Atterrissez plus de 1 000 $ de cours de formation technique pour seulement 80 $ aujourd’hui

L’apprentissage est une quête permanente sans ligne d’arrivée. Que vous soyez satisfait de votre emploi actuel ou que vous cherchiez activement à vous diversifier et à faire quelque chose de différent, votre prochaine étape nécessitera presque sans aucun doute l’apprentissage d’une nouvelle compétence, d’une nouvelle discipline ou d’un nouvel équipement pour réussir.

Le problème est qu’il n’est pas toujours clair ce que vous devrez savoir ensuite. Donc, pour vous assurer que vos options sont toujours ouvertes, engager un service comme LearnNow Complete Developer et IT Pro Library peut grandement contribuer à satisfaire ces besoins en matière d’éducation, peu importe ce que vous devez apprendre. À l’heure actuelle, les étudiants peuvent économiser plus de 90% sur le prix de ce forfait de cours géant avec un accès à vie illimité pour seulement 79,99 $.

Et le terme bibliothèque n’est pas utilisé librement avec LearnNow. L’une des principales plates-formes d’apprentissage en ligne du Web, elles hébergent désormais plus de 1 000 cours destinés à aider les étudiants à maîtriser les compétences informatiques et de développement de logiciels les plus demandées aujourd’hui.

Après plus de 25 ans de formation d’étudiants de titans de l’industrie technologique comme Microsoft, Intel, AT&T et plus, ce catalogue de cours LearnNow couvre pratiquement tous les sujets technologiques que les utilisateurs doivent apprendre, y compris AWS, Azure, Python, C #, ASP.net Core, Linux, serveurs SQL, cybersécurité et plus encore.

Que vous appreniez mieux en regardant, en écoutant, en lisant ou en faisant, les cours ici fournissent aux apprenants les outils nécessaires pour soutenir leur meilleur style d’apprentissage. Et, tous les cours sont dispensés par des instructeurs experts avec des années d’expertise dans leur domaine, toujours prêts à aider la prochaine génération d’experts à relever de nouveaux défis.

Les développeurs émergents peuvent plonger dans l’enseignement Java ou Open Source, tandis que les chefs de projet peuvent suivre des cours en Agile, PMP, PRINCE, etc. Il existe une formation complète sur Microsoft Office, des cours sur l’utilisation de systèmes d’analyse d’entreprise comme BABOK ou des cours de création et de conception Web couvrant Adobe Creative Cloud, Final Cut, la photographie, le HTML et d’autres disciplines.

L’accès illimité à vie à cette collection de cours est généralement au prix de 996 $, mais avec l’offre actuelle, vous pouvez y accéder pour une fraction de ce coût, à seulement 79,99 $.

