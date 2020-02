Astranis lève 90 millions de dollars de dettes et de capitaux propres avant son premier lancement

WASHINGTON – Astranis, un constructeur de satellites en démarrage qui vise à lancer et à exploiter un satellite de communications géostationnaires de 350 kilogrammes d’ici la fin de l’année, a annoncé le 13 février qu’il avait levé 90 millions de dollars dans un cycle de dettes et de capitaux propres dirigé par Venrock et TriplePoint Capital.

Astranis a déclaré qu’elle utiliserait les nouveaux fonds pour terminer son premier satellite, un satellite «MicroGEO» à large bande qui fournira Internet à l’Alaska.

Venrock a dirigé la série d’actions de série B de 40 millions de dollars, avec la participation des anciens investisseurs Fifty Years, Refactor Capital, Y Combinator et Andreessen Horowitz.

TriplePoint Capital, l’un des premiers investisseurs sur Facebook et YouTube, fournit une facilité de crédit de 50 millions de dollars.

Astranis, une entreprise basée à San Francisco fondée en 2015, a levé un total de 108 millions de dollars à ce jour.

Le PDG d’Astranis, John Gedmark, a déclaré à SpaceNews le 13 février que certains des nouveaux fonds seraient probablement utilisés pour développer l’entreprise de 100 personnes en prévision de commandes supplémentaires de satellites.

“Nous avons constaté un énorme intérêt de la part des entreprises et des clients du monde entier”, a-t-il déclaré. «Entre les différents clients avec lesquels nous travaillons, nous avons facilement 20 à 30 satellites intéressants dans le pipeline. Cela nous permet de commencer à faire évoluer l’entreprise pour être en mesure de répondre à tous ces besoins. »

Gedmark a déclaré que Astranis se concentre uniquement sur la construction de satellites de 350 kilogrammes afin de normaliser la production et d’accélérer la fabrication. La société est disposée à construire et à livrer des satellites sur mesure pour que d’autres opèrent, ou à les posséder et à les exploiter pour des clients dans le cadre d’accords de location de capacité.

Astranis a annoncé un client à ce jour – Pacific Dataport, la firme alaskienne qui a signé en janvier 2019 pour louer les 7,5 gigabits par seconde de capacité du satellite pour fournir un service Internet aux Alaskans.

Gedmark a déclaré que le satellite devrait être lancé au cours du dernier trimestre de 2020 en tant que charge utile secondaire sur une fusée SpaceX Falcon 9. Astranis a annoncé la réservation de lancement en août dernier.

Astranis a également annoncé le 13 février que Dan Berkenstock, le PDG fondateur de Skybox Imaging (qui fait désormais partie de Planet), et le partenaire de Venrock Ethan Batraski, auraient rejoint le conseil d’administration d’Astranis.