L’une des principales tendances de l’informatique au cours de la dernière décennie a été une amélioration spectaculaire des moniteurs et de la technologie d’affichage globale. Alors que les entreprises continuent de pousser la résolution, en particulier dans les téléviseurs, on a accordé beaucoup plus d’attention à d’autres aspects de la qualité d’image. Apple travaillerait sur un certain nombre d’appareils dotés de mini-écrans LED. Cette rumeur provient de la source habituelle de Ming-Chi Kuo, ainsi que des déclarations selon lesquelles Apple ne s’attend pas à ce que sa commercialisation de mini-LED soit affectée par Covid-19 (coronavirus).

La recherche et le développement de produits pour les mini LED ne sont pas affectés par le COVID-19. La visibilité de la commercialisation a même dépassé les attentes de notre précédent rapport.

La tendance du développement et de la promotion d’Apple de mini LED est plus identifiable en cinq ans. Nous prévoyons qu’Apple développe actuellement six mini-produits de support LED (par rapport au rapport précédent de seulement deux produits), dont un .9iPad Pro‌ de 12,9 pouces, un ‌iMac Pro‌ de 27 pouces au 4T20, un acMacBook Pro‌ de 14,1 pouces ( mise à niveau de 13,3 pouces), un acMacBook Pro‌ de 16 pouces, un ‌iPad‌ de 10,2 pouces et un ‌iPad‌ mini de 7,9 pouces en 2020.

Alors, quel est l’avantage de la mini-LED? Tout d’abord, nous devons distinguer entre mini-LED et microLED. Les mini-LED sont des versions miniaturisées des LED conventionnelles. Un téléviseur avec des dizaines à des centaines de LED standard peut être équipé de milliers de mini-LED à la place. Cela permet un bien meilleur contrôle de la gradation locale et améliore le contraste global. Les téléviseurs mini-LED rivaliseraient avec les OLED pour la qualité des couleurs avec une longévité supérieure et un coût de fabrication inférieur. Ils sont également plus faciles à construire.

Il serait logique qu’Apple recherche une meilleure qualité de panneau. Depuis le lancement des écrans «Retina» sur l’iPhone 4, Apple s’est forgé une réputation d’écrans de haute qualité. Cela ne veut pas dire que l’opinion est universelle – des millions de personnes préfèrent l’apparence de l’étalonnage OLED de Samsung par rapport aux écrans LCD ou OLED d’Apple – mais la qualité d’image est un endroit où Apple a une réputation.

Quant aux microLED, elles sont un animal entièrement différent. Si une mini-LED est fondamentalement une LED plus petite, une microLED est une LED microscopique. Comme les OLED, ils émettent de la lumière directement et offrent un rapport de contraste infini. Les MicroLED ne souffrent pas de la rémanence de l’écran, elles peuvent afficher des blancs plus brillants que les OLED, et elles sont plus économes en énergie. Compte tenu de tous ces avantages, vous vous attendez probablement à la prochaine étape: ils sont également assez difficiles à fabriquer. Les MicroLED sont un domaine de recherche active pour un certain nombre d’entreprises, mais nous n’avons pas encore vu grand-chose en termes de produits commercialisés. Ne les recherchez pas comme une alternative à court terme à la technologie déjà sur le marché.

Ces nouveaux systèmes pourraient donner à Apple un moyen de rafraîchir sa gamme d’ordinateurs portables avec un nouveau matériel sans reconnaître ses propres problèmes de clavier. Le déploiement de nouveaux ordinateurs portables avec de magnifiques panneaux d’ici la fin de 2020 donnerait à la presse quelque chose d’autre à dire. Les rumeurs d’un rafraîchissement de l’iMac Pro sont également intéressantes, car nous n’avons pas vu ce système bousculé depuis 2017. Le Navi 2.0 d’AMD devrait être commercialisé d’ici là, avec les processeurs Tiger Lake d’Intel et la famille Ryzen Mobile 4000, plus quelles que soient les nouvelles améliorations apportées par AMD avec Zen 3.

Je serai curieux de voir quel type d’améliorations d’affichage Apple présente, car le marché suit généralement la société Cupertino. Je ne suis peut-être pas intéressé à payer les prix Apple, mais j’apprécie vraiment la fidélité visuelle améliorée.

