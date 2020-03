Avio, exempté du verrouillage des coronavirus en Italie, demande la réouverture du port spatial de Guyane

WASHINGTON – Le gouvernement italien a déclaré que les entreprises aérospatiales étaient exemptées du verrouillage national visant à stopper la propagation du coronavirus, permettant à Avio de poursuivre la production de roquettes, a déclaré jeudi le PDG d’Avio, Giulio Ranzo.

Étant donné que 60% des revenus d’Avio proviennent de la fabrication, la décision du gouvernement français du 16 mars de suspendre les lancements du Centre spatial guyanais ne devrait pas avoir d’incidence sur les revenus tant que le port spatial sud-américain d’Europe rouvrira dans les deux à trois mois, a déclaré Ranzo.

Ranzo, dans un appel aux résultats, a déclaré que bien que les activités de lancement aient cessé, la production de carburant et certains éléments de fabrication se poursuivent en Guyane française par le biais des sociétés qu’Avio contrôle ou détient en copropriété.

Ranzo a déclaré qu’il pensait que le gouvernement français, l’agence spatiale française CNES et le lanceur européen Arianespace partageaient le sentiment d’urgence d’Avio de redémarrer les opérations spatiales.

“Nous avons tous le même intérêt commun à rouvrir cela dès que possible”, a déclaré Ranzo. «Le fait est que nous devons mettre en place sur le site de lancement les bonnes pratiques sûres pour y arriver, et nous y travaillons.»

Arianespace lance la fusée Vega construite par Avio depuis le Centre Spatial Guyanais. Sa prochaine mission, avant la fermeture du port spatial, était le lancement du service de mission Vega Small Spacecraft, tout petit, transportant 53 satellites.

Avant que COVID-19 n’atteigne le statut de pandémie il y a deux semaines, Arianespace avait pour objectif d’effectuer 22 lancements cette année, dont 14 en Guyane française. Vega et sa plus grande fusée de remplacement, Vega C, représentent quatre de ces 14 lancements prévus.

Ranzo a déclaré qu’Avio a mis en œuvre une série de procédures de sécurité pour continuer à travailler pendant la pandémie de COVID-19. Les températures des employés sont mesurées, les zones de travail sont aseptisées entre les quarts de travail et moins de 50% des employés occupent la même surface au sol qu’un quart de travail régulier à plein temps, a-t-il déclaré.

Plus de 350 des 1 000 employés d’Avio travaillent à distance, a déclaré Ranzo, et plus devraient passer au travail à distance dans les prochaines semaines.

Ranzo a déclaré que, tout comme les entreprises apprennent à fonctionner avec moins de personnes en personne, le Centre spatial guyanais pourrait également apprendre à effectuer des lancements – qui nécessitent actuellement environ 200 personnes – avec un plus petit nombre sur place.

“Ce que j’imagine que nous ferons, c’est que maintenant nous allons effectuer des lancements d’une manière très différente avec le moins de personnes possible et avec un protocole différent par rapport à ce que nous avons fait dans le passé”, a-t-il déclaré.

Vega pourrait être prêt à lancer 10 jours après la réouverture du port spatial, a déclaré Ranzo.

Pas d’orientation, mais optimiste néanmoins

Le chiffre d’affaires d’Avio en 2019 a chuté de 5% à 368,7 millions d’euros (406,8 millions de dollars) tandis que le bénéfice a augmenté de 5% à 27 millions d’euros, a annoncé le 26 mars Ranzo. Juillet.

Avio n’a pas publié d’orientation financière pour 2020, affirmant que la pandémie de coronavirus a rendu les prévisions inutiles pour l’instant.

Ranzo, cependant, a déclaré qu’Avio reste confiant quant aux nouvelles opportunités commerciales.

La conférence ministérielle de l’Agence spatiale européenne en 2019 a alloué 490 millions d’euros aux programmes Avio, selon une présentation de l’entreprise.

Vega C, à moins d’un arrêt prolongé du port spatial, est sur le point d’être lancé au deuxième semestre 2020, a déclaré Ranzo. Cette fusée est conçue pour soulever environ 2300 kilogrammes vers une orbite terrestre basse, une augmentation d’environ 50% par rapport à la fusée Vega actuelle.

Avio progresse également sur une variante ultérieure prévue pour environ 2025 appelée Vega E, qui remplacerait les troisième et quatrième étages du Vega C par un seul étage de fusée à oxygène liquide et au méthane, augmentant sa capacité de levage à 2800 kilogrammes. Un essai de tir de la chambre de poussée imprimée en 3D de ce moteur au méthane a été effectué au Marshall Space Flight Center de la NASA, a annoncé l’Agence spatiale européenne le 3 mars.

Ranzo a déclaré qu’Avio aura bientôt besoin d’un nouveau contrat de production de lanceurs d’Arianespace puisque le lot de 10 qu’il construit – un mélange de fusées Vega et Vega C – est presque entièrement vendu. Avio s’attend à ce que la future commande soit également d’environ 10 roquettes, a-t-il déclaré.

Avio est sous contrat pour construire des propulseurs à fusée solide pour les 14 premiers vols d’Ariane 6, le lanceur lourd ArianeGroup construit pour remplacer Ariane 5. Ranzo s’attend à ce qu’Avio reçoive la deuxième tranche de cet ordre de production cette année ou l’année prochaine .

Avio prévoit également “un tas de commandes” dans son programme de missiles tactiques naissant, at-il dit. Le missile sol-air CAMM-ER, abréviation de Common Anti-air Modular Missile Extended Range, pour lequel Avio fournit des systèmes de propulsion, a effectué son premier vol l’année dernière, a déclaré Ranzo.

Ranzo a déclaré qu’Avio s’attend à ce que les petits satellites de moins de 1 000 kilogrammes soient le segment à la croissance la plus rapide du marché de lancement d’ici 2028. Avio prévoit de cibler la plus petite extrémité de ce marché avec des manèges dédiés supplémentaires et un lanceur dédié aux petits satellites appelé Vega C Light.

Dans une interview en décembre, Ranzo a déclaré que les travaux sur Vega C Light commenceraient après l’introduction de Vega C, car Avio se concentre d’abord sur la finition de la plus grande fusée qu’elle a commencée en 2014. Vega C Light serait en grande partie identique à Vega C, mais sans le premier étage P120C, optimisant la fusée pour des missions allant jusqu’à 300 kilogrammes en orbite basse.