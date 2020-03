Axiom dirigera la mission Crew Dragon vers la station spatiale

WASHINGTON – Axiom Space, une entreprise qui a l’ambition de développer une station spatiale privée, a annoncé le 5 mars qu’elle avait signé un contrat avec SpaceX pour une mission commerciale de Crew Dragon à la Station spatiale internationale.

Axiom a déclaré que la mission, dont le lancement est prévu au plus tôt au second semestre 2021, transportera un astronaute professionnel Axiom et trois astronautes privés à bord de l’ISS. La mission durera 10 jours, dont huit à la gare et deux en transit. La société n’a pas divulgué les termes de l’accord ni les prix des astronautes privés individuels.

Dans un communiqué, Michael Suffredini, directeur général d’Axiom, a qualifié le vol de «moment décisif» pour la commercialisation de l’orbite terrestre basse. “Ce ne sera que la première d’une longue série de missions à bord de l’ISS à être entièrement pilotée et gérée par Axiom Space, une première pour une entité commerciale”, a-t-il déclaré. “L’achat du transport marque un progrès significatif vers cet objectif, et nous sommes heureux de travailler avec SpaceX dans cet effort.”

Le vol représente le début des plans à long terme d’Axiom. La société prévoit d’effectuer jusqu’à deux missions de ce type par an, conformément à la stratégie de commercialisation LEO de la NASA annoncée en juin dernier, qui autorise les vols privés et les séjours de courte durée des participants aux vols spatiaux commerciaux.

La NASA a sélectionné Axiom le 27 janvier pour accéder à un port d’accueil sur le module Harmony, ou Node 2, de la station. Axiom prévoit de connecter un module commercial à ce port à la fin de 2024, qui sera équipé de ports d’accueil et d’un «Observatoire de la Terre», une version plus grande de la coupole de la station.

“Ce module ressemble à un nœud”, a déclaré Suffredini dans une interview peu après le prix de la NASA en janvier, le décrivant comme étant similaire aux modules Node 2 et Node 3 existants de la station, mais un à deux mètres de plus.

Il sera suivi en 2025 par un module habitation et, en 2026, un module recherche et fabrication, tous deux attachés à ce module initial. En fin de compte, ce «segment Axiom» de la station se détachera lorsque l’ISS sera retiré et, avec l’ajout d’un module thermique et thermique, deviendra une station spatiale en vol libre.

Les vols d’astronautes privés vers l’ISS, cependant, sont les premières étapes de cet effort. La société a déclaré qu’elle était en pourparlers avec la NASA “pour établir des accords habilitants supplémentaires pour les missions d’astronautes privés à bord de l’ISS”, dont un porte-parole a déclaré que les spécificités de l’intégration d’une mission privée dans le calendrier général des missions se rendant à la station.

L’annonce du vol intervient alors qu’Axiom s’efforce de lever des investissements extérieurs. Suffredini a déclaré dans cette interview précédente que la société était en train de lever un cycle de financement de série A de l’ordre de 100 millions de dollars, qu’elle espère clôturer au début de l’été.

Le contrat est le deuxième accord pour une mission commerciale Crew Dragon annoncée en moins d’un mois. Apace Adventures a annoncé le 18 février qu’il avait un accord pour le lancement d’une mission Crew Dragon entre la fin de 2021 et le milieu de 2022. Ce vol, transportant quatre astronautes privés, ne se rendra pas à l’ISS mais volera à la place sur une orbite plus de deux fois plus haute comme la station.

«Grâce à Axiom et à leur soutien de la NASA, les missions en équipage privé auront un accès sans précédent à la station spatiale, favorisant la commercialisation de l’espace et aidant à ouvrir une nouvelle ère d’exploration humaine», a déclaré le président de SpaceX, Gwynne Shotwell, dans le communiqué d’Axiom.