Après 15 ans, les prix des jeux vidéo au détail pourraient augmenter

En 2005, Microsoft, Sony et d’autres développeurs de jeux ont décidé collectivement que le nouveau prix standard d’un jeu vidéo augmenterait, passant de 49,99 $ à 59,99 $. Au cours des 15 dernières années, les détaillants ont évité d’indiquer ce chiffre, même si l’inflation a réduit sa valeur en termes absolus. Maintenant, 2K a augmenté le prix de sa prochaine NBA 2K21 à 69,99 $ pour la PlayStation 5 ou la Xbox Series X. Si vous souhaitez acheter le jeu pour les deux plates-formes, cela coûtera 99,99 $ pour l’édition « Mamba ».

Cela pourrait être un positif discutable. Corrigé de l’inflation, le prix d’un jeu à 59,99 $ en 2005 aurait déjà dû atteindre 77,84 $. Un prix de 69,99 $ n’est qu’une augmentation de 10 $, et il est peu probable qu’il casse la banque. Ce n’est pas un hasard si la longue pause entre les hausses de prix a coïncidé avec la montée de modèles de financement alternatifs, y compris le crowdsourcing, l’utilisation accrue des DLC, les efforts agressifs pour pousser les clients vers les précommandes, les microtransactions et les caisses à butin. Les joueurs n’ont pas accueilli toutes ces innovations à bras ouverts. Les éditeurs de jeux ont fait des tentatives particulièrement flagrantes pour retirer de l’argent de la communauté comme un gâchis. Augmenter le prix des jeux de 10 $ pourrait être une bonne chose si cela conduisait à moins de tactiques prédatrices.

Si l’histoire est une indication, nous pourrions être moins susceptibles de voir ce genre de marche arrière que les gens pourraient aimer. Il n’est pas question de réduire l’utilisation des microtransactions, tandis que la bande-annonce de la sortie pour NBA 2K20 l’année dernière a fait de multiples comparaisons peu flatteuses avec un casino ou un salon de pachinko pour savoir à quel point elle commercialisait ces mécanismes.

Il y a un récit tentant ici sur les éditeurs cupides et les développeurs malheureux pris au piège pendant des mois de crise en raison des mauvaises décisions financières et de conception de jeux de leurs dirigeants. Mais la situation est plus complexe que cela. Le développeur de jeux Ralph Koster, concepteur principal d’Ultima Online et directeur créatif derrière Star Wars Galaxies, a publié plusieurs articles de blog sur les finances et les défis de la création de jeux. Son site Web est une excellente ressource – peu de présentations de développement de jeux de 2005 peuvent prétendre être de grandes ressources en 2020, mais il a une discussion en ligne sur «Moore’s Wall» que je recommanderais quand même de jeter un coup d’œil (le fait de passer la souris sur les diapositives affichera la transcription de la conférence).

Au sujet des dépenses croissantes du développement de jeux, il écrit:

«Trop cher» n’est pas seulement une mesure de coût, c’est une mesure de risque. Au fur et à mesure que les coûts ont augmenté, nous avons assisté à une consolidation massive dans l’ensemble du secteur… Au fur et à mesure que les coûts ont augmenté, des tiers sont morts lorsqu’ils ont dépassé les limites en essayant d’atteindre la barre de qualité, ou ont été absorbés par les plus grandes entreprises. Les éditeurs ont surexploité en misant sur les grandes franchises, et quand on n’a pas touché, ils sont partis. Ce cycle a tendance à se réinitialiser uniquement lorsque de nouvelles plates-formes technologiques arrivent qui ne vous permettent pas de réaliser des productions coûteuses car elles n’ont pas la puissance graphique. Le mobile était comme ça, tout comme le jeu Flash. Mais dès que vous pouvez dépenser trop pour les graphiques, cela devient obligatoire, puis la spirale commence.

Il explore pourquoi les microtransactions et les modèles de contenu similaires existent, et comment ils interagissent avec les seuils de prix et la psychologie. En termes simples, les contenus téléchargeables bon marché, les produits cosmétiques et similaires offrent un contenu suffisamment bon marché pour que les gens veuillent l’acheter. Certains jeux ont adopté un modèle free-to-play dans le but de développer leurs bases d’utilisateurs, tandis que d’autres, comme NBA 2K21, combinent des microtransactions et un prix de base de 70 $. Dans les deux cas, cependant, l’objectif est le même: le développeur essaie d’inciter les joueurs à dépenser plus d’argent au fil du temps. Dans de nombreux cas, les raisons pour lesquelles ils recherchent davantage de revenus sont que les jeux en tant que service entraînent des coûts permanents et que le prix de la création de jeux et de leur commercialisation a augmenté chaque génération depuis des décennies.

Un prix de 69,99 $ pour les jeux vidéo permettra de récupérer un peu plus de revenus pour les développeurs et les éditeurs, mais selon les sources de l’industrie avec lesquelles nous avons parlé, les DLC et les microtransactions ont tendance à être extrêmement rentables et d’une importance cruciale pour l’augmentation constante des coûts des jeux. développement. L’avènement des jeux indépendants peut également permettre aux joueurs d’avaler l’augmentation de prix de 10 $ – il existe maintenant de très nombreux titres disponibles pour des prix allant de 0 $ à 40 $, et il ne faut pas longtemps pour que de nouveaux titres soient mis en vente. Un jeu vendu 69,99 $ en janvier pourrait bien être en vente pour 30 $ – 50 $ d’ici la fin de l’année.

Je ne pense pas que les joueurs vont devenir fous après une augmentation de 10 $ après une pause de 15 ans dans la tarification des jeux. Mais je pense que l’avènement de jeux plus chers irait mieux si les gens ne se sentaient pas sans cesse nickel et faiblis.

Image de fonctionnalité par 2K.

