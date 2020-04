Apple dévoile un iPhone SE de 399 $ avec un écran de 4,7 pouces et un SoC bionique A13

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Les amateurs de petits téléphones ont raison de célébrer aujourd’hui – après des années de rumeurs et de spéculations, Apple a dévoilé un iPhone SE de deuxième génération. L’écran ne mesure que 4,7 pouces, ce qui le rend beaucoup plus confortable que les autres smartphones modernes, et c’est l’iPhone le moins cher d’Apple depuis la dernière SE. Vous pouvez en acheter un pour seulement 399 $ avec 64 Go de stockage.

Les iPhones phares actuels ont des écrans OLED de 5,8 et 6,5 pouces, qui sont plus grands que certains préféreraient. Le nouvel iPhone SE dispose d’un écran LCD de 4,7 pouces beaucoup plus petit. Apple est connu pour lésiner sur les spécifications réelles, nous ne savons donc pas quelle est la résolution de cet écran, mais les rapports affirment que ce sera 750p. Avec un si petit écran, cela devrait quand même être plein de pixels. Apple considère toujours cela comme un écran «Retina HD».

Bien que ce téléphone ait un écran modeste, la puissance de traitement est tout sauf. Le nouveau SE possède la même puce Bionic A13 personnalisée qui alimente la gamme phare de l’iPhone 11. C’est incroyable pour un téléphone à 400 $ – d’autres fabricants de smartphones avec des options de téléphone plus petites et moins chères incluent un processeur de milieu de gamme. La solide chaîne d’approvisionnement et le pouvoir d’achat d’Apple lui ont permis de remplir ce petit téléphone plein de matériel haut de gamme.

Physiquement, l’iPhone SE ressemble à un iPhone 8 rétréci avec la conception classique du bouton d’accueil (complet avec Touch ID) et des cadres supérieurs et inférieurs. Il n’y a cependant pas de Face ID. Vous bénéficiez d’une protection contre l’eau IP67 et d’une recharge sans fil. Ces fonctionnalités sont presque inconnues dans les téléphones qui ne coûtent que 400 $. La plupart des téléphones économiques ont conservé la prise casque ces dernières années, mais pas l’iPhone SE. C’est tout Lightning tout le temps.

À l’arrière, vous obtenez un seul appareil photo 12MP avec stabilisation optique. Il pourrait ne pas correspondre à la commodité d’avoir plusieurs modules de caméra, mais ce téléphone devrait avoir le même traitement d’image Deep Fusion qui a rendu l’iPhone 11 bien meilleur que son prédécesseur.

Apple a passé des années à se tourner vers les téléphones haut de gamme, ce qui signifie que vous payez au moins 1 000 $ pour les derniers iPhones phares. Cependant, la pandémie de coronavirus en cours a ébranlé l’économie mondiale. C’est le bon moment pour lancer un téléphone moins cher, et en prime, Touch ID ne se soucie pas si vous portez un masque. L’iPhone SE monte en pré-commande le 17 avril et il est expédié le 24. Il est disponible en noir, blanc et rouge.

