Apportez une expertise en gestion de projet à votre équipe avec ces cours

Dans le monde de la gestion de projet, il y a autant de philosophies et de méthodologies que de praticiens. Mais, pour toutes les tactiques et stratégies séculaires, la gestion de projet se résume à une équation assez basique:

Votre entreprise a une tâche à multiples facettes qui doit être accomplie – et vous êtes la personne responsable de l’acheminement de ce navire dans les délais et le budget.

Malgré cette simplicité, il existe de nombreux chemins vers le succès et l’échec, donc savoir choisir les bons est un art en soi. Les étudiants peuvent commencer à développer les compétences pour cet art avec la formation dans le cadre du kit de certification essentiel du gestionnaire de projet Ft. Scrum, Agile & PMP (49,99 $, plus de 90% de rabais).

Plus de 10 cours, les apprenants sont initiés à la base de la gestion de projet et à certaines des méthodologies les plus populaires du métier, des systèmes bien calibrés utilisés aujourd’hui pour garantir la réussite de l’entreprise, quelle que soit la tâche. Lorsque les étudiants auront terminé, ils pourront non seulement choisir la structure qui pourrait le mieux s’appliquer à un projet donné, mais ils auront également la formation nécessaire pour réussir les examens de certification Agile et PMP, sans doute les deux écoles les plus influentes. de la gestion de projet pensé aujourd’hui.

Agile et son cadre dérivé le plus populaire, Scrum sont devenus des approches PM prééminentes ces dernières années, donc une partie écrasante de ce package plonge profondément dans les principes Agile, qui se concentrent sur l’alignement de sprints à court terme avec un cycle de rétroaction constant vers une fin réussie.

Dans La Masterclass complète des propriétaires de produits Agile Scrum, les étudiants apprennent les bases d’Agile et Scrum, puis utilisent ces propriétés pour créer un véritable backlog de produit pour une application bancaire grand public utilisant des techniques Agile. Pendant ce temps, Formation Scrum Master explore des concepts tels que le processus empirique, la théorie du contrôle et l’amélioration continue pour constituer des équipes de qualité, tracer des échéanciers appropriés et superviser l’ensemble du processus Agile comme un pro.

Il y a également un examen approfondi de la méthode Kanban, qui trouve la valeur ultime dans l’élimination des déchets du projet pour augmenter l’efficacité et conduire à des résultats plus rapides, plus robustes et plus efficaces.

Pendant ce temps, les méthodologies PMP s’appuient sur un cadre de planification, de développement et de test plus rigide et plus traditionnel, une approche également abordée ici. Et la formation dans le Super Memory Essentials: développez une mémoire parfaite peut vous aider à garder les choses au clair, en développant votre capacité à apprendre et à mémoriser rapidement les dates, faits et autres informations critiques du projet.

Cette formation coûte normalement près de 2 000 $, mais ce forfait offre tout pour moins de 5 $ par cours, à seulement 49,99 $.

