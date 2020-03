AT&T et Comcast offrent un meilleur accès Internet à la suite de COVID-19

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Un accès Internet fiable devient de plus en plus important car les Américains sont invités à rester chez eux pour limiter la propagation du coronavirus pandémique. Malheureusement, beaucoup de gens ont des plans Internet à domicile qui peuvent rendre le travail à domicile difficile. AT&T et Comcast ont tous deux annoncé des plans pour améliorer l’accès à Internet à domicile dans le sillage de COVID-19, mais pas beaucoup mieux. Ce sont toujours des FAI, après tout.

Comcast affirme que ses efforts se concentrent sur le programme Internet Essentials, qui offre un accès aux familles à faible revenu. Contrairement au service Internet Comcast Xfinity standard, vous devez vous inscrire et être approuvé pour le programme Internet Essentials. Si vous remplissez les conditions, Comcast vous mettra en place avec un plan mensuel de 10 $. Cependant, la société permettra aux nouvelles inscriptions d’avoir 60 jours gratuits dès maintenant.

Comcast Internet Essentials n’offre actuellement que 15 Mbps vers le bas et 2 Mbps vers le haut. C’est parfait pour une utilisation décontractée, mais vous en voudrez probablement plus si vous êtes coincé à la maison toute la journée. Dans les prochains jours, Comcast augmentera cela à 25 Mbps vers le bas et 3 Mbps vers le haut. Ces vitesses deviendront la valeur par défaut à l’avenir.

AT&T, quant à lui, est plus charitable en supprimant les plafonds d’utilisation sur tous les comptes. La taille du plafond varie selon la région de service, mais certains ne dépassent pas 150 Go par mois. Les plus chanceux parmi les clients d’AT & T ont un plafond mensuel de 1 To, ce qui est le même que Comcast. AT&T facture des dépassements de 10 $ pour chaque 50 Go supplémentaire au-dessus du plafond. Quelqu’un qui doit soudainement travailler ou suivre des cours depuis son domicile chaque jour pourrait finir par franchir le plafond et encourir des frais.

Nous ne savons pas si la suppression des limites de données par AT&T restera en place après la fin de la pandémie de COVID-19. Il est traditionnellement difficile pour une entreprise de retirer quelque chose une fois que tout le monde s’y est habitué, mais nous vivons à une époque extraordinaire.

La commissaire de la FCC, Jessica Rosenworcel, a appelé l’agence à prendre des mesures et à obliger les FAI à lever les plafonds et à réduire les frais de dépassement. Ces initiatives de Comcast et d’AT & T pourraient être une tentative de montrer qu’ils n’ont pas besoin du gouvernement pour imposer des changements. Cela leur donne la liberté de minimiser l’impact sur leurs résultats et d’annuler les modifications du COVID-19 dès qu’ils peuvent s’en tirer.

