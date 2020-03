AT&T affirme que ses magasins de détail sont essentiels et met les employés en danger

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

La pandémie de COVID-19 en cours a forcé de nombreux espaces publics à fermer temporairement, mais les entreprises «essentielles» peuvent rester ouvertes même dans les États américains qui ont émis des ordres de fermeture. Une note de service AT&T divulguée indique aux employés qu’elle pense que ses magasins sont essentiels, mais les personnes travaillant dans ces magasins ont exprimé leur peur et leur indignation sur le babillard interne de l’entreprise.

Alors que la pandémie se déroulait, AT&T a fermé 40% de ses sites, mais de nombreux employés ont été affectés à des 60% des magasins restants ouverts. AT&T a distribué une note de service affirmant qu’elle fournit des «services essentiels» et elle peut donc rester ouverte. AT&T a même demandé aux employés de montrer la note à tous les responsables de la santé publique ou des forces de l’ordre qui tentent de faire respecter l’arrêt.

AT&T mentionne des services comme le remplacement et le dépannage des appareils comme des services essentiels, mais bon nombre de ses employés de vente au détail ne sont pas convaincus. Des téléphones de remplacement peuvent être expédiés et l’assistance en ligne peut vous aider en cas de dysfonctionnements de l’appareil et de problèmes de connectivité. Pendant ce temps, AT&T a choisi de concentrer ses clients dans un plus petit nombre de magasins.

AT&T a affiché des panneaux sur les portes demandant aux gens d’entrer uniquement s’ils ne se sentent pas malades et ont besoin de services vitaux. Cependant, ces signes ne sont pas suffisamment grands ou clairs sur les restrictions. Les employés disent qu’ils ont été contraints d’interagir avec des personnes qui présentent des symptômes troublants et AT&T est resté sourd à leurs préoccupations.

Un certain nombre de messages divulgués sur le babillard provenant de détaillants révèlent la réalité effrayante du travail dans le service client en ce moment. Une affiche indique que «1 des 16 clients d’aujourd’hui a commencé à tousser dans le magasin et son nez a commencé à saigner.» Un autre écrit: «Je viens de faire venir une cliente pour faire un changement de carte SIM, elle toussait et gardait ses distances, quand j’ai demandé son paiement, elle m’a dit de rester un peu à l’écart et de me désinfecter quand j’en aurais fini avec elle car elle souffre actuellement de courbatures et de toux et se rendait à l’hôpital pour se faire examiner. »

Il n’est même pas clair si les employés sont autorisés à prendre un congé sans solde par crainte d’une infection. «Pouvons-nous rester à la maison sans être pointé si nous le voulons? Les mêmes disent [sic] certains disent non. Est-ce écrit par n’importe où?… Pouvons-nous prendre des congés non payés ou non? Demander 225 000 amis, donner ou prendre », a écrit un employé d’AT & T.

AT&T n’a pas publié de déclaration sur sa décision de garder les magasins ouverts. Mais il aurait vraiment dû s’attendre à ce que ces documents fuient.

