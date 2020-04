Atterrir plus de 90 heures de formation en programmation Python pour moins de 50 $

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Malgré toutes les nouvelles percées et innovations de codage apportées au fil des ans, le vénérable langage Python continue d’être un favori de la foule pour quiconque est réellement responsable de la construction sur le Web. Python est facile à apprendre, facile à utiliser, se mélange facilement avec d’autres langages de programmation et ne crée pas de nouveaux obstacles pour terminer votre build.

En plus de cela, la discipline déjà populaire n’est devenue une présence plus omniprésente maintenant qu’elle est l’épine dorsale de domaines en plein essor comme la science des données, l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique.

Étant donné qu’il s’agit déjà d’un succès éternel et qu’il ne représentait qu’un élément plus important du paysage de la programmation, il serait bien pour tous les nouveaux créateurs de se mettre à jour. Ce pack de codage avec Python: la formation ultime pour les développeurs en herbe peut vous aider à démarrer, et maintenant il est en vente à plus de 90%, à seulement 49,99 $.

Le package de six cours commence par la formation ultime sur Python Bootcamp connue sous le nom de Le cours complet de Python: Apprenez Python en faisant. Oui, cette exploration de 34 heures de toute l’expérience Python de haut en bas est conçue pour aider un débutant à saisir les bases et à progresser jusqu’à effectuer des opérations de niveau expert. Et oui, couvrir des sujets tels que la programmation orientée objet, le web scraping, le développement d’interface graphique et plus encore vous aidera à développer votre capacité à écrire du code comme un développeur Python professionnel. Mais surtout, le cours donne aux étudiants une formation pratique pour se préparer à l’emploi dans les meilleures pratiques Python, Selenium, les tests unitaires et plus encore.

Le thème pratique se poursuit dans le Cours Web Python complet: créez 8 applications Web Python formation. Ce cours de 15 heures établit de nouvelles bases de bonnes habitudes pour les jeunes codeurs Python, guidant les étudiants à travers une poignée de projets de construction d’applications. De la création d’un blog avec inscription des utilisateurs à la publication de publications à la création d’un outil de suivi des prix pour les magasins en ligne, cette formation pratique n’intègre pleinement l’apprentissage.

Les compétences de création d’applications sont également testées avec le API REST avec Flask et Python et API REST avancées avec Flask et Python cours. La création d’une API REST qui facilite l’interaction entre un utilisateur et une base de données d’application est une tâche de codage fondamentale – et ce duo de cours explique comment créer des API REST basées sur les ressources et prêtes pour la production à l’aide de Python, Flask et d’autres extensions Flask populaires; ainsi que d’améliorer les opérations des API REST existantes avec des migrations de bases de données et des connaissances approfondies en matière de refactoring.

Avec tout projet Python, il est important de surveiller les modifications de votre code pour éviter les erreurs inattendues qui peuvent faire dérailler une build entière. GIT aide les programmeurs à le faire – donc le Git par l’exemple Ce cours aide les utilisateurs à comprendre le processus ainsi qu’à communiquer et à travailler avec une équipe pour s’assurer que les projets sortent aussi sans erreur et prêts pour le terrain que possible.

Finalement, Test de logiciel automatisé avec Python guide les développeurs à travers la dernière étape du processus de construction, la phase de test. Avec plus de 100 conférences, ce cours passe en revue toutes les compétences et technologies fondamentales de test de logiciels pour examiner chaque centimètre d’une application, y compris le test unitaire, la simulation et la correction, Postman, Selenium, etc.

Avec chaque cours dont le prix varie de 59 $ à 170 $, cette offre est le meilleur moment pour rassembler toute cette formation à un rabais important, seulement 49,99 $ jusqu’à la fin de cette offre.

Remarque: Des conditions générales s’appliquent. Consultez les sites de vente au détail concernés pour plus d’informations. Pour plus de bonnes affaires, rendez-vous sur nos partenaires sur TechBargains.com.

Maintenant lis: