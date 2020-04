AT&T, Comcast et Verizon étendent la suspension du plafond de données

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

AT&T, Comcast et Verizon ont tous annoncé des extensions de certaines des politiques contre les coronavirus qu’ils ont promulguées à ce jour, prolongeant ces garanties jusqu’au 30 juin. Les réponses de chaque société sont quelque peu uniques, nous allons donc couvrir chacune d’entre elles ci-dessous:

Comcast

Comcast annulera les frais de retard si vous les contactez et leur dites que vous ne pouvez pas payer. Il s’est engagé à ne déconnecter aucun utilisateur Internet, mobile ou vocal de Xfinity, et il met gratuitement à disposition des points d’accès Wi-Fi Xfinity aux États-Unis.

Tous les plafonds de données Comcast ont également été supprimés jusqu’au 30 juin. Si vous n’avez pas d’Internet à domicile mais pouvez recevoir un raccordement Comcast, la société offre 60 jours de service gratuit à tous les nouveaux clients jusqu’au 30 juin. Le service coûte généralement 6,95 $ par mois.

Verizon

Verizon ne mettra pas fin au service résidentiel ou aux petites entreprises ni ne facturera de frais de retard à aucun client, à condition que vous l’informiez de vos difficultés. La semaine dernière, la société a annoncé qu’elle fournirait aux clients sans fil 15 Go de données supplémentaires en mai.

AT&T

AT&T a annoncé ses propres initiatives, qui reflètent largement ce que font Comcast et Verizon. Encore une fois, si vous en informez l’entreprise, elle annulera tous les frais de retard et les frais de dépassement associés à une utilisation filaire ou sans fil.

Les différentes informations contenues dans les mises à jour de coronavirus d’AT & T, Verizon et Comcast sont toutes un peu plus amusantes si vous les considérez comme des tentatives de réponse à la pandémie. Verizon, par exemple, veut que nous sachions qu’elle augmentera ses dépenses en capital plus tard cette année. Ne vous méprenez pas – c’est une déclaration importante concernant les dépenses futures dans un temps profondément incertain – mais c’est aussi un peu drôle de penser à une entreprise disant: “Nous savons qu’il y a une maladie mortelle qui tue des gens, mais nous promettons de continuer à investir.”

Est-ce que quelqu’un pense que les plafonds de données filaires sont désormais justifiables à distance?

Une chose qui est bien connue dans l’industrie informatique est que les plafonds de données filaires, comme ceux imposés par Comcast, ne sont littéralement qu’un moyen pour les entreprises de facturer des frais supplémentaires aux clients pour le service. Il a été admis par des ingénieurs, des PDG de l’industrie et des fuites de documents, aucun d’entre eux ne se donnant la peine de cacher ce fait. Même si le coût de la livraison du trafic a augmenté, les FAI ont continué de facturer des frais de dépassement pour les plafonds de données qui n’ont aucune raison technique d’exister, année après année. Aux États-Unis, un pourcentage énorme de travailleurs sont hébergés sur place depuis des mois. L’utilisation du réseau a augmenté. Les demandes de bande passante ont considérablement augmenté. Internet a peut-être connu des difficultés pendant quelques jours, mais le réseau est resté ferme.

Il n’y a jamais eu de raison objective pour Comcast et d’autres sociétés d’imposer des plafonds de bande passante, au-delà du fait qu’elles étaient légalement autorisées à abuser des clients pour des frais supplémentaires de dépassement et ont décidé de le faire. Maintenant qu’ils sont partis, ils n’ont plus d’affaires à revenir.

