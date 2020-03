Ann Druyan parle de «Cosmos» et d’être une citoyenne informée et inspirée

Aujourd’hui, Cosmos: Possible Worlds, une nouvelle série de 13 épisodes s’appuyant sur Cosmos: A Spacetime Odyssey et Cosmos: A Personal Voyage de 1980, fait ses débuts sur National Geographic. La création d’Ann Druyan, qui a de nouveau été scénariste, productrice exécutive et réalisatrice, et animée par l’astrophysicien Neil deGrasse Tyson, Cosmos: Possible Worlds, couvre de nouvelles voies d’exploration et de découverte à la fois dans l’immensité de l’espace et en nous-mêmes. Nous avons discuté avec Druyan de la façon dont elle a conçu la nouvelle série et comment nous nous retrouvons à nouveau dans une période particulièrement périlleuse pour la science et la raison.

Avant même de commencer, merci jusqu’à présent pour toute une vie de livres et de télévision merveilleux.

Je vous remercie. Oh, mon Dieu, ça me fait du bien.

Comment avez-vous abordé cette nouvelle série? Qu’est-ce qui a été différent cette fois pour vous?

Eh bien, j’étais assis dans ma maison pendant environ six mois. Je suis un collectionneur d’histoires, et j’avais un gros fichier d’histoires que je voulais raconter. Mais j’ai également été souligné par le fait que dans la culture populaire, chaque représentation de notre avenir est si horrible. Nous vivons dans des conteneurs d’expédition. Le monde naturel qui nous entoure a été effectivement détruit. Et après avoir exploré le changement climatique au cours de la deuxième saison, et je crois, avoir présenté un argument très convaincant pour notre besoin de changer et pour la réalité du changement climatique.

Et puis en voyant comment au cours des années depuis, nous avons, si quelque chose, glissé vers l’arrière. C’était mon rêve de raconter les histoires de nos ancêtres et de leur courage, et comment ils ont tourné le dos à d’innombrables fois, de raconter les histoires des chercheurs, qui se sont courageusement battus pour une compréhension plus profonde et plus précise de la nature ici chez nous et ailleurs dans le cosmos.

Pensez à leurs luttes, à leurs sacrifices. Je voulais créer une saison qui améliorerait l’estime de soi humaine, ce qui est pour une bonne raison à un faible reflux. Et aussi, pour décrire un avenir que je crois que nous pouvons encore avoir si nous agissons ensemble et commençons à arranger les choses dans notre propre maison, qu’il y a un avenir, un grand avenir, qui est inspirant. Et je ne pense pas assez [people] ont vu ce que cela pouvait être.

Et donc, c’était ma motivation principale, et c’est ainsi que cette saison a commencé, a été d’essayer d’être entièrement basé sur la science et historiquement, et de ne pas promettre des choses qui ne peuvent pas l’être, mais de décrire comment cet avenir peut être si nous commençons à prendre ce que la science nous dit à cœur.

Regarder ces épisodes, comme l’histoire avec Vavilov, avec le concepteur de fusée russe – je ne peux pas prononcer son nom, mais –

Oui!

Ces histoires sont déchirantes, et pourtant, vous en ressortez toujours avec l’inspiration à la fin.

Je suis tellement ravie d’entendre ça.

Et je trouve cela remarquable.

Eh bien, ces histoires m’inspirent, moi et mon co-auteur, Brannon Braga. Ces histoires nous ont inspirés et nous sommes une espèce basée sur l’histoire. Et donc, la première chose qui doit arriver pour qu’il soit éligible à l’inclusion dans Cosmos est que cela doit être une histoire qui fonctionne à de nombreux niveaux différents, les niveaux émotionnels et dramatiques, ainsi que… Chaque histoire est un moyen dans une idée qui a été jugée trop compliquée pour un public. Je ne le crois pas, ayant travaillé avec le grand Carl Sagan et inspiré par son humilité. Ne jamais parler à personne pour prouver à quel point il était intelligent, combien il savait, mais seulement parler pour communiquer, pour répandre son sens de la joie, pour garder sa compréhension. C’est son secret, et cela m’inspire encore plus que je ne peux vous le dire.

Et il y a aussi votre nouveau livre, Cosmos: Possible Worlds.



Oui, je déborde d’enthousiasme pour vous parler du livre, car c’est dans le livre que j’ai eu la possibilité de raconter plus en détail ces histoires et vraiment… Il y avait tellement de choses que nous voulions mettre les épisodes, mais c’est en quelque sorte… En moins d’une heure, vous devez choisir les choses que vous pouvez dire et celles que vous pouvez aussi dire et montrer de cette manière.

Le livre a donc été pour moi l’occasion de vraiment prendre un peu plus de temps avec chacune de ces histoires. Et il a été écrit pour la plupart à 4 heures du matin, parce que je l’écrivais pendant que je produisais et mettais en scène. Et donc, je devais être sur le plateau 6:00 AM, 7:00 AM. Et donc, c’est remarquable pour moi que c’est cohérent. Mais cela a été fait à un moment très intense et pendant une période de travail aussi intense sur le spectacle.

La partition d’Alan Silvestri tout au long du spectacle est magnifique, mais il y a un moment particulier où il développe un beau thème musical alors que le métier de Cassini plonge à sa mort sur la surface de Saturne, après 20 ans.

Oui, j’ai vraiment ressenti quelque chose non seulement pour le vaisseau spatial mais pour les scientifiques de mission de Cassini, que nous avons eu le privilège de filmer tout comme le vaisseau spatial … à cette époque où le vaisseau spatial recevait l’ordre de se suicider. Et ce sont des gens aux multiples talents et qui ont travaillé sur de nombreux projets. Mais pour la plupart, les personnes que nous avons montrées étaient des personnes qui avaient consacré leur vie d’adulte, leur carrière scientifique, à ce vaisseau spatial, puis, pensez-y, en lui commandant de se briser en morceaux. Je voulais capturer ça devant la caméra, et c’était …

Je suis vraiment content que vous… j’aime ce moment où nous avons la vanité de la vie entière d’une personne qui clignote devant ses yeux au dernier moment avant la mort. Et faire ça pour un robot était vraiment excitant et émouvant, donc émouvant.

Alan Silvestri n’est pas seulement un grand compositeur. Il a fait la musique de Contact, alors nous revenons en arrière. Mais il n’est aussi que l’un des êtres humains les plus aimés. Et donc, toutes les personnes avec qui nous avons travaillé sur ce projet, les 986 autres personnes, apportaient un niveau de dévouement et d’altruisme à faire cette saison. Et je suis vraiment impressionné par la façon dont tout le monde a défendu Cosmos et fait un si bon travail.

Que voudriez-vous que les téléspectateurs repartent cette fois?

J’adorerais que chaque spectateur revienne en se sentant beaucoup plus puissant. Parce que je me sens impuissant et je sais à quel point la plupart d’entre nous se sentent impuissants. Mais c’est beaucoup plus puissant, inspiré peut-être pour approfondir certains des sujets et des disciplines que nous couvrons. Mais aussi, être un décideur plus puissant, un décideur plus informé en tant que citoyen.

C’est un spectacle qui sera vu dans 172 pays la semaine prochaine. Et pour moi, c’est une plate-forme de pouvoir potentiel, afin que nous commencions à utiliser nos rêves comme des cartes, à prendre plus au sérieux notre rôle de maillons dans la chaîne des générations, à agir pour la défense de notre civilisation, à ne pas être manipulés si facilement , de rejeter les dirigeants qui méprisent la science et méprisent la réalité. C’est ce qui doit arriver pour que nous puissions endurer et prospérer et pour atteindre cet avenir, pour arriver à l’avenir décrit dans la série, à la fois proche, ou 2039 à l’Exposition universelle de New York, et le plus éloigné de le temps où les humains peuvent peupler de nombreux mondes à travers la galaxie de la Voie lactée.

Nous devons agir maintenant. Tu sais? Les scientifiques, ils ont fait leur travail, ils nous ont tous prédits il y a 70 ans. Et comme vous le verrez vers la fin de la saison, le travail remarquable qui a été fait par exemple en 1967, avec ce qui était alors un supercalculateur, mais qui est maintenant quelque chose qui n’a même pas la puissance que nous avons dans nos téléphones . Et je pense au grand scientifique, Manabe, et à son collègue Wetherald, qui ont tracé le changement de la température moyenne mondiale dans le monde à partir de 1967 et même au-delà de notre propre présent, et à quel point ils étaient proches du déroulement réel de cette température. .

Ce sont des processus que personne n’a jamais démontré auparavant. Ils l’ont bien compris.

Ils l’ont bien compris.

Mais tant que nous sommes isolés de la science et que la science est quelque chose de compartimenté, je ne pense pas que nous allons agir avec autant de diligence et de force que chacun de nous doit le faire.

Ouais. Je pense à Sagan qui parle dans le contexte de l’annihilation nucléaire, qui n’a jamais vraiment disparu, mais c’était le contexte en 1980, et cela semble toujours pertinent pour une partie du désespoir que nous ressentons maintenant à propos de ce qui se passe.

Je vous suis très reconnaissant d’avoir soulevé cette question, car lorsque nous écrivions la première saison de Cosmos avec Steven Soter, l’astrophysicien, notre préoccupation était qu’il y avait 60 000 armes nucléaires sur une gâchette autour de la planète. Et au cours des années qui ont suivi, ces arsenaux ont été décuplés.

Maintenant, comme vous l’avez dit, nous ne sommes pas encore sortis du bois, et la possibilité d’une seule explosion nucléaire est quelque chose qui me tient éveillé la nuit. Pourtant, c’est très différent de 60 000 pour descendre à 6 000, ou moins, ou moins. Et c’est un signe que quand il y a un tollé mondial comme il y en a eu à propos de la course aux armements nucléaires. Par exemple, les essais nucléaires dans l’atmosphère. Cela se produisait tout au long de mon enfance plusieurs fois par mois, et ce sont les mères du monde qui, une fois que les scientifiques ont souligné qu’il y avait du Strontium-90 dans leur lait d’allaitement pour leur bébé, nous nous sommes levés et avons dit: «Non. Non, cela doit cesser. ” Et ça s’est arrêté.

Nous pouvons le faire. Nous sommes puissants si nous sommes alliés dans un objectif commun de protéger notre avenir.

Malgré les récentes tentatives visant à inverser les progrès accomplis dans la course aux armements nucléaires et à la relancer, l’espoir est que des têtes plus froides prévaudront bientôt.

Eh bien, je n’ai pas plus d’espoir pour moi-même, et les pas en arrière que nous avons faits aux États-Unis au cours des trois dernières années sont très décourageants. Je veux dire, ça me fait… ça me fait vraiment mal au cœur. La plupart du temps, je m’inquiète à ce sujet, mais je crois vraiment à la démocratie, et je crois en son pouvoir de se redresser quand elle tourne horriblement mal. Et si nous pouvons protéger nos moyens d’enregistrer notre volonté en tant qu’électeurs, alors je crois vraiment et j’espère que ce cauchemar prendra fin.

Y a-t-il autre chose que vous souhaitez ajouter au sujet des nouveaux épisodes auxquels je n’ai pas pu accéder?

Oui, l’écran CAPS (système de production d’animation par ordinateur). Je veux dire que les capacités que nous avons à notre disposition pour les effets virtuels augmentent à pas de géant. Et donc, nous avons eu l’occasion dans cette nouvelle saison de simuler la réalité physique physique d’une manière qui, comme vous l’avez observé, n’était même pas disponible il y a six ans lorsque nous faisions la saison deux.

Le taux de changement dans cette capacité à créer la vraisemblance, à créer, à simuler la réalité, est tellement excitant. Et j’espère simplement qu’il sera davantage utilisé pour transmettre les révélations de la science moderne et la beauté, la magnificence de l’univers et de notre partie de celui-ci sur Terre.

Et c’est [used instead] faire exploser les choses! Il me semble que vous obtenez ces superproductions, avec des budgets aussi énormes. Et pourtant, une grande partie est juste… elle détruit juste la vie. C’est détruire des villes, détruire la civilisation. Et j’espère qu’il y aura une tendance à utiliser ces pouvoirs pour transmettre la magnificence de l’univers révélée par la science.

Cette interview a été légèrement condensée et modifiée pour plus de clarté.

