Après avoir courbé la courbe: ce dont nous avons besoin pour dénouer le grand verrouillage

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Alors que l’optimisme grandit, de nombreuses régions du monde, y compris une grande partie des États-Unis, réussissent à «plier la courbe» de la propagation du COVID-19, il y a lieu d’espérer que le pire de la vague actuelle d’infections est presque derrière nous. Cependant, il n’y a pas eu beaucoup de discussions sur ce qu’il faudra pour sortir en toute sécurité des règles strictes du maintien à la maison et des entreprises essentielles qui ont mis un terme à une grande partie de l’économie mondiale. Il n’y a pas de réponse convenue, du moins pas encore. Mais une stratégie à long terme réussie doit inclure un certain nombre d’éléments.

Le traçage sera essentiel pour éviter une autre vague

Dans certains cas, les pays qui ont surmonté la pandémie ont été en mesure de dépister efficacement toutes les personnes entrant dans leur pays, de tester toutes les personnes soupçonnées d’avoir le virus et de retrouver leurs contacts. Aux États-Unis, nous étions en retard à la fête et ne disposions pas de l’infrastructure de test nécessaire, nous sommes donc passés directement à une approche d’atténuation. Tout déroulement réussi de notre verrouillage nécessitera que nous n’ayons plus ce problème. Cependant, les outils de traçage crédités de succès dans plusieurs pays asiatiques traversent de nombreuses lignes de droit à la vie privée qui les rendent problématiques pour les États-Unis et de nombreux pays européens. Heureusement, plusieurs équipes de chercheurs en logiciels travaillent sur des solutions qui font un bien meilleur travail de préservation de la vie privée.

L’un des plus sûrs est Covid Watch basé à Stanford, qui développe un système basé sur Bluetooth qui utilise une technique intelligente de création d’identifiants uniques pour chaque événement de proximité. Lorsqu’une personne est testée positive, ses identifiants peuvent être diffusés à d’autres utilisateurs qui peuvent voir s’ils ont été impliqués dans l’un des contacts. Avec cette solution, l’organisation sponsor n’a jamais de données de localisation utilisables. Les utilisateurs apprécieront probablement cette fonctionnalité, mais les organisations de santé publique choisiront probablement d’avoir des données supplémentaires si elles ont le choix.

Le long de cette ligne, l’équipe puissante du Media Lab du MIT travaille sur un système qui inclut le GPS, donc il inclut des données de localisation, mais les données sont stockées par zone géographique et hachées. De cette façon, un utilisateur peut demander les données hachées compilées montrant les contacts possibles avec une personne infectée pour l’une des zones visitées. L’application pourra alors hacher les propres données de l’utilisateur et voir s’il y a des correspondances. Cela ne protège pas complètement les données de localisation, mais cela permet certainement de les masquer.

Un problème majeur avec toutes ces solutions et d’autres sur lesquelles on travaille est que la proximité n’est pas précise comme mesure d’exposition. Par exemple, si vous êtes à l’opposé d’un mur ou à l’opposé de quelqu’un, vous avez beaucoup moins de risques d’infection que si vous leur parliez face à face. Il sera intéressant de voir si quelqu’un peut combiner les capteurs disponibles sur les smartphones modernes pour créer une mesure plus précise de la dangerosité d’un contact possible.

Le traçage ne fonctionne qu’avec les tests

Le traçage est une excellente source de matière première pour savoir qui tester. Mais pour que cela fonctionne à grande échelle, nous devons avoir un accès de masse à des tests rapides et peu coûteux. Ils ont été lents à venir, mais des tests de 15 minutes comme celui produit par Abbott montrent que c’est complètement faisable. Il est possible pour Abbott de rapidement accélérer la mise sur le marché du test, car ils ont exploité leur plate-forme ID NOW, conviviale et déjà utilisée pour tester la grippe et d’autres virus.

En plus des tests de diagnostic actuels, nous devrons également déployer des tests d’anticorps. De cette façon, nous pouvons identifier qui a déjà eu la maladie et serait donc un excellent candidat pour des emplois qui impliquent beaucoup d’exposition potentielle. Ces personnes peuvent également être une bonne source de plasma riche en anticorps dans le cadre d’un régime thérapeutique. Stanford a lancé un premier programme qui a testé 3200 volontaires dans la région de la baie pour voir combien ont développé des anticorps, afin de mieux estimer la propagation de la maladie et le moment où les premiers cas – probablement non diagnostiqués – se sont produits.

Il existe un consensus croissant parmi la communauté de la recherche médicale selon laquelle nous avons besoin de tests peu coûteux qui peuvent être administrés à des endroits pratiques tels que les pharmacies. Mais j’espère que nous tirerons un peu plus haut que cela, en ce sens que nous sommes en mesure de concevoir notre infrastructure de test de sorte que la prochaine fois qu’il y aura une nouvelle souche de virus, l’infrastructure puisse être adaptée beaucoup plus rapidement et facilement que l’énorme et fastidieuse efforts que nous avons déployés pour adapter nos tests existants.

Thérapeutique

L’un des aspects les plus effrayants du COVID-19 est qu’il est beaucoup plus mortel que la grippe. Bien que personne n’aime attraper la grippe saisonnière traditionnelle, il n’envoie qu’une petite fraction de ses victimes à l’hôpital, sans parler de les confiner dans des ventilateurs. Le développement et le déploiement de traitements efficaces contribueront grandement à atténuer la vague massive de peur provoquée par COVID-19. Pour répondre à ce besoin, nous devrons avoir un traitement qui va bien au-delà de l’actuel “tout essayer même s’il n’y a que des rapports anecdotiques de son fonctionnement” et à la place, avoir des résultats positifs, reproductibles et positifs.

La bonne nouvelle est qu’il existe de nombreuses voies de recherche possibles ici, y compris la réaffectation des antiparasitaires existants tels que l’hydrocloroquine (qui a attiré le plus d’attention et le plus gros investissement du gouvernement), l’adaptation de médicaments antiviraux et la recherche sur notre site virtuel. armoire médicale pour d’autres médicaments existants qui pourraient être utiles et pourraient être déployés rapidement.

La thérapie au plasma convalescente – en utilisant le plasma donné par les survivants pour aider à traiter les victimes – a été utilisée lors de précédentes épidémies similaires. Les tests utilisant cette approche pour traiter les patients atteints de COVID-19 ont commencé, mais il est trop tôt pour évaluer son efficacité.

Vaccin hautement efficace

Comme Bill Gates et d’autres l’ont souligné, la vie ne reviendra pas à la normale tant que nous n’aurons pas un vaccin efficace. Il ne fait aucun doute que nous aurons un vaccin, mais pas aussi rapidement que quiconque le souhaiterait. Mais la qualité d’un vaccin est très variable et dépendra de son efficacité initiale et de la vitesse de mutation du virus. Certains vaccins sont très efficaces, suffisamment pour que, combinés à l’immunité collective, nous avons essentiellement éliminé certaines maladies. D’autres, comme le vaccin contre la grippe, ont une efficacité plus proche d’un tirage de 50/50.

La raison pour laquelle nous avons besoin d’un nouveau vaccin contre la grippe chaque saison est que la grippe mute rapidement. Heureusement, jusqu’à présent, le virus qui cause COVID-19 mute plus lentement. Mais comme le montre l’image ci-dessus de Nextstrain.org, elle change assez rapidement pour qu’il soit probable que le vaccin que nous développons devra être mis à jour et ré-administré périodiquement.

L’économie: remettre Humpty-Dumpty à nouveau ensemble

Tout comme avec le virus lui-même, les estimations du temps qu’il faudra avant que notre économie ne soit à nouveau pleinement fonctionnelle sont omniprésentes. Les détails de ce processus dépassent le cadre de cet article. Une chose est sûre, cependant: peu importe le montant que nous investissons dans la reprise, la mise en place de notre acte médical sous la forme de tests, de dépistage, de traitement et d’un vaccin efficace sera une condition préalable nécessaire à un véritable rebond économique.

Maintenant lis: