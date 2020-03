ArianeGroup étend son réseau de télescopes GEOTracker • L’UIT forme une plateforme de partage d’informations pour la résilience du réseau

Pour recevoir FIRST UP Satcom, un bulletin hebdomadaire SpaceNews destiné aux professionnels des satellites et des télécommunications, inscrivez-vous ici.

MEILLEURES HISTOIRES

Selon Northern Sky Research, une baisse de 35 à 50% des cours des actions de plusieurs grands opérateurs de satellites est probablement révélatrice de préoccupations plus profondes que le coronavirus. Le carnet de commandes des petites entreprises, les contrats de capacité plus courts et la différenciation limitée des produits sont d’autres facteurs qui ont probablement effrayé les investisseurs, a déclaré le cabinet d’études. NSR estime que les effets négatifs de la pandémie de COVID-19, qui ont réduit les stocks à l’intérieur et à l’extérieur de l’industrie des satellites, se poursuivront pendant au moins deux à trois trimestres financiers. Les entreprises axées sur la connectivité par satellite aux aéronefs, aux navires et aux sites pétroliers et gaziers subiront un stress financier accru de la part de COVID-19, tandis que la télévision par satellite, le large bande grand public et les liaisons mobiles devraient voir une demande plus élevée, a déclaré NSR. [NSR]

ArianeGroup ajoute un huitième observatoire à son réseau GEOTracker pour le suivi des satellites et des débris. GEOTracker a démarré en 2017 avec six télescopes – deux en France, deux en Australie, un en Espagne et un au Chili. L’année dernière, ArianeGroup a ajouté un septième site en Allemagne, près de Munich. Son huitième site sera situé au Center for Appropriate Technology dans le nord de l’Australie. Bien que dénommé GEOTracker, le réseau de télescopes d’ArianeGroup peut surveiller les orbites géostationnaires et moyennes de la Terre. [ArianeGroup]

L’Union internationale des télécommunications de l’ONU a créé le 23 mars une plate-forme d’information permettant aux pays et aux entreprises de partager les meilleures pratiques sur le fonctionnement des réseaux pendant la pandémie de COVID-19. L’augmentation du nombre de télétravailleurs et de l’utilisation des infrastructures numériques rend plus important pour les pays et les entreprises privées de garantir que les réseaux de communication sont utilisables pendant la crise, a déclaré l’UIT. La plateforme de résilience du réseau mondial de l’agence sert initialement d’outil d’information sur la pandémie de COVID-19, mais sera transformée en une plateforme de partage d’informations plus étendue, a déclaré l’UIT. [ITU]

PLUS D’HISTOIRES

La société de communications australienne Telstra a commencé à offrir une connectivité Internet à distance en utilisant la capacité des satellites jumeaux Sky Muster de NBN. Le service NBN de Telstra est destiné aux clients de l’agriculture, de l’éducation, du gouvernement et des mines. Le service offre jusqu’à 30 mégabits par seconde de connectivité en liaison descendante. [CRN Australia]

Les efforts de Globalstar pour réutiliser une partie de son spectre satellite en bande S pour les services terrestres 5G ont passé un examen international important. La société a déclaré le 23 mars que le 3GPP, un consortium mondial qui établit des normes de communication pour la 5G, a approuvé une variante 5G de la bande 53 de Globalstar. “De nouveaux réseaux dans le monde seront construits en utilisant la technologie de pointe de la 5G et notre ressource fonctionnera désormais dans ces réseaux, », A déclaré le président exécutif de Globalstar, Jay Monroe, dans un communiqué de presse. [Globalstar]

Le seul satellite de communication exploité par le gouvernement vénézuélien s’écroule sur une orbite inutilisable. VeneSat-1 a quitté sa fente orbitale en orbite géostationnaire le 13 mars et est actuellement en train de basculer sur une orbite elliptique légèrement au-dessus de GEO. L’opérateur de VeneSat-1, l’agence spatiale vénézuélienne ABAE, n’a publié aucun rapport de situation sur le satellite. VeneSat-1 a été construit par China Great Wall Industry Corporation et lancé fin 2008 avec une durée de vie prévue de 15 ans. [SpaceNews]

Une filiale d’Eutelsat vise à connecter 3 600 écoles privées à travers le Congo au cours des 12 prochains mois grâce à des partenariats avec deux organisations. Konnect Africa a signé un accord avec la plateforme éducative Schoolap et le réseau de messagerie financière Flash Services pour fournir un accès Internet aux écoles en utilisant la capacité du satellite Eutelsat. A plus long terme, le groupe cherche à connecter des dizaines de milliers d’écoles supplémentaires. Eutelsat soutient sa filiale Konnect Africa à travers la capacité du satellite Yahsat Al Yah 3. Eutelsat étendra ce service après le lancement prévu à l’automne du satellite Eutelsat Konnect sur une fusée Ariane 5. [BroadcastProME]

L’opérateur de satellites basé à Hong Kong APT Satellite a blâmé la concurrence régionale pour une baisse des revenus. La société a déclaré que les revenus avaient chuté de 14% en 2019 alors que de nouveaux satellites pour le Bangladesh et l’Indonésie commençaient à fonctionner, augmentant l’offre de capacité satellite et faisant baisser les prix. APT Satellite a déclaré que pendant qu’elle faisait des percées en Chine, elle voyait une «offre excédentaire et une vive concurrence» sur le marché en 2020. [SpaceNews]

La FCC a accordé à SpaceX une licence pour jusqu’à 1 million de terminaux d’utilisateurs. Les terminaux seraient utilisés dans le cadre de la mégaconstellation à large bande Starlink de SpaceX. SpaceX a divulgué peu de détails sur ces terminaux, bien qu’Elon Musk les ait décrits comme un “OVNI mince, plat et rond sur un bâton” qui peut être simplement pointé vers le ciel et branché. [GeekWire]

Le rédacteur principal de SpaceNews, Jeff Foust, a contribué à ce bulletin.