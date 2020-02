Astroscale remporte la première moitié de la mission d’élimination des débris de la JAXA

WASHINGTON – La Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) a choisi Astroscale pour envoyer un vaisseau spatial en orbite afin d’inspecter un étage supérieur de fusée japonaise mis au rebut, une étape qui ouvrirait la voie à une mission d’enlèvement des débris.

Le contrat donne à Astroscale, basée à Tokyo, jusqu’au 31 mars 2023 pour terminer la mission d’inspection.

Si Astroscale obtient un contrat de suivi dans le cadre du programme de retrait commercial des débris de démonstration 2 (CRD2) de la JAXA, la société aura jusqu’au 31 mars 2026 – la fin de l’exercice financier du Japon – pour désorbiter l’étage supérieur dépensé.

Ron Lopez, président de la division américaine d’Astroscale, a déclaré qu’Astroscale finalise un contrat avec JAXA qui devrait “couvrir la majorité des coûts” associés à la construction, au lancement et à l’exploitation du vaisseau spatial inspecteur CRD2. Il a refusé de dire combien Astroscale s’attend à ce que la mission coûte.

Lopez a déclaré que la JAXA sélectionnera le vaisseau spatial de l’inspecteur CRD2 d’Astroscale, un corps de fusée usé, devra s’approcher et observer dans le cadre d’une mission de collecte de données destinée à informer une mission de retrait.

Lopez a déclaré qu’Astroscale prévoit de pouvoir utiliser son vaisseau spatial inspecteur CRD2 pour des missions supplémentaires après avoir rempli son contrat JAXA. L’étage supérieur japonais sera probablement sur une orbite encombrée, a-t-il déclaré.

Astroscale s’appuiera fortement, mais pas exclusivement, sur des partenaires japonais pour mettre en œuvre la mission d’inspecteur, a déclaré Lopez. La société a levé 140 millions de dollars depuis sa création en 2013 et compte environ 100 employés répartis au Japon, à Singapour, aux États-Unis et au Royaume-Uni, a déclaré Lopez.

Astroscale est la deuxième entreprise de ces derniers mois à se voir attribuer un contrat pour une mission d’enlèvement des débris. En décembre, la startup suisse ClearSpace a reçu un contrat de l’Agence spatiale européenne pour désorbiter un étage supérieur de fusée abandonné en 2025.

En janvier, Astroscale a annoncé qu’elle avait été sélectionnée par le projet Tokyo Innovation du gouvernement métropolitain de Tokyo pour recevoir une subvention d’une valeur maximale de 4,5 millions de dollars «pour construire une feuille de route pour la commercialisation des services d’enlèvement des débris».

Pendant ce temps, Astroscale prévoit de lancer son soi-disant service de fin de vie par démonstration Astroscale (ELSA-d), plus tard cette année pour démontrer les opérations d’identification et de capture des débris avant de se désorbiter. Astroscale a passé un contrat avec Glavkosmos pour lancer ELSA-d sur une mission Soyouz prévue pour le second semestre.