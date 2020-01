AWS, Microsoft, Cisco. Pour 39 $, vous obtenez une formation de certification sur les systèmes informatiques les plus populaires

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Si vous souhaitez obtenir un emploi dans l’informatique, allez où les emplois sont. Cela signifie prendre un soin particulier à renforcer votre apprentissage dans les domaines où les employeurs recherchent – et, dans certains cas, recherchent désespérément – des candidats qualifiés.

Le Mega Bundle Complete 2020 IT Certification Exam Prep (39 $, plus de 90% de rabais) est une collection unique de cours qui peuvent vous aider à vous familiariser, puis à devenir un expert dans certains des systèmes et environnements les plus populaires de l’industrie de la technologie.

La collection comprend neuf cours contenant plus de 1 000 leçons et plus de 100 heures d’instruction visant à vous préparer à obtenir la certification pour travailler avec les principaux réseaux, la sécurité et les systèmes basés sur le cloud couramment utilisés par les poids lourds et les entreprises maman et pop. .

CompTIA Security + (SY0-501): Cours complet: Apprenez les principes fondamentaux de la sécurité informatique tout en acquérant de l’expérience dans la configuration, la gestion et le dépannage de tous les réseaux filaires et sans fil les plus populaires. Tout est conçu pour vous aider à réussir l’examen CompTIA Security +, l’une des désignations de sécurité informatique les plus reconnues au monde.

Architecte de solutions certifié AWS: Certification associée 2020: Amazon Web Services (AWS) est la plus grande plate-forme de cloud computing au monde, donc ce cours explore en profondeur toutes les meilleures pratiques pour l’entretien et l’alimentation d’un système utilisant AWS. Avec la formation, vous serez prêt à passer l’examen de certification de niveau associé AWS et à travailler en tant qu’ingénieur certifié AWS.

AZ-103: Préparation à l’examen de certification d’administrateur Microsoft Azure, AZ-300: Préparation à l’examen de certification Azure Azure Technologies, AZ-203: Développement de solutions pour la préparation à l’examen Microsoft Azure et AZ-301: Préparation à l’examen de conception d’architecte Azure (anciennement AZ -101): AWS peut être le leader du marché du cloud, mais Microsoft Azure se charge rapidement. Ce sous-groupe de quatre cours couvre tout ce que vous devez savoir sur la conception de solutions pour la plateforme Azure, toutes destinées à vous procurer quatre certifications en route vers un travail à six chiffres en tant qu’architecte Azure certifié.

Cisco Nouveau CCNA R / S (200-125): Le cours complet, NOUVEAU cours Cisco CCNA IPv4 et Cisco Nouveau CCNA CCENT / ICND1 (100-105): Le cours complet: Les systèmes de mise en réseau Cisco et le matériel de routage et de commutation sont la façon dont l’entreprise communique en 2020.Ces trois cours vous permettent donc d’apprendre et de travailler réellement sur les méthodes approuvées par Cisco pour les configurations et les connexions réseau, l’adressage IP, le sous-réseau, le VLSM, les réseaux locaux Ethernet et plus encore.

Chaque cours de ce forfait coûte 200 $, mais au total, vous pouvez rassembler toute cette formation de certification vitale pour seulement 39 $, une économie de centaines de dollars.

