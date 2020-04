Après la faillite, la chaîne d’approvisionnement de OneWeb cherche de nouvelles façons de rester occupé

WASHINGTON – Avec la volonté de OneWeb de couvrir le monde avec des centaines de satellites produits en masse, interrompue par le dépôt du chapitre 11 le mois dernier, certains des fournisseurs de composants de la mégaconstellation en faillite cherchent à réaffecter les investissements qu’ils ont faits dans des capacités de fabrication étendues.

De nombreux fournisseurs de OneWeb ont commencé à travailler sur le matériel il y a plusieurs années pour ce qui devait être une constellation de 600 à 900 petits satellites à large bande. Ces sociétés ont évolué pour atteindre le taux de production de deux satellites par jour visé par OneWeb Satellites, la coentreprise OneWeb-Airbus créée pour construire la constellation de OneWeb.

Lorsque OneWeb a déposé son bilan le 27 mars après avoir lancé seulement 74 satellites, il a laissé les fournisseurs dans un état de flou. La plupart de ces fournisseurs ont des contrats avec OneWeb Satellites, qui, bien que non en faillite, a licencié un nombre indéterminé de ses 200 employés, selon The Orlando Sentinel. OneWeb Satellites a cité le coronavirus, et non la faillite de son principal client, comme raison des congés.

Les fournisseurs de OneWeb Satellites interrogés par SpaceNews ont déclaré qu’ils ne savaient pas, le cas échéant, quelles opportunités futures restaient avec OneWeb, mais qu’ils se préparaient à tout ce qui allait se passer ensuite.

«La fin du projet OneWeb, si cela se produisait, nuirait bien sûr aux finances de notre entreprise», a déclaré Franck Poirrier, PDG de Sodern, une société qui fournit des trackers étoiles pour OneWeb Satellites.

Sodern a expédié à OneWeb 200 des 1800 suiveurs d’étoiles Auriga prévus, utilisés pour orienter les satellites dans l’espace, a déclaré Poirrier par e-mail. La société française a mis de côté une salle de production dédiée pour ses trackers étoiles Auriga, qui, selon lui, peut également être utilisée dans d’autres petits satellites.

Sodern a augmenté la production d’Auriga pour OneWeb, mais n’a pas conçu les suiveurs d’étoiles uniquement pour cette constellation, a-t-il déclaré.

Poirrier a déclaré que Sodern et ses sous-traitants ont ralenti la production d’Auriga, mais qu’ils sont prêts à reprendre ce travail à court terme si OneWeb Satellites ou d’autres clients en ont besoin.

«OneWeb a été un pionnier qui nous a permis de transformer Auriga en une solution robuste, accessible à tous ceux qui s’intéressent aux petits satellites», a-t-il déclaré.

Le fournisseur suisse de composants Ruag a ouvert une usine de 45000 pieds carrés à Titusville, en Floride, en 2017 pour produire en masse des structures pour les satellites OneWeb de 150 kilogrammes et pour répondre aux commandes d’autres clients ayant besoin de structures pour des satellites jusqu’à 500 kilogrammes, a déclaré Oliver Schiewe, senior vice-président du groupe de produits d’engins spatiaux de Ruag Space.

L’installation peut produire suffisamment de structures pour jusqu’à 500 satellites par an, a-t-il déclaré. Ruag évalue toujours l’impact de la faillite de OneWeb sur cette usine, a déclaré Schiewe par e-mail.

«Avec notre taux de production démontré de deux satellites par jour, RUAG Space est dans une position solide pour une future collaboration avec d’autres partenaires, et nous serons en mesure de mettre rapidement de nouveaux produits sur le marché», a déclaré Schiewe.

Selon Brad Clevenger, chef de la direction de SolAero, SolAero Technologies, fournisseur de panneaux solaires de OneWeb Satellite, a commencé à travailler avec OneWeb en 2014 lorsque le démarrage était un projet soutenu par Google. Un contrat de fabrication de OneWeb Satellites a suivi en 2016, a-t-il déclaré par e-mail.

La société du Nouveau-Mexique a investi 10 millions de dollars dans l’expansion de ses installations de fabrication, avec OneWeb comme principal client.

Clevenger a déclaré que SolAero a les moyens de construire et de tester jusqu’à environ 60 mètres carrés de panneaux solaires par mois. “Le personnel a été ajouté en cohérence avec le soutien et le fonctionnement de la chaîne de production”, a-t-il déclaré.

SolAero a produit des conceptions exclusives pour OneWeb qui ne peuvent pas être réutilisées pour d’autres constellations, a déclaré Clevenger. Cependant, l’expansion de l’usine entreprise par SolAero pour soutenir son travail OneWeb peut être réutilisée.

“SolAero dispose d’un certain nombre de programmes de produits intégrés multi-véhicules qui bénéficient de cette capacité de production”, a-t-il déclaré.

SolAero, Ruag et Sodern ont tous refusé d’indiquer la valeur de leurs contrats de fabrication. Sur les trois, seul Ruag figurait dans le dossier de faillite de OneWeb comme l’un de ses 30 plus grands créanciers chirographaires (pour 328 000 $).

Bien que ces trois sociétés aient des clients en plus de OneWeb Satellites, d’autres fournisseurs de composants peuvent ne pas l’être, a déclaré Chris Quilty, président de Quilty Analytics, lors d’un webinaire SpaceNews le 7 avril.

“La grande préoccupation que nous avons identifiée est que nous avons déjà une base de fournisseurs assez fragile ici”, a déclaré Quilty. «Beaucoup d’entre eux sont des fournisseurs uniques d’Airbus.»

Les fournisseurs de composants étaient souvent soumis à des délais serrés avant la faillite de OneWeb, a déclaré Claude Rousseau, directeur de recherche chez Northern Sky Research.

“Beaucoup de ceux-ci sont déjà assez tendus dans leur production et leur livraison”, a-t-il déclaré. “[OneWeb’s bankruptcy] ne semblera pas bon pour beaucoup d’entre eux. “

Quilty a déclaré que certains fournisseurs OneWeb pouvaient espérer remporter des contrats avec Telesat LEO, une constellation qui devrait compter environ 300 satellites. Les mégaconstellations SpaceX et Amazon représentent des opportunités moins probables car les deux sociétés ont exprimé le souhait d’intégrer verticalement une grande partie de leur production de satellites, a-t-il déclaré.