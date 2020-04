Apple achète l’application météo populaire «Dark Sky», abandonne la version Android

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Vous ne vous attendriez pas à ce que les gens soient passionnés par une application météo, mais la base d’utilisateurs de Dark Sky est certainement qualifiée. Ce client météo «hyperlocal» est né sur iOS, mais a été lancé sur Android en 2016. Maintenant, il revient à une exclusivité iOS suite à une acquisition inattendue d’Apple. Si vous avez apprécié l’application, il est probablement temps de découvrir des alternatives.

Dark Sky était une application populaire sur iOS, mais elle est apparue à un moment où le modèle commercial des applications météorologiques changeait. Ces services ne sont pas bon marché à exécuter, et de nombreuses applications offrant des mises à jour professionnelles à temps avaient du mal à rester rentables. Dark Sky a fourni des données météorologiques en direct robustes avec des prévisions adaptées à votre emplacement spécifique. Les utilisateurs d’iPhone étaient heureux de payer quelques dollars par an pour un abonnement à l’application. Le lancement d’Android a été difficile à cause de ce modèle – les abonnements à l’application étaient toujours difficiles à vendre pour les utilisateurs d’Android, mais l’application a finalement accumulé plus d’un million d’installations.

L’acquisition est sortie de nulle part hier avec un article de blog sur le site Web Dark Sky. Maintenant qu’Apple appelle les coups de feu, l’application Android de Dark Sky suit le chemin du dodo. L’application fermera ses portes le 1er juillet 2020, mais elle est toujours disponible en téléchargement sur le Play Store pour ceux qui l’ont déjà installée. Vous pouvez même acheter un abonnement d’un an sur Android. Cependant, cette option (et la liste des applications elle-même) disparaîtra probablement assez tôt. Toute personne ayant un abonnement actif au moment de l’arrêt recevra un remboursement. Il a des fonctionnalités gratuites rudimentaires, mais celles-ci cesseront également de fonctionner en juillet.

Cette acquisition aura des conséquences d’une portée plus large que la perte d’une application. Dark Sky exploite également une API, permettant à d’autres applications de concéder sous licence ses données météorologiques. Cela disparaîtra également, mais pas avant la fin de 2021. Cela donnera aux applications le temps de trouver des API météorologiques alternatives, mais la plupart de ces services sont beaucoup plus chers que Dark Sky.

Il n’est même pas clair si Apple continuera à offrir Dark Sky sur iOS plus longtemps. Il pourrait très bien intégrer la technologie de prévision de Dark Sky dans une future version d’iOS. À ce stade, l’application autonome pourrait ne plus être nécessaire. Quoi que fasse Apple avec Dark Sky, les gens d’Android ne seront pas invités.

Maintenant lis: