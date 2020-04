Apprenez à créer votre propre jeu Battle Royale en utilisant Unity et Blender pour 15 $

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Les chiffres sont assez stupéfiants. Le mastodonte Battle Royale MMO Fortnite compte plus de 250 millions d’utilisateurs enregistrés. Et dans un sondage de l’année dernière, 41% de tous les joueurs actifs ont déclaré avoir joué à un jeu de bataille royale comme Fortnite, Apex Legends ou PUBG au cours du mois dernier.

Des combats de bataille royale opposant des hordes de joueurs les uns aux autres dominent à la fois le monde du jeu. En voyant l’un de ces mondes incroyables en action, il est pratiquement impossible de ne pas penser à la façon dont une si grande toile est même créée. La vérité est que ce n’est pas simple… mais les outils sont probablement beaucoup plus accessibles à un codeur même inexpérimenté que vous ne le pensez.

Build a Battle Royale avec Unity et Blender (14,99 $, plus de 90% de rabais) guide même un premier programmeur à travers toutes les étapes nécessaires pour créer son propre monde de jeu entièrement immersif et produire son propre jeu de style battle-royale à partir de zéro.

Ce cours de 300 cours de 55 heures fait passer tout le monde du débutant à l’utilisateur avancé à travers neuf niveaux de création de jeu, tous au service d’avoir un jeu Battle Royale jouable terminé une fois que vous avez terminé.

La formation est dirigée par un vétéran du jeu vidéo et propriétaire du studio de développement de jeux Mammoth Interactive John Bura. Dans des leçons de conversation très claires, Bura explore tout ce qui se passe dans le montage d’un jeu mondial multijoueur comme celui-ci, des bases de la programmation C # et comment utiliser le puissant moteur de jeu Unity à l’aide de Blender pour aider à modéliser et générer vos personnages dans leur pleine 3D gloire.

Suivez simplement les étapes et Bura vous montrera comment exploiter l’intelligence artificielle pour piloter votre gameplay, ce qu’il faut pour contrôler et personnaliser tous les personnages qui peuplent votre jeu, et comment générer des environnements et des objets de jeu uniques pour élever l’expérience entière pour les joueurs dans votre monde numérique.

Il y a même un explicateur complet sur la façon de créer des serveurs locaux et mondiaux pour que les joueurs du monde entier puissent se plonger dans votre jeu.

Le cours Construire une Battle Royale avec Unity et Blender coûte généralement 199,99 $, mais pour le moment, ce guide pour créer votre propre jeu est en réalité inférieur au prix d’achat de certains jeux d’occasion, seulement 14,99 $.

