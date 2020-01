APU mobiles AMD Ryzen 4000 à 8 cœurs lancés au premier trimestre 2020 avec des puces de 15 W et 45 W

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

En tête du CES 2020, AMD était dans une position intéressante. La société sort de ce qui est sans doute sa meilleure année au cours des deux dernières décennies, avec de puissants lancements de CPU sur les ordinateurs de bureau, les serveurs et les stations de travail, l’annonce de nouvelles consoles basées sur Ryzen (PS5 et Xbox Series X), une nouvelle architecture GPU qui rivalise beaucoup plus efficacement avec les cartes Turing de Nvidia et de nouveaux partenariats avec des sociétés de centres de données et de serveurs. Lisa Su d’AMD s’est engagée à faire de 2020 une année encore plus grande pour la société que 2019, avant d’annoncer la famille tant attendue des APU mobiles Ryzen 4000.

Jusqu’à présent, les processeurs mobiles AMD étaient des composants quadricœur et double cœur. Cela change sur 7 nm, avec des processeurs 8C / 16T faisant leurs débuts dans des supports TDP 15W et 45W. Le GPU, quant à lui, a été allégé – la famille Ryzen 4000 comportera 8 grappes de GPU ou moins, contre jusqu’à 11 sur la famille Ryzen 3000 12 nm. Selon AMD, les modifications apportées au nœud de processus permettront à 8 UC de surperformer 11. Le GPU est toujours basé sur Vega plutôt que d’utiliser RDNA, mais AMD dit qu’il a amélioré l’architecture pour des horloges plus élevées et un meilleur IPC.

Ces nouveaux processeurs n’utilisent pas de conception de puce ni de puce d’E / S de 14 nm – le processeur et le GPU sont entièrement intégrés. Nous ne sommes pas surpris de voir AMD franchir cette étape – les avantages d’un couplage étroit du CPU et du GPU l’emportent probablement sur les inconvénients de déplacer les contrôleurs d’E / S et de DRAM à 7 nm, en particulier lorsque l’espace est limité. Voici la famille de CPU 15W:

À l’extrémité inférieure de la pile, il y a le Ryzen 3 4300U, une puce 4C / 4T avec une fréquence de base de 2,7 GHz, une fréquence de suralimentation de 3,7 GHz, 2 Mo de L2 et seulement 4 Mo de L3. En supposant qu’AMD est resté avec 64 cœurs par UC, cette puce a un 320:?:? configuration (nous ne savons pas encore comment les TMU ou ROP évoluent avec le nombre de cœurs de GPU). À l’extrémité supérieure, le 8C / 16T Ryzen 7 4800U est capable d’une horloge de boost respectable de 4,2 GHz avec 4 Mo de L2, 8 Mo de L3 et 8 UC cadencées à 1750 MHz.

Les performances du GPU intégré sont généralement liées à la bande passante mémoire, donc toutes les améliorations apportées par AMD à l’efficacité de Vega porteront leurs fruits ici. La famille Ryzen 4000 utilise le même concept CCX que les autres processeurs Ryzen AMD a lancé, mais offre seulement 4 Mo de cache L3 par CCX plutôt que 8 Mo. Ces processeurs prennent en charge jusqu’à 64 Go de mémoire LPDDR4X et l’horloge IF fonctionne indépendamment de l’horloge RAM pour permettre au processeur d’atteindre des états d’alimentation au ralenti inférieurs. AMD prétend avoir amélioré la latence de 80% lors de l’entrée et de la sortie des états inactifs, permettant à une plus grande partie du processeur de s’éteindre en mode inactif.

AMD fait plusieurs affirmations différentes en matière de puissance et d’efficacité, y compris jusqu’à 2x performances améliorées par watt, attribuées à des gains d’efficacité de 30% du processeur et de 70% des améliorations des nœuds de processus. La puissance globale du SoC est en baisse de 20%. Les processeurs AMD de 15 W auront des enveloppes TDP configurables jusqu’à 25 W, tandis que ses processeurs de 45 W produiront jusqu’à 54 W pour de courts intervalles.

Les processeurs de 45 W ont moins de CU que les puces de 15 W et des horloges de base beaucoup plus élevées. AMD affirme que le nombre inférieur d’UC est dû au fait que les deux puces sont utilisées avec des dGPU, mais il est également possible que la société envisage de lancer un Ryzen 9 avec un turbo plus élevé et un GPU complet. Anandtech rapporte qu’AMD a en fait construit un APU personnalisé pour Asus, le Ryzen 7 4800HS, qui offre 45 W de performances dans un facteur de forme de 35 W. AMD annonce également des fonctionnalités telles que Smart Shift, qui répartit la puissance entre le processeur et le dGPU pour garantir des performances maximales. Cependant, il n’est pas clair quels ordinateurs portables prendront en charge Smart Shift en ce moment (AMD revendique une amélioration de 1,1x dans The Division 2 et une amélioration de 1,12x dans Cinebench).

Ces puces devraient être livrées au premier trimestre 2020, avec une disponibilité OEM réelle entre mars et mai. AMD et Intel se sont retrouvés dans une position plutôt étrange ces derniers temps. Intel a d’abord mis le 10 nm dans le mobile, tandis qu’AMD a lancé le 7 nm pour le bureau et le serveur. Le résultat est que les deux sociétés ont été en concurrence avec un nœud de pointe avec leurs propres produits de dernière génération. Une comparaison directe de la surface AMD par rapport à la surface Intel a montré que la machine Intel était bien en avance dans de nombreux tests, mais il s’agit d’un processeur de 10 nm par rapport à l’APU de 12 nm d’AMD construit sur la technologie de processus de GlobalFoundries. Une fois la série Ryzen 4000 lancée, nous serons en mesure de voir quelle conception de pointe de l’entreprise est la meilleure.

Maintenant lis: