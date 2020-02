Amélioration de Star Trek: Deep Space Nine à l’aide de Topaz Video Enhance AI

L’année dernière, nous avons couvert les efforts d’un homme pour améliorer Star Trek: Deep Space Nine à l’aide de Topaz Gigapixel AI. Si vous avez déjà essayé de regarder DS9 sur Netflix ou Amazon, vous savez ce que c’est dommage. La version de DS9 que vous pouvez diffuser via des services en ligne craint, pour le dire gentiment. La version diffusée de l’émission varie de légèrement pire à bien pire que ce que vous obtiendriez d’un rip MKV ou d’un DVD original. Cependant, même si vous possédez les DVD originaux, la qualité du DS9 laisse beaucoup à désirer.

Il y a un certain nombre d’émissions qui ont été tournées depuis le début des années 1990 – début des années 2000 qui n’ont pas été diffusées en HD et n’ont jamais été converties en 720p ou 1080p. Si vous aimez les séries comme Babylon 5, Voyager ou Deep Space Nine, vous avez peu ou pas d’options pour une expérience de visionnement décente… jusqu’à présent. Le nouveau logiciel Video Enhance AI de Topaz Labs (299 $) utilise l’intelligence artificielle pour mettre à l’échelle la vidéo basse résolution de manière à améliorer considérablement l’image d’origine. J’ai passé les dernières semaines à prendre la demande d’un essai routier.

Alors que Gigapixel AI peut augmenter le contenu, il existe en fait plusieurs raisons de ne pas l’utiliser pour la tâche. L’application ne vous permettra pas de charger un grand nombre d’images à la fois et dans le passé, elle avait la mauvaise habitude de planter toutes les 500 à 600 images. Étant donné qu’il y a environ 66 000 images dans un épisode, il semblait que l’amélioration de la qualité d’image de la DS9 nécessiterait un travail absolument fou.

Puis, il y a quelques semaines, Topaz a sorti un nouveau produit, Video Enhance AI. Au lieu de déballer littéralement une émission de télévision dans chaque image individuelle puis de les mettre à l’échelle une par une, Video Enhance AI est conçu pour convertir des fichiers vidéo entiers à la fois. Les performances sur une GTX 2080 sont d’environ 95 images par minute, soit environ un épisode toutes les 10,5 heures. Bien que cela représente un engagement de temps non trivial pour déchirer plusieurs saisons, c’est largement mieux que les performances démontrées de Gigapixel AI. Que GP produise de meilleurs résultats ou que ces résultats puissent être encore améliorés via l’application des autres suites logicielles de Topaz AI est quelque chose que j’ai l’intention d’explorer plus en détail dans les prochains articles. Pour l’instant, nous nous concentrons sur Topaz Video Enhance AI, en particulier.

Comment fonctionne Topaz Video Enhance AI

Topaz VE vous permet de choisir le niveau de qualité de votre source parmi trois options: Haute qualité, Basse qualité et HQ-CGI. HQ-CGI renforce l’anti-aliasing dans les scènes CGI, et j’ai également effectué des tests spécifiques de ce paramètre sur l’épisode de test que j’ai converti et que je démontrerai aujourd’hui. Dans une émission comme Deep Space Nine, vous voudrez certainement utiliser LQ – une entrée initiale 720 × 480 est fondamentalement l’affiche-enfant pour une montée en gamme de faible qualité. Si vous tentiez de mettre à l’échelle une vidéo 1080p jusqu’à 4K ou 8K, vous souhaitez utiliser le paramètre HQ. L’application dispose de très peu d’options au-delà du choix du nom de sortie de votre fichier, du niveau de conversion souhaité (200% et 400% ont été testés ici) et du format de fichier que vous souhaitez exporter. Choisissez vos images de début et de fin, appuyez sur le bouton et vous partez.

Sachez toutefois que Topaz Video Enhance AI n’est pas capable de transmettre l’audio au fichier nouvellement encodé dans au moins certains cas. Tous nos codes de test sont sortis sans audio. Nous avons recombiné les flux audio dans le fichier vidéo principal à l’aide de FFMPEG.

Comment nous avons testé

J’ai effectué tous mes tests avec les fichiers MKV que j’ai créés à partir du coffret DS9 il y a des années. Après avoir vu comment ce projet est sorti, j’ai effectivement l’intention de dépoussiérer mes anciens DVD (quand je peux les trouver) et d’essayer ce projet directement sur la source du DVD elle-même. ExtremeTech ne cautionne pas le piratage et ne recommande pas de voler Deep Space Nine ou toute autre émission de télévision. Si vous êtes intéressé par ce type de mise à l’échelle, vous devriez acheter les DVD. Il est tout à fait possible que vous le fassiez de toute façon, étant donné que la source sera presque certainement une meilleure cible pour ce type de mise à l’échelle.

J’ai effectué un certain nombre de tests et rassemblé des données de comparaison entre HQ-CGI et LQ, ainsi qu’une large gamme de comparaisons Netflix – MKV – Upscaled aux facteurs d’échelle 2x et 4x. J’ai également inclus une série de captures d’écran pour montrer l’avantage d’augmenter un peu la luminosité par défaut même si la source DVD est tout ce que vous avez. Et nous avons quelques mises en ligne YouTube pour vous, pour montrer les avantages de la mise à l’échelle en utilisant les crédits DS9.

Commençons. Pour commencer, voici le Defiant attaqué en trois images de “Way of the Warrior”. Ces trois éléments ne sont pas assortis à l’identique, alors concentrez-vous sur l’architecture et la clarté du navire, pas sur le feu perturbateur qui le frappe. Il s’agit de Netflix, MKV et 4x haut de gamme, dans cet ordre. Toutes les images peuvent être cliquées pour agrandir dans une nouvelle fenêtre.

Ce sont quelques-uns des premiers tests que j’ai faits et j’ai été assez impressionné par les résultats. Regardons une plus grande section transversale d’un épisode. Cliquez sur chaque image pour l’agrandir (et vous voudrez, afin de voir le degré d’amélioration).

Comparaisons de Call to Arms

Toutes les captures d’écran et comparaisons suivantes sont extraites de «A Call to Arms», le 26e épisode de la cinquième saison. J’ai inclus des images de comparaison à 200 et 400 pour cent dans cette collection pour illustrer le compromis de chaque taille. Le meilleur équilibre entre la qualité visuelle et la taille de l’image que j’ai vu est d’augmenter la proportion de 200% à partir du DVD original ou de 400%, puis de regarder le flux à mi-taille.

Évidemment, la plupart d’entre vous vont lire ceci sur des moniteurs, pas sur des téléviseurs, mais j’ai également vérifié la qualité de sortie sur un téléviseur standard. Si vous êtes assis à des distances de visionnage standard, toutes les versions sont plus belles, mais le 400% haut de gamme en profite le plus. Je vais indiquer quelles comparaisons sont à échelle 2x et quelles sont les comparaisons à échelle 4x. Toutes les comparaisons Netflix sont 4x, car Netflix ne permet pas le redimensionnement basé sur la résolution.

Je vais d’abord couvrir les comparaisons d’images, avant de lancer les comparaisons vidéo.

MKV versus upscaling 2x / 4x

La quantité de détails récupérés de cette scène par rapport au MKV est impressionnante. Il y a une sorte de vaseline dans le fichier MKV qui n’est pas présent dans la version mise à l’échelle.

Video Enhance fait un excellent travail avec les batailles de vaisseaux spatiaux dans Deep Space Nine. L’avant du cuirassé Jem’Hadar est carrément net. Compare la mise à l’échelle 4x affichée au rapport 1: 2 au MKV standard affiché à la taille 2x.

Netflix contre MKV contre 4x Upscaling

Cette capture d’écran de Deep Space Nine sous un feu nourri est une affiche pour laquelle la version Netflix de l’émission télévisée mérite d’être droguée dans la rue et tournée. L’ensemble du cadre est sensiblement orange-r (et ces cadres sont assortis – vous pouvez le voir par la position exacte des morceaux de débris dans le coin inférieur droit, à l’intérieur de la boule de feu).

L’original MKV vide l’éclairage rougeâtre et semble un peu moins flou, même s’il a la même résolution de base. L’équilibre des couleurs est meilleur.

Notre 4x haut de gamme. La station et les explosions en profitent énormément.

Prochaine étape: une comparaison du même croiseur de combat Jem’Hadar qui sert d’enfant à poster pour savoir pourquoi la version Netflix de l’émission de télévision… attendez. J’ai déjà dit ça, non?

Eh bien, c’est encore mérité. Voici Netflix.

Vérifiez l’aliasing sur l’aile gauche du croiseur de bataille. Il semble qu’il ait été rendu dans Quake II, ce qui est impressionnant, étant donné que DS9 utilise toujours des modèles à ce stade.

Voici le DVD. Beaucoup mieux en ce qui concerne l’aile gauche, et une meilleure préservation globale des détails, mais toujours pas génial par rapport à ce que nous voudrions dans un spectacle moderne.

Beaucoup, beaucoup mieux. Assez bien, en fait. Bien. Nous avons fait deux scènes de bataille – voyons comment certains des personnages sont sortis.

L’ambiance onctueuse du vendeur de voitures d’occasion de Weyoun en a fait un excellent personnage pour Gul Dukat. Netflix est toujours l’option la plus floue du lot, mais l’écart entre celui-ci et le fichier MKV est beaucoup plus petit que la normale.

Voici le fichier MKV. Pas beaucoup de différence, mais c’est un peu plus clair et n’a pas le problème de couleur bizarre de Netflix.

Encore une fois, le haut de gamme fait un bon travail pour dessiner des détails subtils dans les yeux et le visage de Weyoun. Sa texture de veste est également beaucoup moins floue.

Améliorez la qualité de l’image en augmentant la luminosité

La reproduction des couleurs dans la version Netflix de DS9 est terrible et le MKV n’est tout simplement pas beaucoup mieux, mais un petit tapotement sur la luminosité peut améliorer la situation, à mon avis – et cette option ne nécessite aucune mise à l’échelle ou temps de traitement. Voici la version Netflix, suivie d’une capture d’écran MKV.

Augmentez légèrement la luminosité dans le lecteur, et vous obtenez ceci:

Que vous considériez cela ou non comme une amélioration est dans l’œil du spectateur, mais de nombreux épisodes DS9 sont beaucoup plus sombres que je ne m’en souviens quand je les ai regardés la première fois, et ce réglage ne nécessite rien d’autre qu’un lecteur logiciel comme VLC qui le soutient. Enfin, voici la même image mise à l’échelle à 400% dans Topaz VE.

J’ai également jeté un certain nombre d’images dans le diaporama ci-dessous, avec à la fois des batailles spatiales et des personnages supplémentaires. Vérifiez-les si vous êtes curieux. Le diaporama fait un bon travail de montrer des améliorations subtiles quand il passe d’une image à la suivante.

Crédits d’ouverture

Si vous souhaitez voir à quoi ressemblent les crédits d’ouverture de l’émission lorsqu’ils sont rendus à 200 pour cent et 400 pour cent par rapport à la version standard, j’ai intégré des liens YouTube vers les trois ci-dessous. Notez que bien que le premier lien ne m’appartienne pas et semble légèrement pire que ce que vous voyez sur Netflix, il est honnêtement assez proche. Assurez-vous de définir les deuxième et troisième liens sur 720p et 1080p, respectivement. Ces deux encodages ont été effectués en utilisant le mode HQ-CGI.

L’introduction standard. Plein écran pour une meilleure comparaison – et ce n’est que très légèrement pire que ce qui est disponible sur Netflix.

Conversion ascendante de l’IA à 200% en utilisant le préréglage HQ-CGI au lieu de LQ. HQ-CGI donne de meilleurs résultats sur certains effets spéciaux, bien que je travaille toujours sur les subtilités. Le haut de gamme de 200 pour cent est subtilement différent du 400 pour cent. Réglez sur 720p pour une meilleure comparaison.

Le haut de gamme à 400%. Réglez sur 2160p pour une meilleure comparaison.

Discussion et analyse

Si je suis honnête, la qualité d’encodage existante que je vois correspond à environ 85% de celle que je souhaiterais. Je me suis déjà demandé si certains des autres outils de Topaz AI pouvaient être déployés pour effectuer un post-traitement supplémentaire là où il était nécessaire. L’application a du mal avec les graphiques affichés sur les terminaux ou les PAD, et je teste toujours pour voir si cela peut être résolu dans Topaz Video Enhance AI ou non.

Je ne vais pas prétendre que la mise à l’échelle comme celle-ci donne simplement à Deep Space Nine l’impression qu’il a été tourné à l’époque moderne. La reproduction des couleurs est mauvaise dans tous les cas et peu importe la qualité d’un algorithme de conversion ascendante, il s’agit toujours d’une conversion ascendante – et donc pas la même chose que d’avoir les données originales via un film 35 mm. Ce sont toutes des plaintes justes. Il y a encore des endroits où j’espère clarifier davantage ces fichiers. Mais la sortie que j’ai obtenue dépasse de loin les versions MKV que j’ai, et bien mieux que les flux Netflix. Je prévois déjà d’encoder la majeure partie de l’émission – je veux juste voir combien d’améliorations supplémentaires je peux obtenir en premier.

Sur un téléviseur grand écran, Deep Space Nine est à peine consultable via Netflix ou Amazon. Les vieilles déchirures MKV que j’ai faites il y a des années ne sont pas beaucoup mieux, c’est une des raisons pour lesquelles je vais revenir à la source d’origine pour ma prochaine série de tests. Mais même si je n’ai peut-être pas de solution parfaite à l’heure actuelle, Topaz Video Enhance AI a fait passer l’idée de «Peut-être un jour» à «Putain de merde, cela fonctionne maintenant».

La source de faible qualité pour DS9 est généralement meilleure que la source HQ pour autant que je sache, mais je vérifie toujours si HQ-CGI peut être épissé en un MP4 qui utilise LQ pour tout le reste. Je peux également vérifier Gigapixel à nouveau, juste pour voir comment la méthode de conversion ascendante de l’IA se compare, ou si d’autres produits Topaz Labs peuvent encore améliorer la sortie finale.

En termes de performances, les systèmes AMD et Intel fonctionnent de manière identique lorsque vous testez à l’aide d’un GPU – le RTX 2080 se situe en moyenne entre 95 et 105 images par minute (images par minute). L’encodage CPU est 10 fois plus lent que l’encodage GPU, donc je ne fais que commencer à tester ce mode. Le codage GPU a la réputation de ne pas être aussi bon que le codage CPU dans des applications comme Handbrake, mais je n’ai pas encore vu de preuve que cela soit vrai dans Topaz Video Enhance AI. Même si les processeurs donnent de meilleurs résultats, 9 à 10 images par minute signifieraient 110 heures par épisode. Même si le saut de qualité était spectaculaire, je n’utiliserais le CPU que pour les points chauds – le temps d’encodage est tout simplement trop long sinon.

Ces progiciels et techniques ont une applicabilité significative aux émissions au-delà de Star Trek. Des séries comme Buffy the Vampire Slayer ont été converties pour la HD, mais les fans détestaient la façon dont l’équilibre des couleurs et la conversion 16: 9 étaient tous deux gérés. Babylon 5 ne peut pas être remasterisé en raison d’enchevêtrements massifs de droits et de la destruction de ses actifs d’origine, ce qui signifie qu’un projet haut de gamme comme celui-ci serait son meilleur pari.

J’ai l’intention d’écrire plus sur ce sujet à l’avenir, mais j’espère que vous avez apprécié l’aperçu. Topaz Video Enhance AI et d’autres produits Topaz sont disponibles pour des essais gratuits de 30 jours, c’est ainsi que j’ai testé l’application. Vous pouvez également l’acheter au prix de lancement actuel de 199 $, en baisse par rapport à 299 $ standard. Si vous êtes un cinéphile sérieux qui aime ce genre de montage, ça vaut le coup.

