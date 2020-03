Apple lance son site Web et son application d’auto-filtrage COVID-19

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Nous avons tous été bombardés de conseils et de directives sur la façon d’essayer d’autodiagnostiquer une éventuelle infection par COVID-19, et sur le type et le type de traitement à rechercher. Certains d’entre eux se contredisent directement. Dans un effort pour rendre le processus plus cohérent et systématique, Apple a déployé un outil de filtrage basé sur le Web et une application iOS distincte qui vous guidera vers le bas d’un arbre de décision – pour vous-même ou pour quelqu’un d’autre – avec des suggestions sur les étapes que vous devriez envisager de prendre suivant. Apple a développé le site et l’application en collaboration avec le CDC, la FEMA et la Maison Blanche, donc l’hypothèse est qu’ils reflètent tous les deux les meilleures pratiques nationales actuelles.

Outil de dépistage COVID-19 d’Apple

J’ai donné un tourbillon à la version du site pour cette histoire. Après avoir vérifié que vous ne présentez pas de symptômes d’urgence (si vous en avez, il vous dira d’appeler le 911), il vous posera une série de questions sur vous, votre voyage, vos antécédents médicaux et vos symptômes. Tout d’abord, il vous classe par âge: moins de 18 ans, 18-64 ans ou 65 ans et plus. Les écrans suivants vous demandent quels sont les symptômes que vous ressentez et si vous avez des conditions sous-jacentes qui vous rendent (ou la personne pour laquelle vous utilisez l’outil) particulièrement vulnérable.

Les questions supplémentaires incluent de vous demander si vous avez voyagé à l’étranger, y compris dans une région où COVID-19 est répandu (c’est à vous de le comprendre, car il ne semble pas être possible de lui dire quels pays), si vous vivre ou avoir visité une région où elle est répandue, et si vous avez été en contact avec une personne atteinte de la maladie. Enfin, il vous demande si vous vivez dans un établissement de soins de longue durée ou si vous prévoyez de travailler dans un hôpital ou un établissement de soins.

J’ai suivi le processus de présélection en utilisant différents ensembles d’informations, et pour la plupart, les recommandations étaient à peu près les mêmes que celles que vous obtiendriez en utilisant le bon sens. Par exemple, si vous avez été en contact avec quelqu’un qui en est atteint et que vous n’êtes pas un travailleur hospitalier, cela suggère une «distanciation sociale» (je préfère le terme distanciation physique). Mais si vous êtes un travailleur médical, cela ajoute la suggestion apparemment évidente de vérifier auprès de votre employeur. Cependant, dans les deux cas, cela suggère qu’il n’est pas nécessaire de se faire tester. Certainement vrai étant donné la capacité actuellement limitée de tests, alors peut-être ce qu’ils disent vraiment, “Pas besoin de se faire tester avant d’avoir un test d’anticorps de surveillance que vous pouvez faire à la maison.”

Limites de l’auto-filtrage

Parallèlement à l’outil de dépistage, le nouveau site COVID-19 d’Apple fournit des informations de base sur les pratiques d’hygiène et de distanciation physique suggérées. Cette partie du site est assez similaire au site COVID-19 existant de Google.

L’application iOS COVID-19 séparée a les mêmes fonctionnalités, bien qu’elle ne soit disponible qu’aux États-Unis. Bien que le site Web soit accessible de partout dans le monde, cela ne signifie pas qu’il reflétera les politiques ou les directives en vigueur dans d’autres pays. Je suis sûr que le site deviendra plus sophistiqué au fil du temps et inclura éventuellement des liens vers des options et des emplacements de test.

Crédit d’image supérieur: NIH

