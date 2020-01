Asus dévoile de nouveaux écrans de jeu 4K ROG Swift

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Au CES, Asus a dévoilé deux nouveaux écrans de jeu 4K haut de gamme qui rejoindront sa gamme de produits ROG Swift plus tard cette année. Le plus impressionnant de ces nouveaux spécimens est le ROG Swift PG32UQX, qui dispose d’un mini rétro-éclairage LED pour minimiser les saignements de lumière et produire des images à contraste élevé.

Le panneau 4K du ROG Swift PG32UQX mesure 32 pouces en diagonale. Grâce au mini rétroéclairage LED, Asus a pu créer 1152 zones de gradation locales réparties sur le panneau. Cela permet au moniteur de contrôler l’éclairage du panneau avec une précision exceptionnelle. En plus de réduire les saignements légers, cela améliore également le contraste entre les couleurs à l’écran. À cela s’ajoute la prise en charge du contenu HDR 1400 et la couverture de 90% de la gamme de couleurs DCI-P3.

Avec une liste si complète de fonctionnalités d’amélioration de l’image, le ROG Swift PG32UQX se présente plus comme un écran orienté entreprise, et il est globalement similaire à bien des égards au ProArt PA32UCX d’Asus. Ne vous laissez pas vous tromper, car le ROG Swift PG32UQX est également doté d’excellentes fonctionnalités de jeu. Le ROG Swift PG32UQX fonctionne à 144 Hz et est équipé de la technologie G-Sync Ultimate de Nvidia pour lisser le taux de rafraîchissement de l’image.

Avec sa large gamme de fonctionnalités haut de gamme, le ROG Swift PG32UQX devrait avoir d’excellentes performances et une qualité d’image, mais jusqu’à ce que nous ayons la chance de tester un de première main, nous ne pouvons pas le dire avec certitude.

Asus n’a pas divulgué combien coûterait ce moniteur, mais il sera probablement assez cher. Le ProArt PA32UCX de la même entreprise se vend environ 3 999 $. Cela ne veut pas dire que le ROG Swift PG32UQX coûtera le même prix, mais ce sera probablement l’un des écrans de jeu 32 pouces les plus chers lors de sa sortie.

Asus a également annoncé l’affichage du ROG Swift PG43UQ, qui est essentiellement une mise à jour incrémentielle du ROG Strix XG438Q 2019 de l’entreprise. Le PG43UQ est presque identique au XG438Q en termes de fonctionnalités. Les deux utilisent des panneaux 4K avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La différence la plus notable entre les deux écrans est l’ajout de la prise en charge de la technologie DSC (Display Stream Compression) d’AMD dans le nouveau moniteur PG43UQ. Cela aide à améliorer les performances et la qualité d’image lorsque vous jouez en 4K avec des fréquences d’images élevées.

Dans mon examen du ROG Strix XG438Q, j’ai trouvé que c’était une solution de jeu très compétitive grâce à son grand panneau d’affichage de 43 pouces, son taux de rafraîchissement rapide et son prix relativement bas. D’autres écrans de jeu grand format tels que l’Omen X Emperium 65 de HP, qui coûte 4999,99 $, se comparent mal au ROG Strix XG438Q, mais cela est principalement dû à la différence de prix assez importante.

Asus n’a pas divulgué le prix de l’écran ROG Swift PG43UQ, ce qui rend difficile la comparaison avec les produits existants sur le marché. S’il lance à un prix similaire à celui du ROG Strix XG438Q à 1099 $, il devrait alors constituer une alternative encore plus compétitive aux autres écrans grand format. Si Asus pousse trop le prix, cependant, il serait probablement préférable d’éviter le ROG Swift PG43UQ en faveur du ROG Strix XG438Q, car les différences entre eux sont relativement faibles.

Le ROG Swift PG43UQ serait apparemment disponible au deuxième trimestre, mais nous devrons attendre plus tard dans l’année pour obtenir une date de lancement exacte.

