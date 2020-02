AWS peut être le meilleur ami de DevOps. Cette formation de 30 $ vous emmène dans les coulisses.

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Dans DevOps, tout est mesuré par le temps entre le moment où une idée commence et le moment où un produit fini est livré aux mains d’un client. Les meilleurs pros DevOps sont tous sur la recherche de moyens d’accélérer et de rationaliser ce processus sans perte de qualité ni d’hémorragie.

Comme vous vous en doutez, les entreprises sont très intéressées par les personnes qui ont des compétences dans ce domaine. De plus, comme vous vous en doutez, les services cloud tels que la vaste collection de fonctionnalités sous la bannière Amazon Web Services (AWS) peuvent grandement contribuer à faciliter la vie d’un DevOps pro.

Donc, si vous souhaitez travailler maintenant en tant qu’expert DevOps certifié AWS, le pack complet de formation à la certification AWS Dev and Ops (29,96 $, plus de 90% de réduction) est un point de départ idéal. Plus de neuf heures de cours intensifs, les étudiants obtiennent un aperçu complet de tous les sujets inclus dans l’examen professionnel AWS Certified Development and Operations Engineer, largement reconnu et très respecté.

Dans les deux premières parties de la formation en quatre parties, les utilisateurs sont initiés à l’idée derrière l’intégration et la livraison continues, l’automatisation de ces processus et la finalisation de la surveillance, des métriques personnalisées et de la journalisation des fichiers via Amazon CloudWatch.

Dans la deuxième moitié de cette collection, les étudiants plongent profondément dans les mesures critiques de sécurité et d’autorisation trouvées dans AWS Identity and Access Management (IAM) ainsi que les meilleures pratiques pour étirer et faire évoluer la plate-forme pour mieux répondre aux besoins de votre organisation.

Une fois la formation terminée, vous disposerez de tous les antécédents nécessaires pour réussir l’examen, obtenir votre certification et commencer à travailler en tant que maître DevOps certifié AWS.

