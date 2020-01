Après 37 ans, MIDI 2.0 est prêt pour les heures de grande écoute

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Vous pourriez être pardonné de penser que la musique MIDI était complètement morte. Alors que les fichiers MIDI étaient à l’origine impressionnants (surtout si votre alternative était un haut-parleur PC), tout le monde savait que les fichiers WAV offraient une fidélité audio plus élevée au début des années 1990. N’étant pas musicien, la dernière fois que je me souviens sérieusement d’avoir rencontré le MIDI – au moins, en quantité importante – était de retour à l’époque où tout le monde aimait intégrer quelque chose comme “My Heart Will Go On” dans leur page Geocities, Angelfire ou MySpace.

L’énorme force du MIDI, surtout avant l’avènement des CD-ROM, était qu’il permettait de véritables bandes sonores à une époque où le stockage portable était difficile à trouver. Parce que les fichiers MIDI ne sont pas réellement des fichiers audio – ce sont des séquences d’instructions – ils peuvent consommer des ordres de grandeur moins d’espace de stockage que les fichiers audio équivalents.

J’ai dû lire sur MIDI pour écrire cette histoire, et si je suis honnête, la norme était et est beaucoup plus importante que je ne l’avais imaginé. Le MIDI a permis la création d’une norme d’interface commune qui permettait au matériel construit par différents fabricants de communiquer entre eux.

Avant MIDI, toutes les communications entre les instruments de musique électroniques étaient la propriété de chaque fabricant. Quelle que soit la société que vous utilisiez, vous faisiez partie de cette société. En fournissant une interface commune, le MIDI a permis aux professionnels de la musique beaucoup plus de flexibilité. La norme a été lancée alors que la révolution du PC de bureau commençait, et le MIDI est finalement devenu populaire pour la lecture de musique à une époque où vous pouviez échanger des chansons sur une disquette. Le MIDI était la raison pour laquelle vous pouviez échanger des chansons sur une disquette. Je ne prétendrai pas qu’ils sonnaient si bien, car le SoundBlaster original ne se qualifie pas exactement comme un équipement audio de haut niveau – mais encore une fois, nous parlons d’une époque où l’alternative grand public au MIDI était le PC orateur.

Aujourd’hui, le MIDI est utilisé tout le temps, à la fois sur scène lors de performances live et sous le capot de postes de travail audio numériques et d’instruments virtuels. Pourtant, compte tenu de ses origines de 1983, il y a encore beaucoup à faire.

Présentation de MIDI 2.0

Maintenant que nous avons parlé de l’histoire du MIDI et à quel point c’était génial (et aussi, pourquoi tout le monde le détestait en raison de la connexion Geocities-MySpace-Angelfire susmentionnée), parlons de ce que le MIDI 2.0 apporte à la table.

Le MIDI 2.0 est bidirectionnel, permettant aux appareils de parler entre eux plutôt que d’être un canal de communication strictement à sens unique. C’est la clé pour maintenir la compatibilité descendante – un périphérique MIDI 2.0 interrogera le support MIDI 2.0 et retombera sur MIDI 1.0 si nécessaire.

MIDI.org écrit que la nouvelle norme:

réinvente le rôle des contrôleurs de performance, l’aspect du MIDI qui traduit les gestes de la performance humaine aux ordinateurs de données peut comprendre. Les contrôleurs sont désormais plus faciles à utiliser, et ils sont plus nombreux: plus de 32 000 contrôleurs, y compris des contrôles pour les notes individuelles. La résolution améliorée de 32 bits confère aux commandes une sensation «analogique» fluide et continue. De nouvelles options Note-On ont été ajoutées pour le contrôle de l’articulation et la hauteur de note précise. De plus, la réponse dynamique (vitesse) a été améliorée. De plus, les améliorations majeures du timing en MIDI 2.0 peuvent s’appliquer aux appareils MIDI 1.0. En fait, certains équipements MIDI 1.0 peuvent même «moderniser» certaines fonctionnalités MIDI 2.0.

MIDI 2.0 inclut des profils qui peuvent configurer dynamiquement des périphériques pour des cas d’utilisation spécifiques et permet à ces périphériques de partager entre eux des informations sur leurs propres caractéristiques. La nouvelle norme semble avoir été conçue pour tirer parti des capacités supplémentaires offertes par les instruments de musique du 21e siècle qui n’étaient pas disponibles au début des années 80.

