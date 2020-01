BAE Systems acquiert les activités GPS militaire de Collins et radios tactiques aéroportées de Raytheon

Les responsables de BAE Systems ont qualifié ces acquisitions d ‘«opportunités uniques» pour développer ses activités de radio militaire et de GPS.

WASHINGTON – BAE Systems a annoncé le 20 janvier son intention d’acheter le système de positionnement global militaire de Collins Aerospace pour 1,9 milliard de dollars et la division Radios tactiques aéroportées de Raytheon pour 275 millions de dollars.

Ces deux activités sont vendues afin d’effacer les exigences réglementaires antitrust de la fusion en cours entre Raytheon et United Technologies Corp.

“La finalisation des deux acquisitions est conditionnée à la conclusion réussie de la fusion Raytheon-United Technologies, ainsi qu’aux approbations et conditions réglementaires habituelles”, a indiqué la société le 20 janvier dans un communiqué.

Les responsables de BAE Systems ont qualifié ces acquisitions d’opportunités uniques pour développer les activités d’électronique de défense, de radio et de GPS de la société.

“Cela renforce notre position en tant que fournisseur leader d’électronique de défense et de systèmes de communication … alors que les militaires du monde entier opèrent de plus en plus dans des environnements contestés”, a déclaré Jerry DeMuro, PDG de BAE Systems, dans le communiqué de la société.

Les acquisitions proposées seraient intégrées au secteur des systèmes électroniques de BAE Systems.

L’entreprise de GPS militaire de Collins, basée à Cedar Rapids, dans l’Iowa, est un fournisseur de récepteurs GPS militaires depuis plus de 40 ans. La société conçoit et produit des récepteurs GPS conformes aux exigences militaires du code M, de l’anti-brouillage et de l’anti-usurpation. Selon Collins, plus de 1,5 million d’appareils sont utilisés aujourd’hui sur environ 280 types de systèmes d’armes, de plates-formes terrestres et aéroportées.

Les radios tactiques aéroportées de Raytheon, basées à Fort Wayne, en Indiana, et à Largo, en Floride, conçoivent et fabriquent des dispositifs de communication anti-brouillage multibandes et multicanaux utilisés sur les plates-formes aéroportées militaires.