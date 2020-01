Apple a abandonné les sauvegardes iCloud cryptées après l’intervention du FBI

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Apple a lutté contre le FBI en 2016 lorsque l’agence a exigé l’accès à un iPhone verrouillé appartenant au tireur de San Bernardino. Le FBI a abandonné son cas après avoir trouvé une entreprise capable de casser l’appareil, Apple n’a donc jamais été contraint de casser le chiffrement de son propre appareil. Selon un nouveau rapport, Apple a abandonné les plans qui auraient rendu les données des utilisateurs encore plus sécurisées en chiffrant les sauvegardes. Il a modifié ce cours après que le FBI eut discrètement exprimé sa préoccupation que cela pourrait nuire aux enquêtes.

Apple parle assez souvent de la confidentialité et de la sécurité des utilisateurs – il a été le premier grand fournisseur de smartphones à implémenter le cryptage complet de l’appareil par défaut. Google a emboîté le pas un an plus tard, obligeant tous les OEM Android à crypter le stockage du téléphone. Le FBI a publiquement réprimandé les entreprises pour cette décision, et le désaccord a atteint son paroxysme lors de la bataille judiciaire de 2016.

Après que la poussière se soit dissipée dans les conversations publiques d’Apple avec le Bureau, les ingénieurs ont commencé à travailler sur un projet nommé Plesio ou KeyDrop. Les téléphones Apple effectuent périodiquement des sauvegardes complètes de l’appareil, stockant les données dans iCloud. Contrairement au périphérique physique, Apple détient des clés de cryptage pour ces données. Si ordonné par les tribunaux, il peut décrypter et fournir des copies de ces sauvegardes aux forces de l’ordre. Au premier semestre de l’année dernière, Apple a fourni aux forces de l’ordre des sauvegardes iCloud à partir de quelque 6 000 comptes.

Le FBI aurait eu vent des plans d’Apple en 2018 et la division Cyber ​​Crime du Bureau s’est impliquée. Les agents ont déclaré à Apple que la mise en œuvre d’un chiffrement de bout en bout sur les sauvegardes des appareils priverait le FBI d’un outil d’enquête important. Bien qu’il soit parfois possible de déverrouiller des iPhones récupérés au cours d’une enquête, les agents peuvent obtenir des ordonnances du tribunal pour rechercher des sauvegardes iCloud à l’insu de la cible.

. s’est entretenu avec six sources différentes au sein d’Apple et du FBI pour confirmer cette histoire. Ils conviennent tous qu’Apple a abandonné le plan de chiffrement des sauvegardes iCloud peu de temps après que le FBI s’y soit opposé. Personne ne pouvait dire avec certitude quelle justification Apple dirigeait pour justifier le changement, mais plusieurs sources affirment qu’Apple était convaincu par les arguments du FBI selon lesquels les sauvegardes fournissaient des preuves essentielles dans des milliers d’enquêtes. Certains suggèrent également qu’Apple ne voulait pas «pousser l’ours» si peu de temps après la bataille judiciaire de 2016.

Apple a refusé de commenter le rapport de Reuter. Fait intéressant, Google a poursuivi avec un plan similaire pour crypter les sauvegardes avec le mot de passe de l’écran de verrouillage de l’utilisateur. Google ne peut pas y accéder, pas plus que les forces de l’ordre. On ne sait pas si le FBI a tenté d’empêcher Google de le faire.

