Aux États-Unis, l’espérance de vie est enfin à nouveau en hausse – .

Depuis plusieurs années consécutives, l’espérance de vie aux États-Unis connaît une baisse modeste mais régulière. Cette tendance malheureuse a été en grande partie imputée à la crise des opioïdes qui a balayé la nation, faisant de nombreuses victimes. La baisse globale était faible mais perceptible, et le dernier rapport sur l’espérance de vie du CDC suggère que les choses commencent lentement à changer.

Pour la première fois depuis 2014, l’espérance de vie globale d’une personne née aux États-Unis a augmenté en 2018, la portant à 78,7. Il s’agit d’une augmentation modeste d’à peine 0,1 an, mais c’est un signe que certaines des mesures de lutte contre la crise des opioïdes peuvent fonctionner.

Les changements dans l’espérance de vie sont généralement très faibles, mais pendant de nombreuses années, l’espérance de vie d’un enfant né aux États-Unis a augmenté régulièrement. Tout cela a changé en 2015, ce qui a marqué un déclin. L’espérance de vie est restée stable en 2016, puis a de nouveau baissé en 2017. Le ralentissement spectaculaire a été imputé à la flambée des décès liés aux surdoses de drogues et aux suicides associés à l’abus d’opioïdes.

Une augmentation globale de l’espérance de vie de seulement 0,1 an peut ne pas sembler si dramatique, mais quand on considère le côté de la population, c’est en fait un coup de pouce massif. Selon les propres données du CDC, une baisse de 4,1% des décès par surdose de drogue entre 2017 et 2018 semble être un facteur énorme.

Ce sont évidemment de bonnes nouvelles, mais cela ne signifie pas qu’il n’y a pas encore beaucoup de travail à faire. Les taux de mortalité par surdose de drogue sont encore jusqu’à trois fois supérieurs à ce qu’ils étaient il y a seulement deux décennies. Si les responsables de la santé et les médecins peuvent encore réduire ces chiffres, nous verrons probablement une augmentation régulière de l’espérance de vie pour les années à venir.

