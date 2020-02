Babbel veut vous enseigner 14 langues différentes. Obtenez un abonnement à vie pour 60% de réduction

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Tout le monde comprend la valeur d’apprendre une autre langue. Mais même en tenant compte des avantages professionnels, personnels et même sociologiques, beaucoup de gens voient la valeur, mais ne peuvent se résoudre à prendre cet engagement.

Bien sûr, il y a des considérations de temps qui retiennent les gens. Mais l’obstacle le plus courant à l’apprentissage d’une nouvelle langue est la peur. Que ce soit la peur de l’échec, la peur de l’embarras ou simplement la peur d’être la cible de blagues, la peur nous empêche souvent d’essayer quelque chose de nouveau.

Plutôt que de ne pas essayer, que diriez-vous d’utiliser un système d’apprentissage des langues qui vous tient la main tout au long du processus? Le système Babbel Language Learning est conçu pour vous aider au mieux à atteindre votre objectif linguistique. À l’heure actuelle, vous pouvez embarquer avec un abonnement Babbel à vie pour apprendre jusqu’à 14 langues pour seulement 159 $, une économie de 60%.

Soutenue par une note de 4,5 étoiles sur 5 de près d’un demi-million d’utilisateurs d’Apple et de Google, la méthode Babbel élaborée par plus de 100 experts linguistiques peut vous permettre de vous familiariser avec votre nouvelle langue choisie en 30 jours. Ils sont convaincus qu’une fois que vous aurez accès à leurs 8 500 heures de cours de langue de haute qualité, tous segmentés en 10 à 15 minutes de cours faciles à digérer et faciles à suivre, vous serez sur la bonne voie.

Babbel commence par cibler les compétences conversationnelles de base, aidant les élèves à saisir des sujets utiles de la vie réelle comme les voyages, la famille, les affaires, la nourriture et plus encore. Pendant ce temps, les révisions de leçons personnalisées de Babbel inspectent cette formation, en utilisant la technologie de reconnaissance vocale pour vous assurer que vous parlez votre nouvelle langue ainsi que vous la comprenez.

Régulièrement 399 $, vous pouvez économiser 60% sur un abonnement Babbel à vie au prix de 159 $. Ou profitez dès maintenant de plans à court terme, également très réduits de deux ans (139 $) ou d’un an (119 $).

Remarque: Des conditions générales s’appliquent. Consultez les sites de vente au détail concernés pour plus d’informations. Pour plus de bonnes affaires, rendez-vous sur nos partenaires sur TechBargains.com.

Maintenant lis: