré une bien meilleure efficacité énergétique avec Navi par rapport à GCN, et les résultats ici sont similaires à ce que nous attendions:

Les 5600 XT et RX 5700 affichent tous deux une efficacité énergétique légèrement supérieure à celle des GTX 1660 / RTX 2060, mais l’écart est faible. Au moins une partie des économies d’énergie prévues par AMD sur le 5600 XT a disparu par la sortie de nouveaux UEFI hautes performances pour augmenter les performances globales par rapport au RTX 2060, ce qui a sans aucun doute un impact sur ces résultats. Le RTX 2060 KO d’EVGA utilise plus de puissance que le Sapphire Pulse. Les 5700 et 5600 XT sont plus efficaces (en termes de performances / W) que les cartes Nvidia contre lesquelles ils se comparent ici, mais seulement dans une faible mesure.

Résultats comparatifs

À la fin de toute l’analyse comparative, le 5600 XT se retrouve derrière le RTX 2060, malgré les améliorations d’horloge. Le taux de trame moyen sur le RTX 2060 est environ 5% plus rapide que le 5600 XT sur la base de la moyenne géométrique de leurs résultats de test respectifs (85,0 pour le Sapphire, 88,5 pour l’EVGA RTX 2060). Le RTX 5600 XT, qui semble assez proche du RX 5700 sur le papier, est plutôt à la traîne dans les tests pratiques, ce qui donne un score géoméen de 95 images par seconde. Le 5700 est environ 1,12x plus rapide que le 5600 XT en 1080p et 1,14x plus rapide en 1440p. Cela coûte 25% de plus – je soupçonne que la fourchette de prix d’origine ici était censée mettre une courbe prix / performance linéaire entre le 5600 XT et le 5700 – mais le fait de monter l’horloge du 5600 XT pour correspondre à l’EVGA RTX 2060 KO a rendu la comparaison moins conviviale. au 5700. Quoi qu’il en soit, AMD a une justification pour garder le RX 5600 XT dans le mélange.

Les données ici suggèrent de manière cumulative que le RX 5600 XT est limité en bande passante, pas en horloge. Il horloge généralement plus rapide que le Radeon RX 5700, mais le 5700 est certainement la carte la plus rapide entre les deux. La moyenne géométrique a été utilisée à la place de la moyenne arithmétique pour réduire l’impact des grandes valeurs aberrantes.

Conclusion

Lorsque AMD a lancé Navi en juillet 2019, il offrait des performances modérément plus rapides que les cartes GeForce auxquelles il était confronté, mais manquait de fonctionnalités telles que le lancer de rayons. Nvidia vient de donner à la base GeForce RTX 2060 une baisse de prix de 15%, ce qui améliore la proposition de valeur globale. L’objectif original clair d’AMD était de se situer entre le RTX 2060 et le GTX 1660 Super avec une proposition de valeur qui plairait aux acheteurs potentiels de l’une ou l’autre carte.

Compte tenu de leurs positions actuelles respectives, le RTX 2060 est environ 5% plus rapide que le RX 5600 XT et environ 7% plus cher. Ce n’est pas la pire position, mais elle est plus faible que les 5700 et 5700 XT occupées au lancement, lorsque les deux cartes AMD ont offert des améliorations par rapport à leurs homologues Nvidia ainsi que des prix moins chers.

Voici comment je pense au 5600 XT dans son ensemble. Objectivement, c’est une excellente carte. Il est compétitif en termes de performances avec le RTX 2060, avec de petits avantages en termes de prix et de consommation d’énergie. On s’attend à ce que Ampère de Nvidia soit lancé plus tard cette année, mais les cartes de milieu de gamme supérieure comme la RTX 2060 se rafraîchissent souvent plusieurs mois derrière leurs homologues haut de gamme. Si je devais deviner, je suppose que Nvidia et AMD ont l’intention de le limoger dans les niveaux supérieurs du marché cette année, du moins s’ils parviennent tous les deux à choisir.

La baisse de prix du RTX 2060 rend le lancer de rayons intrinsèquement plus attrayant, mais je n’achèterais pas nécessairement uniquement sur cette fonctionnalité. Jetez un œil aux jeux qui proposent actuellement RT et à la liste des titres qui devraient le faire dans un avenir proche, et pesez votre décision en conséquence. Maintenant que nous savons que les deux consoles offriront au moins un certain niveau de lancer de rayons, tout comme Navi 20, nous pouvons supposer que la capacité commencera à être adoptée plus largement. En pratique, cependant, cela pourrait encore signifier une utilisation généralisée dans 2 à 3 ans – et cela peut signifier que le RTX 2060 n’aura pas le coup de pouce pour utiliser le lancer de rayons efficacement au moment où la fonctionnalité deviendra utile.

