Apple lance un nouvel iPad Pro avec Trackpad, Lidar et un nouveau MacBook Air

Apple a annoncé aujourd’hui une actualisation de l’iPad Pro et du nouveau MacBook Air, avec quelques améliorations de la qualité de vie des deux systèmes. L’iPad Pro comprend désormais un scanner lidar pour offrir des «capacités de détection de profondeur de pointe», ainsi qu’un nouvel accessoire de clavier avec trackpad intégré. Le soi-disant Magic Keyboard sera disponible en mai. Le système est alimenté par l’A12Z Bionic d’Apple, avec un processeur à huit cœurs, un GPU et le moteur neuronal d’Apple. Le prix de l’iPad Pro 11 pouces commence à 799 $ (949 $ pour le modèle cellulaire Wi-Fi +), tandis que le modèle 12,9 pouces commence à 999 $ (1149 $ pour le modèle cellulaire Wi-Fi +).

Apple a donné très peu de données sur les performances du nouveau matériel, bien que le GPU à huit cœurs soit censé être 2,6 fois plus rapide que le cœur de l’Apple A10X. Le Magic Keyboard, avec son support de trackpad, coûte 299 $ ridicule. Cette expérience du trackpad, un premier et potentiellement important changement d’iOS, doit néanmoins sérieusement impressionner pour justifier de dépenser ce type d’argent. Le clavier utilise la même conception d’interrupteur à clé utilisée par le MacBook 16 pouces, qui est lui-même presque identique à l’interrupteur pré-papillon. L’icône du trackpad est ronde plutôt que d’être un curseur de souris et le trackpad prend en charge une variété de gestes de balayage et multi-touch.

Apple affirme que la «conception flottante» du nouveau clavier le rend beaucoup plus facile à utiliser et, pour être juste, l’arrangement ressemble plus à une charnière à clapet traditionnelle qu’à l’Apple Smart Keyboard Folio ou Microsoft Surface Type Cover. L’une des faiblesses de ces deux solutions moins coûteuses est qu’elles ne prennent pas très bien en charge la saisie à partir du tour, et le clavier magique pourrait résoudre ce problème. Le prix à 299 $, cependant, signifie que l’iPad Pro le moins cher qui peut fonctionner comme un véritable remplacement d’ordinateur portable dans tous les scénarios est de 1099 $.

MacBook Air: meilleur stockage, clavier fonctionnel, prix inférieur

Le MacBook Air a également été mis à jour aujourd’hui, avec le double de stockage, le clavier du MacBook Pro 16 pouces (c’est-à-dire un clavier qui ne se bloquera pas sur un seul grain de poussière) et un prix d’entrée de gamme réduit de 999 $. Ce système est livré avec ce qui semble être un Intel Core i3-1000G4 (ICL, 2C / 4T, base 1,1 GHz, boost 3,2 GHz), 8 Go de mémoire LPDDR4X-3733 et 256 Go de stockage. Le processeur haut de gamme – décrit comme un Intel Core i7 de 10e génération avec une horloge de base de 1,2 GHz et une horloge de suralimentation de 3,8 GHz – n’apparaît pas sur la liste publique d’Intel de microprocesseurs. La correspondance la plus proche de cette configuration est en fait un Core i5, le Core i5-1035G7 (4C / 8T, horloge de base 1,2 GHz, boost de 3,7 GHz). Le processeur i5 a 6 Mo de cache L3, tandis qu’un i7 porte généralement 8 Mo.Intel aurait donc pu intégrer une nouvelle variante du processeur avec la même horloge de base, un boost légèrement plus élevé et un cache L3 légèrement plus grand.

Apple affirme que les performances graphiques de ces nouveaux systèmes MacBook Air sont jusqu’à 80% plus rapides que les modèles précédents, ce qui est tout à fait crédible compte tenu de l’augmentation considérable des performances intégrée dans ce SoC. Les mises à jour iPad et MBA sont évolutives plutôt que révolutionnaires, mais la mise à jour MBA est particulièrement bienvenue, ne serait-ce que pour le clavier.

