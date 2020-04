Au moins une des rumeurs récentes de la feuille de route Intel est probablement erronée

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Une nouvelle feuille de route Intel a fuité, prévoyant le lancement d’un Intel «Alder Lake» 10 nm dès la fin de 2020. Normalement, lorsque j’écris une rumeur, c’est parce que j’ai déjà réfléchi et décidé qu’il avait une chance décente de être vrai. Dans ce cas, je fais quelque chose d’un peu différent. Je veux parler de cette rumeur en conjonction avec plusieurs autres qui ont fait surface au cours des six derniers mois.

La nouvelle rumeur, selon THG, a fait surface sur Sina Weibo et se compose de deux diapositives:

Voici comment Tom’s Hardware décrit le contenu de la première diapositive: «la diapositive revendique une amélioration des rendements, une augmentation significative de la capacité de production et une série de produits de 10 nm lancés en 2020. Quant à la gamme de 7 nm, la fuite indique que le produit leader atterrira en 2021 , tandis que la gamme complète de produits peut être attendue en 2022. Les informations suggèrent également des améliorations des performances chaque année. » À titre de comparaison, voici la version originale de cette diapositive qu’Intel a rendue publique:

La description THG de cette diapositive pourrait indiquer qu’elle a été mise à jour depuis que nous l’avons vue en 2019, ce qui est certainement quelque chose que les entreprises font parfois – ou que quelqu’un est parti d’une diapositive Intel connue pour donner à leur création un placage d’authenticité, puis a créé une fausse contenu pour remplacer ce qui avait été présenté précédemment.

Autres rumeurs récentes

Au cours des six derniers mois, les principales rumeurs sur la feuille de route d’Intel ont été les suivantes:

Intel a annulé tous les processeurs de bureau 10 nm. Le bureau reste sur 14 nm jusqu’en 2021.Intel présentera une nouvelle architecture de processeur de bureau de 14 nm nommée Rocket Lake fin 2020, avec des fonctionnalités rétroportées de 10 nm.Intel lancera le bureau de 10 nm Alder Lake dans un format 8 + 8 grand.Petite configuration en tant que suivi à venir aux processeurs LGA 1200. Date de lancement implicite 2021.

Maintenant, ajoutons quelques choses que nous pouvons dire avec certitude. Nous savons qu’Intel a une architecture de suivi à Ice Lake, surnommé Tiger Lake, à 10 nm. Nous savons qu’après Sunny Cove à Ice Lake vient Willow Cove (supposé pour Tiger Lake) puis Golden Cove. Alder Lake pourrait être basé sur Willow ou Golden en théorie et utiliser des noyaux atomiques de faible puissance (Tremont ou Gracemont) pour les «petites» puces.

Si le premier scénario est vrai, les deux autres ne le sont évidemment pas. Si le deuxième scénario (fonctionnalités de rétroportage Intel 10 nm) est vrai, le troisième ne l’est probablement pas. Pourquoi Intel lancerait-il Rocket Lake après avoir pris l’énorme difficulté de rétroporter ses capacités, pour ensuite faire demi-tour et lancer un «vrai» processeur de bureau de 10 nm exactement en même temps? Ce ne serait pas le cas.

Intel a déclaré à la presse lors de sa Journée de la technologie 2018 qu’il avait déjà rétroporté certaines fonctionnalités de l’AVX-512 à 14 nm, mais il n’a jamais dit que c’était la seule fois qu’il le ferait. Il n’a également rien dit sur les processeurs de bureau 10 nm – pas l’automne dernier, pas ce printemps. Lorsque vous regardez les présentations d’Intel, les discussions sur 10 nm qui mentionnent les plates-formes parlent de mobile et de serveur. Cela signifie-t-il qu’Intel ne lance pas de puces de bureau 10 nm? Non. Mais cela signifie qu’Intel ne parle pas de lancer des puces de bureau 10 nm, du moins pas encore, et ce serait normalement le cas maintenant. Et pourtant, nous savons également qu’Intel a récemment annulé la majeure partie de Cooper Lake, ce qui implique que la société enregistre de meilleurs rendements de processeur de 10 nm que prévu – exactement comme cette diapositive l’indique.

Après Broadwell, Intel a déclaré qu’il ne sauterait plus une plate-forme avec un nœud, mais c’était il y a plusieurs PDG et un ensemble de circonstances différent. Lorsque vous regardez ces trois rumeurs, je dirais que nous avons le plus de soutien pour les # 1 et # 2. Ces rumeurs ne se contredisent pas non plus. Cette troisième rumeur fait référence à la station de base Intel® Snow Ridge 5G sur la première diapositive, un appareil déjà lancé, et elle fait des promesses importantes concernant les futurs produits Intel. Il est possible que la diapositive soit authentique, mais qu’elle ait été créée à une époque antérieure, lorsque Intel avait une idée différente de ce à quoi ressemblerait sa feuille de route. Parfois, les rumeurs semblent fausses parce qu’elles étaient vraies lorsque les fuites se sont produites, mais ont ensuite été annulées.

Certains d’entre vous se souviennent peut-être des rumeurs selon lesquelles AMD développerait un super-APU avec un processeur dérivé de Piledriver à haute cadence et un large GPU de bureau pour les graphiques, tous connectés à un pool unifié de HBM, dans une prise capable de résister à la consommation d’énergie. Des sources au sein d’AMD ont confirmé qu’il s’agissait d’un véritable produit que la société envisageait de construire, mais finalement abandonné. Les rumeurs sur Tarnhelm n’étaient pas fausses; ils ne sont tout simplement pas devenus réalité. Cette rumeur pourrait certainement être vraie, mais étant donné qu’elle contredit des rumeurs antérieures, nous savons que certaines des informations en circulation sur les plans à venir d’Intel sont incorrectes. Salez en conséquence.

