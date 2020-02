Astra met l’accent sur l’itération rapide dans sa quête d’un lancement rapide et peu coûteux

WASHINGTON – Alors qu’Astra se prépare à sa première tentative de lancement orbital, la société établit des attentes en conséquence et envisage à long terme son objectif d’accès fréquent et à faible coût à l’espace.

La fenêtre de lancement du premier lancement orbital d’Astra à partir du complexe de ports spatiaux du Pacifique – Alaska ouvre désormais le 25 février, selon un avis de la Garde côtière américaine publié le 12 février. La société aura des fenêtres quotidiennes de 15h30 à 19h00. De l’Est jusqu’au 3 mars.

Dans une interview du 13 février, Chris Kemp, PDG d’Astra, a confirmé cette fenêtre de lancement mais n’a pas donné de date précise à laquelle l’entreprise ferait sa première tentative de lancement. La fusée, surnommée «l’une des trois», volera vers le port spatial de l’île Kodiak, en Alaska, dans quelques jours.

Ce lancement, a-t-il confirmé, sera la première de deux missions dans le cadre du DARPA Launch Challenge, une compétition de DARPA pour démontrer les capacités de lancement réactif. Astra est le seul concurrent restant dans le défi après que les deux autres finalistes, Vector et Virgin Orbit, ont abandonné l’année dernière.

Kemp a déclaré que la société n’avait pas encore reçu la charge utile fournie par la DARPA que la société lancera pour cette mission. “Je pense que ça se voit tous les jours maintenant”, a-t-il déclaré. «Une partie du défi consiste à ne pas savoir ce qu’est la charge utile et à intégrer la charge utile à la dernière minute.» Il a ajouté qu’il s’attendait à ce que la DARPA divulgue plus de détails sur la compétition le ou vers le 18 février.

Astra recevra 2 millions de dollars si elle place avec succès cette charge utile en orbite, et 10 millions de dollars si elle effectue avec succès un deuxième lancement à partir d’un autre site, qui serait soit la base aérienne de Vandenberg en Californie, l’installation de vol de Wallops en Virginie ou le champ périphérique naval de San Île Nicolas au large des côtes californiennes. Kemp a déclaré que la société se préparait au lancement à partir de l’un de ces trois sites, y compris le dépôt d’une demande auprès de la Federal Communications Commission pour une licence prenant en charge le lancement de Wallops, mais n’a pas été informée par la DARPA du site qu’elle utiliserait.

Cependant, Kemp a déclaré que la société, qui est sortie du mode furtif ce mois-ci, était consciente des longues chances de succès pour le premier lancement orbital d’une fusée. “Le fait que nous parlions maintenant à la presse est vraiment une fonction de vouloir s’assurer qu’avant le lancement du DARPA, nous ne cadrons pas tout autour de ce premier lancement”, a-t-il déclaré. “Nous ne nous attendons pas à ce que notre premier lancement réussisse, mais nous nous attendons à ce qu’une campagne réussisse si nous lançons, apprenons et répétons.”

Il a dit qu’il s’attendait à “quelques tentatives” avant de réussir à placer une charge utile en orbite. Il a basé cela sur des estimations historiques selon lesquelles il faut «quelque part entre trois et quatre» lancements avant qu’un véhicule réussisse. SpaceX, par exemple, n’a pas mis en orbite avant le quatrième vol de sa fusée Falcon 1. Cependant, Rocket Lab a atteint l’orbite lors de sa deuxième mission Electron après un problème avec l’équipement de sécurité de portée, et non la fusée elle-même, lors de son premier lancement.

Astra s’y prépare en construisant ensemble trois de ses véhicules «Rocket 3.0». Kemp a déclaré que la deuxième fusée est terminée à environ 90% et la troisième à 40%. “Nous sommes en mesure de produire une fusée par mois”, a-t-il déclaré. «Cela nous permet, si ce premier vol n’est pas entièrement réussi, d’apporter les modifications que nous souhaitons apporter», a-t-il déclaré. «Il ne faudra pas un an avant que nous lancions à nouveau. Il faudra peut-être un mois ou deux avant que nous ne lancions à nouveau. »

Une fois Astra en orbite, que ce soit lors de son premier ou de son troisième lancement, la société est prête à aller de l’avant avec une «longue liste de satellites sur manifeste». Il n’a divulgué aucun client spécifique, mais a déclaré qu’il comprenait un mélange de clients commerciaux et gouvernementaux désireux de piloter un véhicule non testé pour mettre leurs charges utiles en orbite.

“Il y a tellement peu de lancements lorsque les clients veulent voler et où ils veulent voler qu’ils sont prêts à lancer sur une fusée qui n’a pas de succès”, a-t-il déclaré. «Le fait que nous ayons tant de clients en file d’attente sans encore établir ce bilan est assez encourageant pour nous.»

La clé du succès d’Astra, a-t-il soutenu, est la capacité à itérer rapidement, en incorporant des améliorations dans la conception de la fusée. La société a déjà fait cela grâce à ses deux premières fusées, des véhicules suborbitaux lancés depuis l’Alaska en 2018. La première fusée avait un cône de nez en carbone composite, qui a coûté environ 250 000 $, ce qui était proche du coût cible de l’ensemble du véhicule. “Nous ne pouvions pas utiliser de composites, point final”, a-t-il déclaré, la société passant à une structure en aluminium moins chère et plus rapide à produire.

Astra, contrairement à beaucoup d’autres dans le domaine du lancement, évite l’utilisation de la fabrication additive ou de l’impression 3D. «Nous imprimons deux composants en 3D sur la fusée aujourd’hui, et nous nous éloignons de cela aussi vite que possible, car ces composants imprimés en 3D coûtent autant que la fusée entière.»

Cette itération se poursuivra après avoir réussi à atteindre l’orbite. Kemp a déclaré qu’une version 4 de la fusée serait capable de placer 50 kilogrammes sur une orbite synchrone solaire. “Nous pensons que c’est à peu près la situation actuelle du marché”, a-t-il déclaré. Il s’attendait à ce qu’Astra en produise 25, dont plus de la moitié ont été vendues.

Cette itération reflète également la concurrence d’Electron de Rocket Lab. Après qu’Electron est entré en service, Astra a apporté des modifications à la conception de sa fusée, y compris de nouveaux moteurs à double poussée de ceux utilisés sur sa version 2.0 de la fusée et des réservoirs plus grands. “Nous avons pu réagir rapidement au succès du vol orbital de Rocket Lab”, a déclaré Kemp. «Nous avons décidé de doubler la masse de notre fusée afin de pouvoir concurrencer directement Rocket Lab. C’est quelque chose qui n’a pas pris cinq ans ou 11 ans. Cela nous a pris un an. »

Les versions futures seront dictées par les besoins du marché, notamment la capacité du véhicule et le taux de lancement. Astra, dans une vidéo d’introduction publiée sur son site Web, a parlé d’offrir un accès quotidien à l’espace, un objectif qui, selon lui, fournit une «étoile du nord» pour guider les efforts de l’entreprise qui nécessiteront de trois à cinq générations de véhicules.

“Vous y arrivez, franchement, en itérant”, a-t-il déclaré. “Avec chaque génération de fusée, nous aurons l’occasion de regarder le marché et de comprendre à quoi ressemble la demande, puis de concevoir la fusée pour un certain taux de production.”

Kemp a souligné vers la fin de l’interview d’une demi-heure que la société ne se découragerait pas si son prochain lancement échouait. “Si ce lancement ne réussit pas entièrement, nous allons recommencer”, a-t-il déclaré. “Nous allons parcourir l’orbite.”