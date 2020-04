Asus utilisera de la pâte thermique pour métal liquide dans ses ordinateurs portables

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Asus a annoncé qu’elle allait passer de la pâte thermique ordinaire au métal liquide pour tenter de faire face à l’énorme quantité de chaleur dégagée par les processeurs mobiles modernes. Ce n’est pas un problème unique à Intel, bien que les problèmes de cette société avec la consommation d’énergie élevée dans ses meilleurs produits aient attiré plus d’attention par rapport à AMD ces derniers temps. Les processeurs haut de gamme Ryzen 4900 HS d’AMD peuvent également faire baisser la température; les températures de peau sur le dernier Asus ROG G14 avec l’AMD Ryzen 4900HS peuvent atteindre 125F et les CPU eux-mêmes tournent à environ 80C.

Nous n’avons encore testé aucun des processeurs mobiles Intel de 10e génération, mais nous pouvons sans risque supposer qu’ils ne vont pas renverser les tendances étant donné qu’ils prennent en charge des fréquences allant jusqu’à 5,3 GHz et huit cœurs. Il est vrai que le binning peut être utilisé pour garantir que seules les meilleures puces atteignent les fréquences les plus élevées, mais le processeur HK haut de gamme d’Intel propose 2x le tau, ce qui signifie qu’il peut passer 2x plus de temps à pleine puissance et un PL2 de plus à 145W. L’intégration de 145 W de puissance CPU dans un ordinateur portable est pratiquement certifiable dans tout ce qui est inférieur à un ordinateur de bureau, et même dans ce cas, cela demande beaucoup de chaleur, en particulier si la plate-forme a également un GPU discret.

Asus s’associe à Thermal-Grizzly et utilisera Conductonaut dans sa prochaine gamme d’ordinateurs portables. Conductonaut est basé sur un mélange d’étain, d’indium et de gallium avec une cote de conductivité thermique de 73 W / mK. C’est nettement supérieur à ce que vous trouverez généralement sur les autres pâtes thermiques, qui ont généralement un indice de conductivité thermique beaucoup plus faible. Ce n’est pas aussi bon qu’un matériau solide comme le cuivre, mais l’intérêt d’une pâte thermique est de combler les lacunes microscopiques qui existent lorsque la surface du refroidisseur est montée sur le processeur ou la puce GPU. C’est pourquoi vous voyez parfois des articles sur les avantages de l’utilisation de Vegemite, de beurre d’arachide ou d’autres substances décidément non standard comme pâtes thermiques.

Bien que cela ne devrait pas être un problème pour quiconque achète un ordinateur portable, nous aimerions prendre un moment pour vous rappeler que parce que Conductonaut contient du gallium, il est catastrophiquement destructeur pour l’aluminium et ne peut pas être mis en contact avec lui. Peu de gens auront besoin de ce type d’avertissement, mais si vous êtes le genre de passionné qui démonte rapidement un ordinateur portable pour le regraisser et améliorer le refroidissement de base, sachez à quoi vous avez affaire et prenez des précautions en conséquence.

En règle générale, des substances comme Conductonaut sont appliquées à la main et plutôt difficiles à travailler, mais Asus a développé un processus d’application du produit via la machine, illustré dans la vidéo ci-dessus. Le passage au métal liquide peut réduire les températures de 10 à 20 ° C selon Bit-Tech, ce qui devrait améliorer directement des facteurs tels que le bruit du ventilateur et le temps total passé en boost. Bit-Tech rapporte que la fonctionnalité ne sera utilisée que sur les ordinateurs portables Intel pour l’instant, en raison de la disposition physique des composants immédiatement autour de la puce sur AMD par rapport aux processeurs Intel.

C’est une autre de ces améliorations que nous ne serions pas surpris de voir tout le monde adopter dans un avenir pas trop lointain. Comme il devient de plus en plus difficile de faire évoluer le silicium, les entreprises réagissent en optimisant tout le reste. Tout, des puces aux récentes avancées de la technologie d’interconnexion 3D et maintenant, l’adoption de la pâte de métal liquide, est un moyen de s’adapter à la réalité que même des améliorations de performances modestes s’accompagnent désormais d’énormes pénalités de puissance.

Remarque: Ne confondez pas Conductonaut avec le produit du même nom (inexistant) “Conductonaught” à moins que vous n’aimiez vraiment l’odeur de silicium brûlant.

