Arianespace suspend les lancements de Guyane en réponse au coronavirus

WASHINGTON – Arianespace a suspendu ses activités de lancement depuis le port spatial sud-américain d’Europe le 16 mars, à la suite de l’annonce par le gouvernement français que les activités non essentielles devraient être limitées en réponse à la pandémie croissante de coronavirus.

Le prochain lancement d’Erian, basé en France, à Arianespace, était prévu pour le 24 mars à partir du Centre spatial guyanais en Guyane française. Une fusée Vega devait lancer 53 satellites dans une mission de covoiturage à petite échelle sur une orbite terrestre basse.

L’activité de lancement reprendra «dès que les conditions de santé le permettront», a déclaré Arianespace. Les satellites et les roquettes en Guyane française sont placés dans un «état de veille sûr», selon la société.

Arianespace lance les fusées lourdes Ariane 5 et légères Vega exclusivement depuis le Centre Spatial Guyanais. La société lance également des fusées russes Soyouz de transport moyen en provenance de la Guyane française, du cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan et du cosmodrome de Vostochny en Russie.

Le gouvernement français est intervenu ce week-end pour ordonner la fermeture de restaurants, cafés, cinémas et autres commerces non essentiels. La France décourage également les voyages et les rassemblements publics et encourage le télétravail à grande échelle.

Arianespace avait commencé avant les directives du gouvernement français du 15 mars visant à mettre en œuvre des restrictions de voyage et d’autres mesures pour empêcher la propagation du coronavirus.

Le PDG d’Arianespace, Stéphane Israël, a déclaré le 10 mars lors de la conférence Satellite 2020 ici que la société avait décidé de limiter la participation au lancement au personnel requis, mais ne s’attendait à aucune limitation dans le lancement.Le lendemain, les organisateurs de Satellite 2020 ont annoncé que la conférence se terminer un jour plus tôt sur les conseils des autorités locales.