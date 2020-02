Analyse: Sony Xperia 1 Mark II et Xperia Pro visent directement les photographes sérieux

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Les smartphones de Sony n’ont pas exactement mis le feu au monde en ce qui concerne les performances de leur appareil photo. Par exemple, dans les tests de DXOMARK, bien que les Xperia 1 et Xperia 5 obtiennent des scores respectables, ils sont loin des modèles équivalents d’autres fabricants. Entrez les nouveaux Sony Xperia 1 Mark II et Xperia Pro. Ils sont remplis à la fois de matériel photo impressionnant et de fonctionnalités uniques qui les distingueront de la concurrence en matière de photographie et de vidéographie sérieuses.

Spécifications de l’appareil photo Sony Xperia 1 Mark II et Xperia Pro

Le Xperia 1 Mark II annoncé et le Xperia Pro taquiné partagent les mêmes spécifications impressionnantes pour la caméra et l’affichage. Pour commencer, les deux modèles incluent la caméra principale à trois modules de plus en plus populaire, avec des objectifs Zeiss et à revêtement Zeiss T en focales effectives de 16 mm, 24 mm et 70 mm. Cela lui donne une capacité de téléobjectif ultra-large, standard (principale) et 3x native. La caméra principale est dotée d’un capteur Exmor de 1 / 1,7 pouces aux dimensions généreuses, ce qui devrait lui conférer d’excellentes performances en basse lumière. L’objectif ultra large est f / 2.2 et le téléobjectif est f / 2.4 – les deux spécifications assez typiques. Dans une tournure intéressante, les trois modules semblent être tout droit de 12 MP, Sony se rapprochant de l’approche d’Apple plutôt que d’adopter un capteur super haute résolution avec binning. Avec les trois caméras traditionnelles, les appareils contiennent un capteur de distance TOF (Time Of Flight) dédié qui, selon Sony, est efficace jusqu’à 5 mètres.

Les modules principal et ultra large ont des capteurs à deux pixels pour une mise au point automatique améliorée. Le module de caméra principal innove en prenant en charge la prise de vue en continu avec autofocus jusqu’à 20 images par seconde – plus rapide que n’importe quel smartphone actuel et à peu près aussi rapide que n’importe quel appareil photo autonome que vous pouvez acheter. Pour ce faire, il emprunte à l’AF haute vitesse de Sony que l’on trouve dans sa série Alpha d’appareils photo autonomes. En plus de cela, la prise en charge du suivi de la mise au point des sujets en mouvement, ainsi que la mise au point automatique pour les humains et certains animaux, une fonctionnalité qui manque encore à certains appareils photo professionnels haut de gamme.

Pour les vidéastes, il existe également des spécifications impressionnantes. L’enregistrement 4K HDR est pris en charge à des fréquences d’images allant jusqu’à 60 ips. Vous bénéficiez également de l’AF tactile et d’une variété d’options de réglages manuels que l’on trouve plus fréquemment sur les appareils photo dédiés. Il existe également ce que Sony appelle un filtre à vent «intelligent» pour aider à réduire le bruit lors de l’enregistrement à l’extérieur.

Vous pouvez voir et entendre ce que vous avez tourné

Sony a associé l’impressionnant système de caméras à un écran OLED 4K HDR, qui, selon lui, sera le meilleur disponible pour un rendu des couleurs précis, et donc pour la prévisualisation et l’examen de vos photos et clips vidéo. Côté audio, Sony apporte une partie de sa technologie sonore tant appréciée sous la forme de DSEE Ultimate, qui utilise l’IA pour améliorer l’audio en temps réel et le pousser théoriquement vers une qualité audio haute résolution. Ceux qui souhaitent utiliser des écouteurs de qualité studio peuvent également apprécier la réintroduction d’une prise casque. Une fonctionnalité intrigante que le modèle Pro ajoutera est la possibilité d’utiliser le téléphone comme moniteur HDMI pour prévisualiser la vidéo lorsque vous la filmez sur un reflex numérique ou un appareil photo sans miroir.

Nous verrons dans quelle mesure les appareils photo des téléphones fonctionnent dans la pratique, mais ils s’impressionnent certainement.

