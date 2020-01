Aux États-Unis, le coronavirus se propage d’une personne à l’autre – .

Avec des cas confirmés de coronavirus chinois apparaissant déjà aux États-Unis, ce n’était vraiment qu’une question de temps avant qu’une de ces personnes infectées ne transmette cette infection à une autre personne. Maintenant, le CDC a annoncé le premier cas confirmé de transmission interhumaine dans le pays.

Comme le rapporte le WGN9 de Chicago, le CDC a confirmé qu’une femme dans la soixantaine, récemment arrivée aux États-Unis après avoir visité Wuhan, en Chine, avait infecté son mari avec le virus à son retour à la maison. Son mari ne s’est pas rendu avec elle en Chine, donc la seule façon dont il aurait pu être infecté était la transmission interhumaine.

Selon le rapport, les responsables de la santé ne prennent aucune chance avec le couple et la femme est maintenant en quarantaine dans un centre médical local. Pendant ce temps, son mari aurait également été hospitalisé, mais son emplacement n’a pas été révélé dans le rapport.

On ne sait pas exactement quand la femme est revenue de Wuhan, qui est maintenant considérée comme l’épicentre de l’épidémie de coronavirus, ou si elle a réussi un dépistage médical à son retour aux États-Unis. Les principaux aéroports empruntant des vols internationaux en provenance de Chine ont augmenté leurs examens de santé ces dernières semaines alors que la peur de la propagation du virus continue d’augmenter.

Au dernier décompte, plus de 100 personnes sont décédées de l’infection virale, qui produit des symptômes qui imitent la pneumonie. Plusieurs milliers d’infections confirmées ont été enregistrées en Chine, et il y a une poignée de cas aux États-Unis ainsi que plusieurs dans la région entourant immédiatement la Chine.

Les scientifiques travaillent actuellement sur un vaccin contre le virus, mais on ne sait pas pour l’instant combien de temps il faudrait pour le tester et le distribuer. Pour le moment, la meilleure arme contre le virus semble être des mesures de quarantaine pour garantir que les individus infectés ne transmettent pas le virus à d’autres, bien que comme le montrent des reportages comme celui-ci, cela ait été difficile.

