Avec l’augmentation du nombre de cas COVID-19, Boeing prévoit un arrêt de 14 jours de la production d’avions à Puget Sound – .

Boeing fermera temporairement la production d’avions dans son usine de Renton (photo) et d’Everett. (Photo . / Kevin Lisota)

À la suite du premier décès signalé d’un employé à Puget Sound en raison de COVID-19, Boeing a annoncé aujourd’hui le début du processus de fermeture des opérations de production dans ses installations de la région de Seattle.

Une suspension de 14 jours doit commencer mercredi, a indiqué Boeing dans un communiqué.

La société a déclaré que la suspension serait l’occasion d’évaluer l’impact de «l’accélération de la propagation du coronavirus dans la région».

«Cette étape nécessaire protège nos employés et les communautés où ils travaillent et vivent», a déclaré le président et chef de la direction de Boeing, Dave Calhoun. “Nous continuons à travailler en étroite collaboration avec les responsables de la santé publique et nous sommes en contact avec nos clients, fournisseurs et autres parties prenantes qui sont touchés par cette suspension temporaire.”

La suspension affecte directement les opérations à Everett, Wash., Où Boeing produit des gros-porteurs tels que les 767, 777 et 787 Dreamliner; et à Renton, où sont fabriqués des avions monocouloirs comme le 737. Boeing a déclaré que les opérations de distribution critiques en faveur des clients de la société se poursuivraient. Rien n’indique que les opérations de l’usine 787 de Boeing en Caroline du Sud soient affectées.

Dimanche, les médias sociaux ont indiqué qu’un inspecteur de l’usine d’Everett est décédé des suites d’une infection à coronavirus. Interrogé sur l’affaire, un porte-parole de Boeing a déclaré à . que la société s’efforçait de vérifier les informations tout en protégeant la vie privée de l’employé et de sa famille.

Le Seattle Times a rapporté qu’environ deux douzaines de cas de COVID-19 avaient été confirmés samedi dans les installations de Boeing à Puget Sound, la plupart de ces cas se produisant à Everett. La semaine dernière, les responsables de la ville d’Everett ont émis une ordonnance de séjour à domicile en raison de l’épidémie, mais ont exclu Boeing en tant qu’entreprise essentielle.

Voici le communiqué de presse d’aujourd’hui de Boeing:

«Boeing a annoncé une suspension temporaire des opérations de production dans ses installations de la région de Puget Sound à la lumière de l’état d’urgence dans l’État de Washington et de l’évaluation continue de la société de l’accélération de la propagation du coronavirus dans la région. Ces mesures sont prises pour assurer le bien-être des employés, de leurs familles et de la communauté locale, et comprendront un arrêt ordonné conforme aux exigences de ses clients.

«Boeing prévoit de commencer à réduire ses activités de production aujourd’hui et prévoit que la suspension de ces opérations commencera le mercredi 25 mars sur les sites de la région de Puget Sound. La suspension des opérations de production durera 14 jours, au cours desquels Boeing continuera de surveiller les orientations et les actions du gouvernement sur COVID-19 et ses impacts associés sur toutes les opérations de l’entreprise. Pendant cette période, nous mènerons des activités de nettoyage en profondeur supplémentaires sur les sites touchés et établirons des critères rigoureux de retour au travail.

«« Cette étape nécessaire protège nos employés et les communautés où ils travaillent et vivent », a déclaré le président et chef de la direction de Boeing, Dave Calhoun. «Nous continuons de travailler en étroite collaboration avec les responsables de la santé publique et nous sommes en contact avec nos clients, fournisseurs et autres parties prenantes qui sont concernées par cette suspension temporaire. Nous regrettons la difficulté que cela va leur causer, ainsi que nos employés, mais il est vital de maintenir la santé et la sécurité de tous ceux qui soutiennent nos produits et services, et de contribuer à l’effort national de lutte contre la propagation du COVID-19. Ajouta Calhoun.

«Les employés de la production devraient continuer à se présenter pour les quarts de travail qui leur sont attribués aujourd’hui et recevront des conseils sur leur rôle dans le processus d’arrêt de suspension.

«Les employés de la région de Puget Sound qui peuvent travailler à domicile continueront de le faire. Ceux qui ne peuvent pas travailler à distance recevront un congé payé pour les 10 premiers jours ouvrables de la suspension – le double de la police de l’entreprise – qui couvrira la période de suspension de 14 jours civils.

“” Nous garderons nos employés, nos clients et notre chaîne d’approvisionnement en tête alors que nous continuerons d’évaluer la situation en évolution “”, a déclaré Calhoun. “C’est une période sans précédent pour les organisations et les communautés du monde entier.”

«Lorsque la suspension sera levée, Boeing adoptera une approche ordonnée pour redémarrer la production en mettant l’accent sur la sécurité, la qualité et le respect des engagements des clients. Ce sera une étape clé pour permettre au secteur de l’aérospatiale de passer à la reprise.

«Boeing s’efforce de minimiser l’impact de cette suspension sur la capacité de la société à fournir et à soutenir ses programmes de défense et spatiaux, et à assurer la préparation de nos clients de la défense pour effectuer leurs missions vitales. Boeing travaillera en étroite collaboration avec ces clients dans les prochains jours pour développer des plans garantissant que les clients sont pris en charge tout au long de cette période. Les opérations de distribution critiques à l’appui des compagnies aériennes, du gouvernement et des clients de maintenance, réparation et révision (MRO) se poursuivront.

Revenez pour les mises à jour dans cette histoire en développement.