Astra dévoile des plans pour des lancements fréquents et à faible coût

MOUNTAIN VIEW, Californie – Une petite entreprise de lanceurs a émergé du mode furtif cette semaine, mais garde toujours de nombreux détails sur ses plans et ses capacités à huis clos.

Astra, une société basée à Alameda, en Californie, a officiellement annoncé ses plans le 3 février, un dévoilement prévu pour la publication d’un profil de la société à Bloomberg Businessweek. Cela comprenait le premier site Web public de l’entreprise, accompagné d’une vidéo de deux minutes présentant l’entreprise.

“Notre mission est de fournir la première livraison quotidienne d’espace dans l’histoire”, déclare le narrateur de la vidéo. “Nous sommes la plus grande entreprise spatiale au monde dont vous n’avez jamais entendu parler.”

Beaucoup dans l’industrie spatiale, cependant, avaient entendu parler d’Astra, qui portait également le nom d’Astra Space dans les documents réglementaires et de Stealth Space Company dans les listes d’emplois. La société a effectué deux lancements de tests suborbitaux à partir du complexe du port spatial du Pacifique – Alaska en 2018, tous deux classés par la Federal Aviation Administration, qui les a autorisés, comme des incidents. Sur son site Web, Astra a déclaré que la première mission avait été “lancée avec succès”, mais note que le deuxième lancement “était plus court que prévu” sans donner de détails.

Même avant ces lancements, les activités de l’entreprise étaient visibles. Peu de temps avant le premier lancement, un hélicoptère de circulation pour une station de télévision à San Francisco a repéré l’une des roquettes de la société en cours de test sur le tarmac de l’ancienne station aéronavale qui abrite Astra et son usine de 250 000 pieds carrés.

La société développe un petit lanceur conçu pour placer jusqu’à environ 200 kilogrammes en orbite terrestre basse, selon l’article de Bloomberg, et le fait fréquemment. Les dirigeants de la société ont déclaré dans cet article que leur objectif était de pouvoir effectuer des centaines de lancements par an à un prix par lancement aussi bas que 1 million de dollars.

La société a cependant publié peu de détails sur son véhicule, identifié sur une page de son site Web comme étant simplement «Rocket 3.0». Cela inclut un manque d’informations sur ses performances de charge utile sur diverses orbites ou d’autres caractéristiques techniques. Bien que la société ait réalisé des entretiens avec au moins deux autres publications, elle n’a pas répondu à un e-mail du 3 février adressé à la presse sur son site Web.

L’émergence d’Astra du mode furtif a également coïncidé avec le SmallSat Symposium, qui a commencé le 3 février ici. La société était un sponsor «platine» de l’événement, mais ne disposait que d’une salle de réunion privée et non d’un stand d’exposition, contrairement à plusieurs autres sociétés de lancement de l’événement telles que Firefly Aerospace, Rocket Lab et Virgin Orbit. Fred Kennedy, l’ancien directeur de l’Agence de développement spatial du Pentagone qui a récemment rejoint Astra en tant que vice-président pour les futures missions, a pris la parole lors de la conférence, mais a limité ses remarques aux questions spatiales de sécurité nationale.

Un jalon plus important est le premier lancement orbital de la société. La société a déclaré à Bloomberg qu’elle prévoyait de tenter le lancement au plus tôt le 21 février à partir de l’Alaska. Le 5 février, un document intitulé «Avis local aux navigateurs» du bureau de Juneau de la Garde côtière américaine, comprenait un avis concernant le lancement d’une fusée depuis le complexe du port spatial du Pacifique – Alaska, prévu le 21 février entre 15 h 30 et 19 h 00. Est. Cette fenêtre de lancement sera disponible quotidiennement jusqu’au 1er mars. Ce document ne précise pas qui dirigera le lancement.

Le Bureau des transports spatiaux commerciaux de la FAA a délivré une licence de lancement à Astra le 9 janvier pour cette mission. La licence est valable pour un maximum de trois lancements de fusée à partir de ce site sur une période de deux ans, chacun plaçant des charges utiles identifiées uniquement comme des cubesats sur des orbites polaires.

Le prochain lancement fera également partie des efforts d’Astra pour remporter le DARPA Launch Challenge en tant que seule équipe restante de la compétition. Astra peut gagner 2 millions de dollars si elle place avec succès une charge utile fournie par la DARPA dans l’espace. La société peut gagner 10 millions de dollars supplémentaires si elle effectue un deuxième lancement à partir d’un emplacement séparé “dans les semaines” du premier, selon le site Web du concours.

Astra était l’une des trois équipes, avec Vector et Virgin Orbit, que DARPA a choisies comme finalistes du concours en avril 2019. Vector s’est retirée en septembre en raison de problèmes financiers qui ont finalement conduit à un dépôt de bilan du chapitre 11, tandis que Virgin Orbit a abandonné en Octobre pour se concentrer sur d’autres clients.

Lorsque la DARPA a annoncé les finalistes, elle a identifié Astra comme étant seulement une équipe «furtive» qui «a demandé l’anonymat pendant les premiers mois du Challenge», selon un communiqué de la DARPA annonçant les finalistes. Alors que le site Web de la compétition se réfère toujours à la société comme une équipe furtive, un porte-parole de la DARPA a confirmé le 5 février que Astra était cette équipe, et son prochain lancement serait le premier de deux pour la compétition.

La DARPA n’a pas révélé quel site Astra utiliserait pour le deuxième lancement, si cette première mission réussissait. La DARPA a identifié quatre sites potentiels qui, outre l’Alaska, incluent la base aérienne de Vandenberg en Californie, l’installation de vol Wallops en Virginie et le champ naval périphérique sur l’île San Nicolas au large des côtes californiennes.

Astra a déposé une demande d’autorisation temporaire spéciale auprès de la FCC le 6 janvier, sollicitant l’autorisation de télémétrie en bande S pour un lancement depuis Wallops pendant une période de six mois commençant le 1er mars. «L’opération consiste à lancer un petit satellite en orbite terrestre basse . Ce sera un lancement de Wallops à l’appui du défi DARPA », indique la demande. La société a une application similaire pour son lancement en Alaska, mais pas pour l’un des sites californiens.

Astra n’a divulgué aucun client pour son véhicule au-delà de ses missions DARPA Launch Challenge. Le site Web de la société offre aux clients la possibilité de réserver un espace de charge utile pour les cubesats selon un calendrier de telles missions. Quatre sont répertoriés d’octobre 2020 à juillet 2021 sur des orbites synchrones au soleil, tandis que trois de mars à septembre 2021 sont disponibles sur des orbites à une inclinaison de neuf degrés, conformément à un lancement depuis l’atoll de Kwajalein dans l’océan Pacifique, un site que la société serait poursuivi.

L’objectif d’Astra de lancer un volume élevé et à faible coût a reçu un accueil sceptique de certains dans l’industrie qui doutent qu’il y ait suffisamment de clients pour soutenir une date de lancement aussi élevée, ou que ce serait assez lucratif pour les investisseurs qui ont, selon Bloomberg compte, mettre plus de 100 millions de dollars dans Astra.

“Avec le marché tel qu’il est, il n’y a pas 100 lancements par an pour tout le monde à lancer en ce moment”, a déclaré Peter Beck, directeur général de Rocket Lab, une entreprise qui a ses propres aspirations à lancer finalement chaque semaine. “Si beaucoup de capacité supplémentaire arrive sur le marché, je ne sais pas ce que tout le monde va voler.”

Dans une interview du 4 février, Beck a déclaré que l’effectif de Rocket Lab était passé de 100 au moment de son premier lancement à plus de 500 aujourd’hui lors de son entrée en exploitation. Si Astra doit faire de même pour atteindre le taux de lancement mensuel que Rocket Lab poursuit, «le plan d’affaires ne se ferme pas» en raison des dépenses. «Vous devez effectuer 50, 100 lancements par an pour que ce type d’analyse de rentabilisation se termine.»