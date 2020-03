Assurer que l’espace ne couvrira pas le risque de collision en orbite terrestre basse

WASHINGTON – Depuis le début de l’année, le souscripteur d’assurance spatiale Assure Space n’offre plus de polices couvrant le risque de collision pour les satellites opérant en orbite terrestre basse, a déclaré Richard Parker, directeur général d’Assure Space, lors de la conférence Satellite 2020.

Assure Space continue d’assurer les lancements, les satellites opérant sur orbite géostationnaire, les satellites élevant leur orbite sur orbite terrestre basse et les missions vers la station spatiale internationale.

“Mais si quelqu’un vient à moi et me dit:” Je veux une couverture en orbite d’un an pour un petit satellite en orbite terrestre basse “, la réponse est non”, a déclaré Richard Parker. «Je ne peux pas leur facturer aujourd’hui ce que je perçois comme un risque réel.»

Si un client souhaite toujours acheter une police, Assure Space rédigera une police qui exclut la couverture collision.

“Je ne paierai pas en cas de collision en toute circonstance”, a déclaré Parker. Peu importe que le satellite du client soit impliqué dans une collision ou ait été touché par des débris d’une collision survenue il y a des mois.

“Ce n’est pas la meilleure police d’assurance à acheter, je ne m’attends pas à en vendre beaucoup”, a déclaré Parker.

Les assureurs, les opérateurs de satellites et les experts en débris avertissent que l’orbite terrestre basse est de plus en plus encombrée, ce qui augmente les chances de collision d’objets.

En janvier, le satellite astronomique infrarouge de la NASA, lancé en 1983, est arrivé à quelques mètres de l’écrasement de l’expérience de stabilisation de gradient de gravité-4, un satellite de l’US Air Force lancé en 1967.

“L’un avait une flèche de 80 mètres”, a déclaré Parker. «L’autre pesait une tonne. Si ces deux satellites s’étaient heurtés, cela aurait fait la une des journaux. »

En septembre, l’Agence spatiale européenne a déplacé son satellite d’observation du vent Aeolus pour éviter une collision potentielle avec un satellite de communication SpaceX Starlink.

Les gens parlent d’évitement des collisions et d’atténuation des débris, mais «je ne vois aucune action se produire», a déclaré Parker. À terme, les collisions et les champs de débris qui en résulteront feront «sortir l’ensemble du marché de l’assurance de l’orbite terrestre basse. Je viens de le faire un an ou deux plus tôt », a-t-il ajouté.