Aux États-Unis, les gens mouraient de coronavirus avant que personne ne s’en rende compte

Malheureusement, les cas et les décès de coronavirus continuent de grimper aux États-Unis, où plus de 830 000 cas (et plus de 45 000 décès) ont été confirmés au moment d’écrire ces lignes, selon les derniers chiffres de l’Université Johns Hopkins.

Pendant ce temps, les autorités apprennent maintenant que le virus a peut-être été discrètement au travail aux États-Unis des semaines avant qu’on ne le croyait à l’origine, les premiers décès américains dus au coronavirus étant maintenant survenus au début de février (par opposition à fin février, le compréhension préalable).

De nouvelles données d’autopsie en provenance de Californie ont révélé un fait surprenant sur la nouvelle pandémie de coronavirus qui continue de ravager les États-Unis et le reste du monde: des gens mouraient du virus aux États-Unis des semaines plus tôt que nous ne le pensions auparavant.

C’est selon un communiqué de presse du comté de Santa Clara en Californie du Nord, qui note que deux résidents californiens sont morts du coronavirus au cours des premières semaines de février (les 6 et 17 février). C’était environ trois semaines avant ce qui était à l’origine considéré comme la première mort américaine du virus, une révélation qui amène les experts de la santé et les fonctionnaires à réexaminer ce qu’ils pensaient savoir de la propagation du virus mortel et très contagieux.

On croyait auparavant que le premier décès dû au coronavirus aux États-Unis est survenu le 29 février, dans la ville de Kirkland, dans l’État de Washington. Non seulement il est à noter que les premiers décès sont survenus bien avant cela, mais vous devez également vous éloigner des nouvelles dates de décès pour comprendre que ces personnes devaient avoir été infectées dès janvier. “C’est une découverte très importante”, a déclaré mercredi le Dr Ashish K. Jha, directeur du Harvard Global Health Institute, lors du programme . New Day.

«Quelqu’un qui est décédé le 6 février, ils ont probablement contracté ce virus du début à la mi-janvier. Cela prend au moins deux à trois semaines entre le moment où vous contractez le virus et votre mort. »

Selon le médecin-chef du comté, le Dr Sara Cody, un autre fait notable à propos de ces décès est qu’aucune personne n’était connue pour avoir voyagé en Chine ou ailleurs qui les aurait mis en contact avec le virus – ce qui implique fortement de l’attraper de ce qui est connu sous le nom de «propagation communautaire». Ce qui signifie également que cela se produisait dès janvier.

“Nous devons vraiment revenir en arrière, examiner beaucoup plus de cas de janvier – même décembre – et essayer de déterminer quand avons-nous vraiment rencontré ce virus aux États-Unis”, a déclaré Jha.

Aucune autre information concernant l’identité des deux victimes décédées en février n’a été rendue publique. Les responsables ne s’en rendaient pas compte à l’époque, car selon le comté, les tests pour le coronavirus étaient encore extrêmement limités et n’étaient généralement disponibles que lorsque quelqu’un avait des antécédents de voyage liés à la Chine et affichait des symptômes spécifiques. De plus, les tests de l’époque n’étaient disponibles que via le CDC.

