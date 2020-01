Apple dépose un brevet sur un iMac intégré dans une feuille de verre incurvée

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Apple a déposé un brevet sur un nouveau concept de PC tout-en-un – un iMac intégré dans une seule feuille de verre incurvée englobant à la fois un clavier et deux pavés tactiles.

La demande de brevet, qui n’est pas la même chose qu’une délivrance de brevet, montre une machine conceptuelle joliment incurvée avec un trackpad de chaque côté du clavier. Je ne sais pas quel type d’application il y aurait pour ce type de support multi-touch, mais c’est une idée vraiment intéressante.

Le brevet permet au clavier de se détacher pendant l’utilisation. Ce concept élargirait l’idée d’un AIO jusqu’à sa conclusion logique: en intégrant un trackpad et un clavier, l’appareil devient un véritable ordinateur «tout-en-un». Bien qu’aucune entreprise n’ait jamais construit une machine comme celle-ci en verre, l’idée d’un «vrai» AIO n’est pas nouvelle.

Quand j’étais à l’école primaire, nous avions une salle d’informatique affligée équipée de TRS-80 Model III et IV. Le concept AIO avec un clavier connecté n’est pas nouveau; c’est juste que personne n’a essayé d’en faire un en verre auparavant. Une idée d’Apple est de mettre tout le matériel dans la base du système, comme indiqué ci-dessous:

Il existe également d’autres concepts pour la conception, y compris celui où un MacBook serait physiquement ancré au système, laissant son clavier et son pavé tactile disponibles pour utilisation. De toute évidence, Apple plonge profondément dans le brevet pour les curieux.

L’implication globale du brevet est qu’Apple envisage un produit extrêmement flexible – capable de se connecter à un ordinateur portable tout en utilisant son pavé tactile et son clavier, de fournir un clavier intégré avec deux pavés tactiles et, dans un cas d’utilisation envisagé, de plier le clavier à plat contre l’écran pour un rangement plus facile.

Si vous regardez cette conception et supposez des matériaux plus traditionnels, il semble qu’Apple déplacerait le matériel interne réel vers la base du système, comme le Surface Studio, plutôt que de les mettre derrière le moniteur. L’effet visuel du système rappelle certains aspects de l’iMac mais donne sa propre tournure à l’idée.

Demander un brevet sur un produit n’est pas la même chose que le construire, et il n’est pas clair si les fabricants de verre modernes sont capables de construire un design comme celui-ci en premier lieu. La société semble apporter des modifications à la conception de ses produits maintenant qu’elle est détachée de Jony Ive.Il est donc possible que nous voyions Apple explorer des idées et des concepts qui étaient auparavant considérés comme exclus.

