Apple et Google s’associent pour lutter contre le coronavirus avec Bluetooth

La plupart du monde est actuellement en lock-out alors que la pandémie de coronavirus continue de se propager, mais ce ne sera pas le cas pour toujours. Après que nous serons tous autorisés à sortir à nouveau, ce sera aux experts de la santé publique de contenir le COVID-19, et deux mégacorporations technologiques ont forgé un partenariat pour les aider à le faire. Google et Apple ont annoncé une nouvelle plateforme basée sur Bluetooth pour aider à suivre la propagation du coronavirus.

De nombreuses régions sont sous le contrôle des commandes à domicile car la propagation de COVID-19 est trop importante pour être contrôlée. Cependant, les épidémiologistes disent qu’il faudra un «suivi des contacts» agressif pour garder les choses sous contrôle une fois que nous aurons atteint le pic des infections. La recherche des contacts est simplement le processus de reconstruction des mouvements d’une personne diagnostiquée avec une maladie infectieuse. En sachant où ils se trouvaient lorsqu’ils étaient contagieux, les responsables de la santé publique peuvent identifier d’autres personnes qui doivent être testées. Cette technique a joué un rôle déterminant dans la lutte contre le VIH, la tuberculose, la rougeole et de nombreuses autres maladies.

Souvent, le facteur limitant de l’efficacité du suivi des contacts est la mémoire propre du patient. Si quelqu’un vous demandait de répertorier tous les endroits où vous vous êtes rendu sur une période de deux ou trois jours il y a deux semaines, vous vous tromperiez probablement beaucoup. Votre téléphone aurait cependant une mémoire parfaite. Apple et Google ont conçu un système qui permet aux appareils Android et iOS de se parler via Bluetooth. Si quelqu’un utilise ce système et est infecté, les autorités pourraient découvrir qui d’autre pourrait être à risque en se basant sur les enregistrements Bluetooth.

Cette technologie sera entièrement opt-in et n’utilisera aucune de vos données GPS – puisque le coronavirus se propage mieux en quelques mètres, la technologie Bluetooth à courte portée est un excellent moyen de modéliser le suivi des contacts. Les téléphones n’ont même pas à négocier de connexion, car Bluetooth peut enregistrer passivement les identifiants des appareils lorsque vous passez devant. C’est probablement semblable à la façon dont des produits comme Tile utilisent Bluetooth pour trouver des objets perdus, mais les «objets perdus» sont des personnes que vous pourriez avoir infectées par un coronavirus. À partir de mai, Apple et Google publieront des applications pour leurs plates-formes mobiles respectives en coopération avec les autorités de santé publique. Après l’installation, l’application peut enregistrer des contacts avec d’autres appareils exécutant le logiciel.

Plus tard, Google et Apple espèrent intégrer ces API de suivi des contacts dans leurs systèmes d’exploitation mobiles. Cela éliminerait le besoin d’une installation d’application. Cela permettrait à plus de personnes de participer et un téléphone pourrait vous demander de vous inscrire immédiatement lors de la configuration. Apple et Google promettent tous deux la confidentialité et le consentement sont une priorité lorsqu’ils conçoivent ce système.

