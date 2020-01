Arianespace lance les satellites Eutelsat et ISRO pour sa première mission en 2020

WASHINGTON – Le fournisseur de lancement européen Arianespace a achevé son premier lancement de l’année le 16 janvier, envoyant deux satellites de communication sur des orbites de transfert géostationnaires.

La fusée Ariane 5 a décollé du Centre Spatial Guyanais à 16h05. Eastern avec le satellite Eutelsat Konnect de 3 600 kilogrammes et le satellite GSAT-30 de 3 400 kilogrammes.

Eutelsat Konnect s’est séparé de l’étage supérieur de la fusée environ 28 minutes plus tard, suivi du satellite GSAT-30 de l’agence spatiale indienne ISRO après 10 minutes supplémentaires.

Eutelsat Konnect est à la fois un jalon technologique pour l’Europe et un gambit tactique pour Eutelsat après que la société a abandonné son intention d’investir dans un satellite Viasat il y a deux ans.

Les agences spatiales européenne et française ont contribué au financement du satellite car il utilise une nouvelle plateforme satellite Neosat destinée à réduire les coûts de fabrication. L’objectif du programme Neosat est de donner aux fabricants européens un avantage sur leurs concurrents aux États-Unis et en Asie.

Thales Alenia Space a construit le satellite tout électrique sur son bus Neosat, qu’il marque Spacebus Neo. Il a fallu quatre ans à Eutelsat Konnect pour produire, a déclaré Yohann Leroy, directeur général adjoint d’Eutelsat, dans un discours post-lancement.

“Au-delà d’Eutelsat, c’est le succès d’une équipe de rêve européenne”, a déclaré Leroy.

Eutelsat, basée à Paris, avait initialement l’intention d’utiliser la capacité de 75 gigabits par seconde du satellite Konnect uniquement pour fournir un accès Internet en Afrique, mais en avril 2018, la société a annulé son intention d’investir dans le satellite ViaSat-3 EMEA de 1 térabit par seconde de Viasat. . Eutelsat a ensuite divisé la capacité de Konnect pour couvrir l’Europe occidentale et prendre une longueur d’avance sur Viasat, dont le satellite ViaSat-3 axé sur l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique ne devrait pas être lancé avant la mi-fin 2021.

Peter Newell, responsable du programme Eutelsat pour Konnect, a déclaré que le satellite en bande Ka couvrira initialement 15 pays en Europe et 45 pays en Afrique. La couverture du satellite pourra ensuite être entièrement réallouée à l’Afrique, a-t-il déclaré.

Eutelsat dispose d’un plus grand satellite à très haut débit appelé Konnect VHTS dont le lancement est prévu en 2022. Le satellite Konnect VHTS de 500 gigabits par seconde est entièrement dédié au haut débit européen.

Thales Alenia Space construit également Konnect VHTS, également à l’aide d’une plateforme Spacebus Neo.

Leroy a déclaré qu’Eutelsat Konnect devrait atteindre son emplacement orbital cet été et commencer le service commercial à l’automne. General Dynamics et Hughes Network Systems construisent l’infrastructure terrestre du satellite, a-t-il déclaré.

Thales Alenia Space a vendu sept satellites Spacebus Neo depuis le début du programme en 2015. Airbus Defence and Space, qui possède également une plate-forme Neosat qu’il commercialise Eurostar Neo, en a vendu quatre.

Jan Woerner, directeur général de l’Agence spatiale européenne, a salué le succès du programme Neosat.

“Nous sommes maintenant en 2020 et 11 de ces satellites sont déjà vendus”, a-t-il déclaré. “C’est un énorme succès.”

Magali Vaissiere, directrice sortante de la division Télécommunications et applications intégrées de l’ESA, a dirigé le programme Neosat, a déclaré Woerner.

Woerner a déclaré que 17 pays ont contribué au programme Neosat.

GSAT-30 assure la continuité du service

Le satellite GSAT-30 d’ISRO remplace le satellite INSAT-4A vieux de 15 ans. Comme son prédécesseur, le GSAT-30 transporte 12 transpondeurs en bande Ku et 12 autres en bande C.

La couverture en bande Ku du GSAT-30 est concentrée sur l’Inde, tandis que sa capacité en bande Ku s’étend à l’Europe, à travers une grande partie de l’Asie et à l’Australie. ISRO a construit le satellite et l’exploitera, fournissant des services de communication à large bande et de diffusion.

GSAT-30 utilise la propulsion chimique.