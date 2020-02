Atlas lance la mission Solar Orbiter

WASHINGTON – Un Atlas 5 a lancé avec succès une mission de science solaire dirigée par l’Europe le 9 février, le dernier effort de ce que les scientifiques appellent un «âge d’or» pour étudier le soleil.

Un United Launch Alliance Atlas 5 411 a décollé du Space Launch Complex 41 à Cape Canaveral, en Floride, à 23 h 03. Est. Le vaisseau spatial Solar Orbiter s’est séparé de l’étage supérieur du Centaure près de 53 minutes plus tard, et l’Agence spatiale européenne a acquis les premiers signaux du vaisseau spatial quelques minutes plus tard.

L’Orbiteur solaire de 1800 kilogrammes, construit par Airbus Defence and Space pour l’ESA, transporte 10 instruments pour étudier le soleil et l’environnement autour du vaisseau spatial. La NASA est un partenaire de la mission, fournissant un instrument, appelé Heliospheric Imager, ainsi que des composants pour d’autres instruments et le lancement lui-même. Le coût total de la mission est de 1,5 milliard de dollars, compte tenu des contributions de l’ESA et de la NASA.

Comme Parker Solar Probe de la NASA, lancé en août 2018, Solar Orbiter arbore un pare-soleil pour protéger le vaisseau spatial et les instruments de la chaleur du soleil. Ce bouclier est basé sur celui que la mission BepiColombo de l’ESA auprès de Mercure utilise puisque le vaisseau spatial se trouve à moins de 42 millions de kilomètres du soleil, juste à l’intérieur de l’orbite de Mercure et pas aussi près que Parker Solar Probe.

Les scientifiques prévoient d’utiliser Solar Orbiter pour répondre à des questions clés sur le soleil, telles que son champ magnétique, la formation du vent solaire et comment l’activité solaire comme les éruptions et les éjections de masse coronale affectent la météo solaire sur la Terre. “Notre système solaire tout entier est vraiment régi par l’activité qui vient du soleil”, a déclaré Nicola Fox, directeur de la division héliophysique de la NASA, lors d’un briefing préalable au lancement le 7 février au Kennedy Space Center.

Cela comprend, a-t-elle dit, comprendre les tempêtes solaires et comment elles peuvent présenter des dangers pour les missions humaines au-delà de l’orbite terrestre. “Alors que la NASA va de l’avant pour revenir sur la Lune, Mars et au-delà avec notre programme Artemis, des missions comme Solar Orbiter rejoindre notre flotte deviennent vraiment essentielles.”

Ce qui distingue Solar Orbiter sera sa capacité à observer les pôles du soleil. Le vaisseau spatial effectuera une série de survols de Vénus pour augmenter l’inclinaison de l’orbite autour du soleil, lui permettant de voir les pôles du soleil. D’ici 2025, l’orbite sera inclinée de telle sorte que l’engin spatial se trouve à une latitude solaire de 17 degrés lorsqu’il s’approche le plus du soleil, atteignant 33 degrés d’ici 2029.

“Pour Solar Orbiter, l’élément clé est qu’il sort de l’écliptique – cet avion où les planètes sont toutes en orbite – pour nous donner une vue sans précédent sur les pôles”, a déclaré Fox. Le seul autre vaisseau spatial à observer les pôles était la mission Ulysse de l’ESA / NASA, lancée en 1990, mais ce vaisseau spatial n’avait pas de caméra. “Solar Orbiter est conçu pour pouvoir débloquer ces mystères.”

Solar Orbiter ne pourra pas débloquer ces mystères immédiatement. Le vaisseau spatial fera sa première approche rapprochée du soleil, à l’intérieur de l’orbite de Mercure, en octobre 2022. Cependant, Daniel Mueller, scientifique du projet Solar Orbiter à l’ESA, a déclaré que le vaisseau spatial arrivera à mi-chemin entre la Terre et le soleil en juin. «Ce sera la première fois que nous obtiendrons réellement de nouvelles données intéressantes», a-t-il déclaré. La mission complète commencera officiellement en novembre 2021.

La mission est conçue pour durer au moins 10 ans. Pendant une grande partie de cette mission, il coordonnera ses observations avec la sonde solaire Parker, en particulier lors des approches rapprochées de Parker vers le soleil, ce qui le rapprochera de 6,2 millions de kilomètres. Les deux engins spatiaux seront en mesure de fournir des séries d’observations complémentaires.

“Les deux ensemble sont vraiment parfaits”, a déclaré Guenther Hasinger, directeur scientifique de l’ESA. “Parfois, Parker Solar Probe survole la surface du soleil dans une certaine région de champ magnétique, puis Solar Orbiter regarde Parker observer et peut réellement connecter ce qu’il voit au champ magnétique.”

Le lancement de Solar Orbiter est le dernier d’une série de jalons majeurs dans le domaine de l’héliophysique, y compris les opérations en cours de Parker Solar Probe et l’achèvement du télescope solaire Daniel K. Inouye sur l’île hawaïenne de Maui. La National Science Foundation a publié le 29 janvier les premières images du soleil prises par cet observatoire, le plus grand au monde consacré à l’observation du soleil, montrant qu’il est capable de produire des images de la plus haute résolution de la photosphère du soleil, avec des caractéristiques aussi petites que 30 kilomètres de diamètre.

“C’est une sorte d’âge d’or pour la physique solaire en ce moment”, a déclaré Fox lors d’une téléconférence avec les médias le 27 janvier sur la mission. “C’est le moment idéal pour devenir héliophysicien.”